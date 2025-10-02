Han Spaces tiên phong đưa VR vào thiết kế thi công văn phòng tại Việt Nam

VR – thay đổi cách doanh nghiệp tiếp cận thiết kế văn phòng

Trong nhiều năm, các doanh nghiệp thường chỉ dựa vào bản vẽ 2D hoặc phối cảnh 3D tĩnh để hình dung không gian văn phòng. Cách tiếp cận này tiềm ẩn rủi ro vì khách hàng khó đánh giá đầy đủ về ánh sáng, sự lưu thông hay tính tiện nghi của không gian.

Với công nghệ VR, Han Spaces mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới: khách hàng có thể trực tiếp "bước vào" văn phòng tương lai của mình. Tại đó, họ dễ dàng quan sát ánh sáng, kiểm chứng tầm nhìn, thử cảm nhận dòng di chuyển và tương tác với nội thất. Điều này không chỉ tạo nên sự tin tưởng, mà còn giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn, và tiết kiệm chi phí do giảm thiểu thay đổi phát sinh trong giai đoạn thi công.

Đại diện Han Spaces chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn khách hàng không chỉ xem bản thiết kế, mà thật sự trải nghiệm văn phòng của họ ngay từ giai đoạn ý tưởng. Đây chính là bước tiến giúp Han Spaces khác biệt trong thị trường thiết kế và thi công văn phòng tại Việt Nam."

Hành trình đổi mới liên tục của Han Spaces

2018: Thành lập Han Spaces – khởi đầu hành trình kiến tạo văn phòng truyền cảm hứng.

2019: Thực hiện những dự án đầu tiên tại TP. HCM, gây ấn tượng bởi phong cách thiết kế hiện đại và bản sắc riêng.

2020: Ứng dụng BIM và Generative Design, nâng tầm độ chính xác và sáng tạo.

2021: Ra mắt giải pháp Scan-to-design, rút ngắn tiến độ, nâng cao chất lượng.

2022: Tiên phong với VR Demo, trở thành đơn vị đầu tiên cho phép khách hàng "trải nghiệm trước" văn phòng tương lai.

2023 – nay: Đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp lớn, khẳng định vị thế người dẫn dắt xu hướng thiết kế – thi công văn phòng hiện đại.

Định vị mới của văn phòng hiện đại

Han Spaces không dừng lại ở việc thiết kế đẹp hay thi công chuẩn xác. Mà chọn con đường khó hơn – dẫn dắt thị trường, thiết lập chuẩn mực mới. Công nghệ chỉ là công cụ; điều làm nên khác biệt là tầm nhìn: mỗi văn phòng phải là một câu chuyện, một trải nghiệm, một nền tảng để doanh nghiệp vươn xa. Đại diện Han Spaces chia sẻ: "Chúng tôi không lặp lại những không gian giống nhau mà kiến tạo những văn phòng mang DNA riêng của từng doanh nghiệp. Và công nghệ chính là chìa khóa để biến điều đó thành hiện thực."

Việc ứng dụng VR chính là minh chứng cho định hướng này: biến không gian làm việc từ một ý tưởng thành một trải nghiệm sống động, nơi con người có thể "cảm nhận" trước khi bắt đầu hành trình thực tế.

Hành trình mở rộng, tầm nhìn toàn cầu

Với khẩu hiệu "Think Globally, Design Locally", Han Spaces không chỉ tiên phong ở thị trường Việt Nam mà còn tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Công ty tập trung kết hợp công nghệ tiên tiến với yếu tố con người, tạo ra những không gian làm việc hiệu quả, sáng tạo và bền vững.

Han Spaces – đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo giá trị

Không chỉ là nhà thiết kế hay đơn vị thi công, Han Spaces muốn trở thành người bạn đồng hành của doanh nghiệp, cùng khách hàng viết nên những câu chuyện thương hiệu bằng không gian, tạo nên những văn phòng nơi con người muốn gắn bó và doanh nghiệp có thể vươn cao hơn.

