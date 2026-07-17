Video trực thăng lao xuống khách sạn lúc 2h sáng, 400 người phải sơ tán ngay trong đêm

Trực thăng lao xuống mái nhà, 400 người sơ tán trong đêm

Chiếc trực thăng Robinson R44 lao xuống mái khách sạn DoubleTree by Hilton ở thành phố Cairns, bang Queensland, Australia, vào khoảng 1h51 ngày 12/8/2024. Vụ va chạm làm lửa bùng lên trên nóc tòa nhà 7 tầng.

Video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh ngọn lửa đỏ rực trên mái khách sạn, trong khi tiếng còi của các phương tiện cứu hộ vang lên bên dưới. Báo cáo điều tra sau đó cho biết hai camera an ninh cũng ghi được phần cuối chuyến bay: trực thăng ngóc mũi lên rồi gần như lập tức lao dốc trước khi đâm vào tòa nhà.

Theo Reuters, lực lượng khẩn cấp nhận được tin báo vào khoảng 2h sáng. Âm thanh lớn khiến nhiều người tỉnh giấc nhưng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Các vị khách nhanh chóng được hướng dẫn rời khỏi phòng trong lúc lính cứu hỏa tìm cách kiểm soát ngọn lửa.

Khoảng 400 người đã được đưa ra khỏi khách sạn. Hai vị khách lớn tuổi được chuyển tới bệnh viện do hít phải khói và sau đó đã xuất viện. Cơ quan An toàn Giao thông Australia cho biết không có người nào trong khách sạn bị thương trực tiếp do cú va chạm.

Sức công phá khiến hai cánh rotor của trực thăng văng khỏi thân máy bay. Một cánh rơi xuống khu vực đường đi dạo ven biển, cánh còn lại rơi vào bể bơi ở tầng dưới. Phần lớn xác máy bay nằm lại trên mái, nơi đám cháy được khống chế trước khi lan rộng.

Người duy nhất có mặt trên trực thăng tử vong tại hiện trường . Khách sạn phải đóng cửa trong ngày xảy ra sự cố, còn các vị khách được chuyển sang nơi lưu trú khác.

Ban đầu, cảnh sát chỉ xác nhận đây là một chuyến bay không được cấp phép. Chiếc trực thăng đã bị đưa khỏi nhà chứa tại sân bay Cairns mà không có sự đồng ý của đơn vị vận hành. Lý do người điều khiển thực hiện chuyến bay giữa đêm vẫn là câu hỏi lớn.

Sự thật sau chuyến bay trực thăng kéo dài 4 phút

Gần hai tháng sau, Cơ quan An toàn Giao thông Australia (ATSB) công bố báo cáo điều tra cuối cùng. Người điều khiển được xác định là Blake Wilson, 23 tuổi, công dân New Zealand và là nhân viên mặt đất của công ty Nautilus Aviation.

Video trực thăng lao xuống khách sạn lúc 2h sáng. (Nguồn: ABC News)





Wilson có giấy phép lái trực thăng thương mại của Australia và New Zealand, đồng thời từng điều khiển dòng Robinson R44. Tuy nhiên, anh không được công ty phê duyệt lái trực thăng của hãng và cũng không có chứng nhận cần thiết để bay ban đêm.

Tối 11/8, Wilson uống rượu cùng bạn bè tại một số địa điểm ở Cairns trước khi trở về căn hộ vào khoảng 23h. Camera ghi lại cảnh anh rời đi bằng ô tô lúc 1h09 sáng hôm sau, rồi sử dụng mã an ninh để vào khu nhà chứa máy bay.

Khoảng 1h31, Wilson đưa chiếc Robinson R44 ra bãi đáp. Dữ liệu camera cho thấy đèn nhấp nháy của trực thăng từng được bật rồi tắt trước khi máy bay cất cánh lúc 1h46.

Trong khoảng bốn phút tiếp theo, trực thăng bay về phía trung tâm Cairns, đi qua khu căn hộ của Wilson, khu cầu cảng và dọc đường bờ biển. Máy bay không vượt quá độ cao 500 feet, thấp hơn mức tối thiểu 1.000 feet khi bay trên khu vực đông dân cư.

Hai camera an ninh ghi lại những giây cuối cho thấy trực thăng lao xuống mái khách sạn trong tư thế bị lật. Cuộc điều tra không phát hiện vấn đề nào về khả năng hoạt động của máy bay có thể góp phần gây tai nạn.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Wilson có nồng độ cồn trong máu ở mức đáng kể. ATSB kết luận người này đã thực hiện chuyến bay "không được phép và không cần thiết" vào ban đêm, trong tình trạng chịu ảnh hưởng của rượu và không có chứng nhận bay đêm.

"Dù việc một người trẻ tuổi thiệt mạng là bi kịch, hành động này đã tạo ra nguy cơ rất lớn đối với những người khác tại Cairns" , ông Angus Mitchell, lãnh đạo ATSB, cho biết.

Dù xác định việc đưa trực thăng rời sân bay là hành động có chủ đích, cơ quan điều tra không tìm thấy bằng chứng giải thích động cơ của Wilson. Vì sao anh thực hiện chuyến bay ngắn ngủi ấy, bay qua nơi mình ở rồi lao xuống khách sạn vẫn chưa có lời giải.

Sau tai nạn, Nautilus Aviation đã rà soát và nâng cấp các biện pháp an ninh tại cơ sở.

Theo Reuters, AP, ABC News