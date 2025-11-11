Hàng chục nghìn tấn "sản vật tỷ USD" từ VN ồ ạt sang láng giềng của Mỹ: Nước ta đang Top 2 thế giới

Đó là cà phê.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê sang Mexico ghi nhận mức tăng trưởng đột biến cả về lượng lẫn giá trị. Theo đó, Mexico vươn lên trở thành thị trường có giá trị xuất khẩu tăng mạnh nhất, cao gấp 34,7 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, trong 8 tháng đầu năm nay, Mexico từng chi gấp 90 lần so với cùng kỳ năm ngoái để mua cà phê Việt. Theo số liệu từ Cục Hải quan, tính trung bình cho cả niên vụ 2024/2025 (kể từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025), Mexico đã nhập khẩu 37.627 tấn cà phê từ Việt Nam, với kim ngạch trị giá 195,2 triệu USD, tương ứng với tăng 13,5 lần về lượng và 16,7 lần về giá trị so với niên vụ năm trước.

Việc Mexico (một trong những thị trường khó tính trên thế giới) mua hàng chục nghìn tấn cà phê từ Việt Nam cho thấy sự bứt phá bất ngờ trên thị trường quốc tế. Bởi Mexico vốn là nhà xuất khẩu cà phê lớn thứ 8 thế giới, với sản lượng ổn định khoảng 3,87 triệu bao, trong đó có 3,53 triệu bao Arabica và 340.000 bao Robusta (theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ - USDA). Thậm chí, dự kiến xuất khẩu cà phê xanh của nước này đạt 1,39 triệu bao.

Vì sao Mexico nhập khẩu nhiều cà phê Việt?

Việt Nam giữ vững vị thế là quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới. Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, có hai lý do chính khiến Mexico tăng mua cà phê từ Việt Nam. Cụ thể, thứ nhất, Mexico chủ yếu xuất khẩu cà phê Arabica nhưng chuyển hướng nhập khẩu mạnh cà phê Robusta từ Việt Nam nhằm phục vụ cho tiêu dùng nội địa, nhất là cà phê hòa tan. Hơn nữa, theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), có khoảng 80% hộ gia đình Mexico dùng cà phê hòa tan, sản phẩm chủ yếu từ Robusta. Đây chính là loại cà phê mà Việt Nam dẫn đầu thế giới về xuất khẩu.

Nguyên nhân thứ hai là vì Mỹ áp thuế 50% lên cà phê Brazil nên khiến các nhà rang xay Mỹ chuyển sang nhập cà phê Arabica từ Mexico. Chính vì vậy, các doanh nghiệp Mexico bán hết Arabica cho Mỹ và phải quay sang nhập cà phê Robusta từ Việt Nam để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Mặt khác, với giá Arabica cao gấp 1,5 lần Robusta, nên việc Mexico bán Arabica và mua Robusta từ Việt Nam được cho là một lựa chọn kinh tế hợp lý.

Ngoài ra, theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), bên cạnh yếu tố cung – cầu, xuất khẩu cà phê của Việt Nam khởi sắc còn nhờ sự đầu tư mạnh vào công nghệ chế biến của các doanh nghiệp trong nước. Đây cũng là yếu tố giúp sản phẩm cà phê hòa tan của Việt Nam được nhiều thị trường, trong đó có Mexico chấp nhận.

USDA dự báo rằng, trong niên vụ 2025/2026, Mexico sẽ nhập khoảng 1,93 triệu bao cà phê, tăng 4,04% so với niên vụ trước. Tuy nhiên, Vicofa khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam nên tập trung vào chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật, bởi vì Mexico là thị trường có hàng rào kỹ thuật cao.

Xuất khẩu cà phê Việt Nam có thể cán mốc kỷ lục mới trong năm nay

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong năm 2025 có thể lập kỷ lục 8 tỷ USD. Ảnh minh họa

Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai trên thế giới (chỉ sau Brazil). Cà phê Việt Nam hiện đã và đang xuất khẩu tới 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, cà phê tiếp tục là điểm sáng nổi bật của xuất khẩu nông sản Việt Nam, khi mang về 7,41 tỷ USD, tăng gần 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, kim ngạch xuất khẩu cà phê cũng là mức tăng cao nhất trong nhóm hàng nông sản chủ lực của nước ta. Cà phê Việt Nam tiếp tục khẳng định được vị thế khi xuất khẩu lập kỷ lục mới trong 10 tháng qua, nhất là giữa bối cảnh nguồn cung cà phê toàn cầu khan hiếm và biến động mạnh. Theo các chuyên gia, dự báo cả năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam có thể cán mốc 8 tỷ USD. Đây cũng là con số cao chưa từng có trong lịch sử ngành cà phê của nước ta.

Đáng chú ý, giá xuất khẩu bình quân 10 tháng năm 2025 đạt 5.653 USD mỗi tấn. Đây là mức cao nhất trong nhiều năm qua. Động lực tăng giá cà phê đến từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung cà phê thế giới, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại châu Âu và Bắc Mỹ vẫn ổn định.

Trong 10 tháng qua, Đức, Italy và Tây Ban Nha là 3 thị trường nhập khẩu tăng mạnh cà phê Việt Nam. Nguyên nhân là nhờ chất lượng ổn định và khả năng giao hàng linh hoạt của doanh nghiệp Việt Nam.