Hàng chục hộ dân ở Định Công bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng Quốc lộ 1A

Gắn bó với ngõ 2 phố Đại Từ 40 năm qua, ông Chu Đình Chính (áo kẻ) đồng thuận bàn giao mặt bằng xưởng cơ khí của gia đình để làm đường. Ông cho biết việc chuyển nơi ở xa hơn sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của hai vợ chồng và việc học của con, song gia đình vẫn chấp hành vì lợi ích giao thông chung.