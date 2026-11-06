Hàn Quốc phụ thuộc hơn 90% vào Trung Quốc về một loại vật liệu đặc biệt, Hyundai muốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng tại Việt Nam để thay đổi cuộc chơi

Theo Seoul Economic Daily, trong 5 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc chiếm tới 90,34% lượng than chì (graphite) nhập khẩu của Hàn Quốc, tăng so với mức 84,32% năm 2021.

Than chì là nguyên liệu quan trọng để sản xuất pin lithium-ion, loại pin được sử dụng phổ biến trên xe điện. Trong đó, than chì nhân tạo được dùng làm vật liệu cực âm, giúp cải thiện khả năng sạc nhanh và tuổi thọ pin.

Sự phụ thuộc lớn vào Trung Quốc khiến các tập đoàn Hàn Quốc đẩy mạnh tìm kiếm nguồn cung thay thế. Việt Nam đang trở thành một trong những điểm đến được lựa chọn.

Ngày 3/11, Hyundai Motor Group và POSCO Future M, hai tập đoàn lớn của Hàn Quốc, đã ký thư bày tỏ ý định hợp tác trong dự án sản xuất vật liệu pin tại Việt Nam.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hyundai đang xem xét đầu tư khoảng 100 tỷ won, tương đương gần 2.000 tỷ đồng, vào giai đoạn hai của dự án. Đổi lại, hãng xe Hàn Quốc muốn có quyền ưu tiên mua vật liệu pin được sản xuất tại đây.

Nhà máy ô tô huyndai

Hai bên cũng dự kiến cùng nghiên cứu, phát triển và kiểm tra chất lượng vật liệu để đáp ứng yêu cầu sản xuất xe điện. Quy mô đầu tư và các điều khoản cụ thể vẫn đang được đàm phán.

Dự án mà Hyundai nhắm tới là nhà máy sản xuất than chì nhân tạo của POSCO Future M tại Thái Nguyên, với tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu khoảng 357 tỷ won, tương đương hơn 6.000 tỷ đồng.

Nhà máy được triển khai trong năm 2026 và dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm 2028. Dự án có khả năng mở rộng công suất lên tới 55.000 tấn vật liệu mỗi năm, gần gấp 7 lần công suất 8.000 tấn/năm của nhà máy POSCO Future M đang vận hành tại Hàn Quốc.

Nhà máy sản xuất vật liệu cực âm POSCO Future M tại Pohang. Nguồn: POSCO Future M.

Theo POSCO Future M, Việt Nam có lợi thế về chi phí xây dựng, điện năng, nhân công và vận chuyển, giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất và tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Với Hyundai, động thái mới nằm trong kế hoạch tự chủ nguồn cung pin xe điện, bộ phận được ước tính chiếm khoảng 40% chi phí sản xuất một chiếc xe.

Tập đoàn ô tô Hàn Quốc từng công bố kế hoạch chi 9.500 tỷ won cho lĩnh vực pin trong vòng 10 năm. Riêng trung tâm nghiên cứu pin tại Anseong, Hàn Quốc, có vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ won, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Hyundai cũng đang phát triển loại pin riêng, với mục tiêu tăng hơn gấp đôi công suất đầu ra và rút ngắn 40% thời gian sạc so với thế hệ pin nickel cao hiện tại. Loại pin này dự kiến được trang bị trên dòng xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) ra mắt trong nửa đầu năm 2027.