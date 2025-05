Hãng bay có vốn DN của tỷ phú Nguyễn Phương Thảo sẽ nhận thêm 50 máy bay

Theo thỏa thuận được ký ngày 16-5, Thai Vietjet - hãng hàng không liên doanh giữa Vietjet Việt Nam và đối tác Thái Lan - sẽ tiếp nhận 50 tàu bay Boeing 737 MAX trong thời gian tới. Đây là một phần trong hợp đồng đặt mua 200 máy bay Boeing mà Vietjet đã ký trước đó với nhà sản xuất hàng không lớn nhất nước Mỹ.

Lô máy bay đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào tháng 10-2025, giúp Thai Vietjet bổ sung đáng kể năng lực khai thác và mở rộng quy mô hoạt động, đặc biệt trên các tuyến bay giữa Việt Nam, Thái Lan và các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - chủ tịch Tập đoàn Vietjet - cho biết việc chuyển giao 50 máy bay Boeing 737-8 hiện đại và hiệu quả cho Vietjet Thái Lan là cam kết lâu dài của Vietjet trong việc phát triển bền vững ngành hàng không khu vực.

"Chúng tôi sẽ hành động để thực thi chiến lược 'ba kết nối' giữa hai nước - bao gồm kết nối chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và địa phương" - bà Thảo nói.

Thai Vietjet được thành lập vào năm 2014. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, hãng đã từng bước khẳng định chỗ đứng tại Thái Lan. Thai Vietjet hiện có trụ sở tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok) và đang khai thác 33 đường bay nội địa và quốc tế, kết nối các thành phố lớn tại Thái Lan với các điểm đến tại Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia và nhiều quốc gia khác.

Theo dữ liệu từ Planespotters, tính đến tháng 5-2025, đội bay của Thai Vietjet gồm 18 máy bay, bao gồm 12 máy bay Airbus A320 và 6 máy bay Airbus A321. Vì vậy, với việc sắp nhận thêm 50 máy bay Boeing 737 MAX, đội bay của Thai Vietjet sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh nhất từ trước đến nay.

Về cơ cấu sở hữu, Thai Vietjet là liên doanh giữa các đối tác Thái Lan và Vietjet, trong đó Thai Vietjet Aviation Co. Ltd nắm giữ 52%, International Investment Co. Ltd sở hữu 39%, Vietjet Việt Nam góp vốn 9%.

Theo tài liệu nghiên cúu thị trường, trong năm 2023, Thai Vietjet Air vận chuyển hơn 8,6 triệu lượt khách, năm 2022 là hơn 9,5 triệu lượt khách.

Tại thị trường Thái Lan, theo số liệu của Ciricum, Thai Vietjet Air ghi nhận tỷ lệ đúng giờ thuộc top đầu thị trường. Chẳng hạn, vào tháng 6/2024, Thai Vietjet Air giành vị trí thứ hai với tỷ là 78,93%. Đây là mức tăng gần 6 điểm so với hiệu suất của tháng trước (73,01%). Vào tháng 9/2024, Thai VietJet Air (VZ) ghi nhận tỷ lệ đúng giờ là 79,99%.