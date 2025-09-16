Hầm chui Nguyễn Văn Linh lồi lõm, Ban Giao thông nói gì?

Hơn 3 tháng qua, mặt đường phía trên hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ (TP HCM) liên tục xuất hiện ổ gà, ổ voi, nhiều đoạn trũng sâu gây nguy hiểm cho người đi đường. Dù tình trạng này được ghi nhận từ giữa tháng 6-2025, đến nay việc khắc phục mới được triển khai. Công trình trọng điểm này vừa đưa vào khai thác chưa đầy 1 năm đã xuống cấp.

Mặt đường phía trên hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ xuống cấp trầm trọng

Tối 15-9, trao đổi với phóng viên, ông Lương Minh Phúc – Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông) – xác nhận hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng. Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu và tư vấn tiến hành sửa chữa theo trách nhiệm bảo hành.

Theo kế hoạch, tối 16-9 sẽ rải thảm nhựa tạm thời tại các điểm hư hỏng trong hầm HC1 và HC2 để bảo đảm an toàn lưu thông, trước khi xử lý triệt để vào ngày 21-9. Đối với đoạn đường Nguyễn Văn Linh quanh khu vực hầm chui, việc sửa chữa tạm sẽ hoàn thành trước ngày 26-9 và khắc phục toàn diện trước ngày 30-9.

Công tác khắc phục bao gồm bóc tách toàn bộ lớp nhựa hư hỏng, gia cố nền, thảm lại mặt đường; những điểm hư hỏng nặng sẽ được thay mới cả kết cấu móng và lớp nhựa. Ban Giao thông cho biết sẽ siết chặt quy trình duy tu, bảo dưỡng, cũng như tăng cường kiểm soát chất lượng vật liệu và thi công.

Nguyên nhân xuống cấp, theo đánh giá của chủ đầu tư, xuất phát từ mật độ phương tiện tăng cao, đặc biệt là xe tải và container lưu thông liên tục trên tuyến Nguyễn Văn Linh – một trong những trục huyết mạch phía Nam TP HCM. Cùng với đó, mưa lớn kéo dài thời gian qua khiến mặt đường nhanh chóng bong tróc, lún sụt.

Thực tế cho thấy, từ giữa tháng 6, nhiều đoạn đường phía trên hầm chui đã xuất hiện tình trạng lồi lõm, bong tróc, kết cấu suy yếu, thậm chí trơ đá dăm. Xe tải và ôtô con phải giảm tốc độ, né ổ gà khiến giao thông bị gián đoạn. Nghiêm trọng hơn, mỗi khi xe container đi qua, mặt đường rung lắc mạnh, gây bất an cho tài xế. Trong những ngày mưa, ổ gà bị che lấp khiến nguy cơ tai nạn cao.





Công trình hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, tọa lạc tại cửa ngõ phía Nam TP HCM (thuộc phường Tân Hưng, quận 7), được xem là dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư khoảng 830 tỉ đồng, khởi công từ năm 2020 và thông xe tháng 12-2024. Mỗi hầm chui dài khoảng 480 m, cho phép xe lưu thông thẳng qua nút giao mà không xung đột với dòng xe rẽ trái, góp phần giảm ùn tắc tại khu vực này.

Chỉ sau chưa đầy một năm đưa vào khai thác, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hàng ngàn phương tiện lưu thông mỗi ngày. Thực trạng này đặt ra câu hỏi về chất lượng thi công cũng như trách nhiệm giám sát, duy tu của các bên liên quan.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên túc trực điều tiết phương tiện qua hầm chui để hạn chế nguy cơ sự cố. Tuy nhiên, nhiều tài xế cho rằng việc sớm khắc phục triệt để mới là giải pháp căn cơ để bảo đảm an toàn cho người dân.