Hãng bánh kẹo Bibica sắp hủy niêm yết cổ phiếu

Công ty CP Tập đoàn PAN (mã chứng khoán: PAN), công ty con của công ty CP Bibica (mã chứng khoán: BBC) vừa công bố thông tin về việc thành lập Công ty TNHH MTV Bibica Capital với vốn điều lệ 1.645 tỉ đồng. Theo đó, vốn góp được thực hiện bằng 18,4 triệu cổ phiếu BBC. Đồng thời sẽ tiến tới hủy tư cách đại chúng của Bibica và hủy niêm yết cổ phiếu BBC.

Công ty có trụ sở tại TPHCM, hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ dịch vụ tài chính và tư vấn quản lý. Định giá tài sản góp vốn cổ phiếu BBC bằng giá giao dịch bình quân của cổ phiếu BBC trong vòng 30 ngày liền kề trước ngày xác định giá (từ 19-9-2025 đến 30-10-2025) là 89.237 đồng/cổ phiếu.

TheoCông ty CP tập đoàn PAN, việc góp vốn sẽ được thực hiện trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Bibica Capital được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ông Đinh Tiến Hoàng, Tổng Giám đốc Bibica, là người đại diện 100% phần vốn góp và là người đại diện theo pháp luật tại Bibica Capital.

Tháng 9 vừa qua, Bibica đã tổ chức ĐHCĐ bất thường, thông qua việc xóa đăng ký kinh doanh một số ngành nghề; hủy tư cách đại chúng và hủy đăng ký chứng khoán, và điều chỉnh tỉ lệ phân phối lợi nhuận, đồng thời chia cổ tức 2024 bằng 20% tiền mặt cho cổ đông.



Thương hiệu bánh kẹo Bibica khá nổi tiếng

Bibica là một trong những công ty sản xuất và kinh doanh bánh kẹo hàng đầu tại Việt Nam và có thương hiệu rất quen thuộc với người tiêu dùng. Mỗi năm công ty có thể cung cấp cho thị trường hơn 20.000 tấn bánh kẹo.

PAN Group đã hoàn tất quá trình thâu tóm Bibica sau nhiều năm cạnh tranh với Lotte để giành quyền kiểm soát. Trong đợt chào mua công khai cuối cùng vào năm 2022, PAN Group chi ra ước tính hơn 524 tỉ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu lên 98,3%, chấm dứt sự giằng co giữa các cổ đông và đưa Bibica hoàn toàn về hệ sinh thái của PAN.

Cũng liên quan đến Bibica, Tập đoàn hàng tiêu dùng Indonesia Sari Murni Abadi (SMA), đơn vị sở hữu thương hiệu snack Momogi, vừa phát đi một thông báo về việc mua lại Bibica từ PAN Group. Giá trị của thương vụ này không được các bên liên quan tiết lộ.

Trong khi đó, phía PAN cho biết hai bên đang trong quá trình thương thảo và chưa có thông tin cụ thể.

