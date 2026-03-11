Hầm chui 780 tỷ đồng ở Hà Nội chạy nước rút về đích

Công trình này là hầm chui thứ hai của Hà Nội được xây dựng đi ngầm dưới đường sắt, sau hầm Kim Liên. Trong quá trình triển khai, nhà thầu phải đối mặt với nhiều thách thức khi vừa thi công vừa bảo đảm hoạt động chạy tàu diễn ra an toàn.