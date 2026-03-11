Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hầm chui 780 tỷ đồng ở Hà Nội chạy nước rút về đích

11-03-2026 - 06:49 AM | Bất động sản

Với tổng vốn đầu tư gần 780 tỷ đồng, hầm chui nút Vành đai 2,5 - nút giao Giải Phóng - Kim Đồng sẽ hoàn thiện toàn bộ trong tháng 3. Công trình hoàn thành hứa hẹn mang lại diện mạo mới thông thoáng cho hạ tầng giao thông trong khu vực.

Hầm chui 780 tỷ đồng ở Hà Nội chạy nước rút về đích- Ảnh 1.

Dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng khởi công từ tháng 10/2022, với tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư, được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Hầm chui 780 tỷ đồng ở Hà Nội chạy nước rút về đích- Ảnh 2.

Dự án hầm chui nút giao Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng - Kim Đồng là công trình cấp I có tổng chiều dài hầm và đường dẫn khoảng 890 m, bao gồm 460m hầm kín, hầm hở cùng 430 m đường dẫn vuốt nối vào hạ tầng hiện trạng.

Hầm chui 780 tỷ đồng ở Hà Nội chạy nước rút về đích- Ảnh 3.

Công trình này là hầm chui thứ hai của Hà Nội được xây dựng đi ngầm dưới đường sắt, sau hầm Kim Liên. Trong quá trình triển khai, nhà thầu phải đối mặt với nhiều thách thức khi vừa thi công vừa bảo đảm hoạt động chạy tàu diễn ra an toàn.

Hầm chui 780 tỷ đồng ở Hà Nội chạy nước rút về đích- Ảnh 4.

Hầm chui 780 tỷ đồng ở Hà Nội chạy nước rút về đích- Ảnh 5.

Hầm chui được bố trí với một cửa hướng ra phố Kim Đồng, trong khi cửa còn lại kết nối tuyến vành đai 2,5 đoạn qua khu vực Đầm Hồng, tiếp giáp phố Định Công. Tại vị trí hầm chui cắt qua tuyến đường sắt, các đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện việc hoàn trả mặt bằng.

Hầm chui 780 tỷ đồng ở Hà Nội chạy nước rút về đích- Ảnh 6.

Ngoài ra, cầu L3 vượt sông Lừ là một hạng mục then chốt, giữ vai trò kết nối tuyến Vành đai 2,5 với hầm chui, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực.

Hầm chui 780 tỷ đồng ở Hà Nội chạy nước rút về đích- Ảnh 7.

Đây là hầm chui thứ 5 tại Hà Nội được triển khai từ năm 2009 đến nay, sau các hầm Kim Liên, Trung Hòa, Thanh Xuân và Lê Văn Lương đã đưa vào sử dụng trước đó.

Hầm chui 780 tỷ đồng ở Hà Nội chạy nước rút về đích- Ảnh 8.

Hầm chui 780 tỷ đồng ở Hà Nội chạy nước rút về đích- Ảnh 9.

Hầm chui 780 tỷ đồng ở Hà Nội chạy nước rút về đích- Ảnh 10.

Hầm chui 780 tỷ đồng ở Hà Nội chạy nước rút về đích- Ảnh 11.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, hiện dự án đang tiếp tục thi công hoàn thiện đường gom trái tuyến phía Đầm Hồng; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng phía Đầm Hồng; hoàn trả hệ thống hạ tầng đường sắt trong ga Giáp Bát...

Hầm chui 780 tỷ đồng ở Hà Nội chạy nước rút về đích- Ảnh 12.

Theo kế hoạch, dự án hầm chui Vành đai 2,5 - nút giao Giải Phóng - Kim Đồng sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục cuối cùng và sẵn sàng đưa vào vận hành ngay trong tháng 3/2026.

Hầm chui 780 tỷ đồng ở Hà Nội chạy nước rút về đích- Ảnh 13.

Khi hầm chui được đưa vào vận hành, kỳ vọng giảm tải áp lực giao thông tại khu vực Kim Đồng - Giải Phóng - Tân Mai. Các phương tiện di chuyển theo trục Vành đai 2,5 có thể lưu thông thông suốt, hạn chế điểm giao cắt trực tiếp, qua đó cải thiện tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Theo Phùng Linh

Tiền Phong

