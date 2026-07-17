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Hàn Quốc tăng lãi suất đầu tiên sau hơn ba năm

| | Tài chính quốc tế

Ngày 16/7, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) quyết định nâng lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm lên 2,75%.

Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên sau hơn ba năm, đánh dấu sự chuyển từ chính sách tiền tệ nới lỏng sang thắt chặt. Quyết định được thông qua tại cuộc họp của Ủy ban Chính sách Tiền tệ do Thống đốc Shin Hyun-song chủ trì.

BoK cho biết áp lực lạm phát vẫn ở mức cao khi chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, đồng won tiếp tục chịu sức ép khi tỷ giá hối đoái duy trì quanh mức 1.500 won/USD, trong khi dư nợ hộ gia đình, đặc biệt là các khoản vay thế chấp, vẫn tăng trong nhiều tháng liên tiếp.

Bên cạnh đó, kinh tế Hàn Quốc duy trì đà tăng trưởng tích cực với xuất khẩu tháng 6 lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD, chủ yếu nhờ ngành bán dẫn. Điều này giúp giảm nhu cầu tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế.

Giới phân tích nhận định BoK có thể tiếp tục nâng lãi suất trong các cuộc họp tới nếu áp lực lạm phát, biến động tỷ giá và đà tăng của nợ hộ gia đình chưa được kiểm soát. Lộ trình điều hành chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng sẽ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến các quyết định tiếp theo của BoK.

USD hướng tới tuần giảm giá khi Fed chưa sớm tăng lãi suất

Theo PV

VTV.VN

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