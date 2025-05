Hai vụ thực phẩm chức năng giả rúng động Thái Lan, sao nữ hạng A thoát án tù trong nước mắt

Nội dung chính Nhiều người nổi tiếng Thái Lan vướng vào bê bối thực phẩm chức năng giả

Động thái nâng cao trách nhiệm của người nổi tiếng đối với sức khỏe cộng đồng

Người nổi tiếng, ca sĩ quảng cáo cho thực phẩm chức năng không được cấp phép

Tại Thái Lan, nhiều diễn viên, ca sĩ và người mẫu cũng vướng vào bê bối thực phẩm chức năng giả gây chấn động dư luận, tiêu biểu là:

Vụ "Magic Skin" (2018): "Magic Skin" là thương hiệu mỹ phẩm và thực phẩm bổ sung được quảng cáo rầm rộ tại Thái Lan cho đến khi bị phanh phui vào đầu 2018. Sản phẩm này bị tố cáo dùng số đăng ký FDA giả và gây tác dụng phụ nguy hại cho người dùng. Cảnh sát Thái đã đột kích công ty Magic Skin, bắt giữ 8 đối tượng vào tháng 4/2018. Điều đáng chú ý là có ít nhất 13 người nổi tiếng dính líu tới vụ việc do đã nhận tiền quảng bá cho Magic Skin trên mạng xã hội.

Năm 2019, một số cái tên như Kanokchat "Typhoon" (ca sĩ-diễn viên), Usamanee "Kwan", Nathathai "Faii"… lần lượt ra hầu tòa. Họ bị kết án vi phạm luật thực phẩm, dược phẩm vì quảng cáo sai sự thật công dụng của sản phẩm (quảng cáo "thần kỳ" quá mức cho một thực phẩm bổ sung chưa được cấp phép). Kết cục, các nghệ sĩ này may mắn tránh được án tù nhờ hợp tác điều tra và nhận tội, nhưng đều bị phạt tiền (Kanokchat bị phạt 30.000 baht) và lĩnh án tù treo 1 năm.

Một số người nổi tiếng tại Thái Lan có liên quan tới việc quảng cáo cho các sản phẩm thực phẩm bổ sung giúp giảm cân và chăm sóc da không được cấp phép tại nước này. (Ảnh: Khaosodenglish)

Vụ "Magic Skin" là hồi chuông cảnh tỉnh tại Thái Lan về trào lưu KOL đăng bài cầm sản phẩm khoe công dụng trên mạng mà không kiểm chứng, và chính quyền đã tỏ rõ quan điểm sẽ xử lý hình sự những trường hợp tương tự trong tương lai.

Nữ diễn viên hạng A, MC nổi tiếng dính líu đường dây lừa đảo

Vụ The iCON Group (2023-2024): Theo Bangkokpost, The iCON Group là một doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại Thái Lan kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và khóa học online. Cuối 2023, công ty này bị cáo buộc là lừa đảo Ponzi, lôi kéo hàng nghìn người tham gia và đẩy nhiều nạn nhân đến vỡ nợ. Đáng chú ý, The iCON Group đã mời nhiều người nổi tiếng làm đại sứ sản phẩm để tạo lòng tin với công chúng.

Tháng 10/2024, cảnh sát Thái Lan đồng loạt bắt giữ 18 đối tượng, trong đó có 3 người nổi tiếng (một MC truyền hình và một nữ diễn viên nổi tiếng), thu giữ nhiều tài sản xa xỉ liên quan vụ đa cấp bán thực phẩm bổ sung này.

Khi scandal vỡ lở, Min Pechaya, một nữ diễn viên hạng A Thái Lan thừa nhận cô từng làm gương mặt đại diện cho iCON Group và giữ chức Giám đốc truyền thông của công ty, tham gia quảng bá sản phẩm và tuyển đại lý. Nữ diễn viên mở họp báo rầm rộ (ngày 12/10/2024), bật khóc phủ nhận dính líu lừa đảo. Cô thanh minh mình "chỉ là MC quảng cáo, làm PR thuê", không phải cổ đông hay đồng sáng lập công ty.

Nữ diễn viên hạng A Thái Lan Min Pechaya thừa nhận cô từng làm gương mặt đại diện cho iCON Group, một doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị cáo buộc là lừa đảo. (Ảnh: Tiền Phong)

Min khẳng định cô được CEO mời làm gương mặt thương hiệu, đã kiểm tra giấy phép và chất lượng sản phẩm trước khi nhận việc, và không hề biết công ty gây thiệt hại cho người dân. Nữ diễn viên xin lỗi các nạn nhân, tuyên bố chấm dứt hợp đồng với iCON Group và sẵn sàng hợp tác điều tra. Bất chấp lời phân trần, hình tượng "ngọc nữ" của Min sụp đổ và cô hứng chịu làn sóng phẫn nộ từ công chúng Thái, những người cho rằng cô khó tránh khỏi liên đới khi giữ vị trí quản lý công ty.

Kết quả, cuối năm 2024 Min Pechaya bị tạm giam, song đến đầu 2025, viện kiểm sát quyết định hủy truy tố đối với cô do không đủ chứng cứ cấu thành tội lừa đảo. Tuy thoát vòng lao lý, Min Pechaya vẫn bị công chúng quay lưng, sự nghiệp gần như chấm dứt vì tai tiếng.

Kan Kantathavorn & Yuranunt – người dẫn chương trình và cựu nghị sĩ Thái, tham gia iCON: Cùng vướng vụ iCON Group với Min, MC Kan Kantathavorn và diễn viên kỳ cựu Sam Yuranunt Pamornmontri cũng bị bắt cuối 2024. Kan ký hợp đồng 5 năm làm đại sứ thương hiệu và thường xuất hiện thúc giục khán giả đầu tư làm đại lý iCON.

Khi bị điều tra, Kan họp báo xin lỗi, tuyên bố từ bỏ mọi chương trình truyền hình và hủy hợp đồng với iCON để "nhận trách nhiệm". Anh phân bua đã kiểm định chất lượng sản phẩm, không biết mô hình iCON là đa cấp lừa đảo và chỉ nhận thù lao dựa trên doanh số bán hàng. Tuy nhiên, lời trần tình của Kan bị nghi ngờ khi có bằng chứng anh từng nhận xe hơi và đồng hồ sang trọng từ CEO iCON – được cho là phần thưởng nhờ lôi kéo nhiều người tham gia.

Diễn viên kiêm MC Kan Kantathavorn bị bắt giữ. (Ảnh: Mgronline)

Về phần Yuranunt (biệt danh "Boss Sam"), ông giữ chức Giám đốc nghiên cứu của iCON Group nhưng khi gặp cảnh sát đã phủ nhận mình là lãnh đạo công ty, cho rằng chỉ làm thuê và không biết nhà đầu tư bị lừa. Thái độ "chối bỏ" này khiến dư luận càng phẫn nộ. Đầu năm 2025, viện kiểm sát Thái Lan quyết định truy tố 17 bị can chủ chốt trong vụ iCON, bao gồm CEO và một số "boss" cấp cao, loại trừ Yuranunt và Min Pechaya khỏi danh sách bị can. Dù vậy, sự nghiệp của họ đều tiêu tan vì tai tiếng và niềm tin công chúng đã mất.

Vụ iCON Group gây rúng động tại Thái Lan, dư luận phẫn nộ trước việc người nổi tiếng tiếp tay cho một hệ thống lừa đảo đội lốt kinh doanh thực phẩm chức năng. Hiện cơ quan chức năng Thái Lan đang mở rộng điều tra quy mô vụ án và dòng tiền liên quan, khẳng định sẽ xử lý nghiêm cả những người nổi tiếng nếu xác định họ đồng lõa trong việc tuyên truyền thông tin gian dối.

Việt Nam: Dư luận phẫn nộ, luật pháp siết chặt quảng cáo sức khỏe

Theo Vietnamnet, tháng 4/2025, Bộ Y tế công bố danh sách 573 thương hiệu sữa và thực phẩm dinh dưỡng giả trên thị trường, đồng thời nêu tên nhiều nghệ sĩ đã từng quảng cáo cho các sản phẩm này. Những cái tên đáng chú ý gồm có NSND Hồng Vân (diễn viên hài kỳ cựu), Đoàn Quốc Đam (diễn viên truyền hình), MC Hoàng Linh, MC Vân Hugo và biên tập viên Quang Minh của VTV.

Thông tin này lập tức gây phẫn nộ dư luận, bởi khán giả cảm thấy bị mê hoặc và lừa dối bởi chính những gương mặt mình yêu mến. Trước áp lực đó, một số người trong danh sách đã phải đăng lời xin lỗi công khai đến khán giả vì đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm chứng sản phẩm.

Cú sốc từ vụ "573 sản phẩm giả" khiến các cơ quan quản lý tại Việt Nam xem xét lại lỗ hổng quản lý quảng cáo của người nổi tiếng. (Ảnh: Báo Lao động)

Cú sốc từ vụ "573 sản phẩm giả" khiến các cơ quan quản lý tại Việt Nam xem xét lại lỗ hổng quản lý quảng cáo của người nổi tiếng. Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch cho biết đã chỉ đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn vào cuộc điều tra và sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho báo chí về hiện tượng người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật.

Hiện Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi Luật Quảng cáo, bổ sung quy định rõ ràng về trách nhiệm của nghệ sĩ, KOL khi làm quảng cáo. Dự thảo luật yêu cầu người quảng cáo phải minh bạch thông tin, tự chịu trách nhiệm về nội dung mình truyền tải, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm. Cụ thể, dự kiến sẽ có chế tài cấm quảng cáo, hạn chế biểu diễn, xuất hiện trên truyền thông đối với những trường hợp người nổi tiếng vi phạm quy định quảng cáo trong lĩnh vực nhạy cảm như sức khỏe. Động thái này được dư luận ủng hộ mạnh mẽ, coi đây là bước tiến cần thiết để thanh lọc môi trường quảng cáo và nâng cao trách nhiệm của người nổi tiếng đối với sức khỏe cộng đồng.

