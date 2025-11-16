Hàng chục triệu người dùng Zalo chú ý: Nếu nhận được kiểu tin nhắn như thế này, bạn có thể gặp nguy hiểm

Lực lượng chức năng liên tục đưa ra các cảnh báo khẩn cấp về tình trạng tội phạm mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, đặc biệt là Zalo. Kẻ gian đã và đang sử dụng những chiêu thức ngày càng tinh vi để dụ người dùng, khiến nhiều người mất tài khoản, và sau đó là mất tiền. Người dùng cần nâng cao cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn này.

Chiêu thức tấn công phổ biến nhất

Kẻ lừa đảo thường dùng hai phương pháp chính để chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo của người dùng.

1. Giả danh người quen để nhờ bình chọn

Đây là một trong những thủ đoạn phổ biến nhất. Kẻ gian sẽ giả mạo là người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp để nhắn tin, nhờ vả bạn bình chọn hoặc thả "like" cho người thân đang tham gia các cuộc thi trực tuyến (như thi ảnh, thi sắc đẹp, thi video).

Chúng sẽ gửi một tin nhắn có kèm mã QR hoặc đường link lạ và yêu cầu bạn quét hoặc nhấp vào để thực hiện thao tác bình chọn. Vì tin tưởng là người quen, nhiều người dùng đã làm theo, và vô tình trao quyền kiểm soát tài khoản Zalo của mình cho kẻ xấu.

Hình minh họa

2. Tạo trang web và mã QR giả mạo

Kẻ gian cũng thường tạo các trang web giả mạo và gửi đường link hoặc mã QR cho người dùng Zalo. Các nội dung này thường được ngụy trang dưới hình thức mời tham gia bình chọn các cuộc thi trực tuyến, các chương trình ưu đãi hấp dẫn để khiến người dùng mất cảnh giác.

Khi người dùng nhấp vào link hoặc quét mã QR, họ được yêu cầu nhập thông tin đăng nhập như số điện thoại và mật khẩu. Dữ liệu này ngay lập tức bị chuyển đến kẻ gian, giúp chúng thay đổi mật khẩu và xóa thông tin xác thực, kiểm soát hoàn toàn tài khoản.

Sau khi chiếm được tài khoản, mục đích cuối cùng của kẻ xấu là lừa tiền. Chúng sẽ giả danh chủ tài khoản để nhắn tin vay tiền gấp từ danh sách bạn bè, người thân. Nguy hiểm hơn, kẻ xấu còn nghiên cứu tin nhắn, danh sách liên lạc của nạn nhân và thậm chí lập tài khoản ngân hàng trùng tên với nạn nhân nhằm tạo sự tin tưởng tuyệt đối khi yêu cầu chuyển tiền.

Biện pháp bảo vệ tài khoản khẩn cấp

Để tránh trở thành nạn nhân, người dùng cần tỉnh táo và thực hiện ngay các biện pháp bảo mật sau.

Tuyệt đối không nhấp vào đường link hoặc quét mã QR lạ, ngay cả khi tin nhắn được gửi từ người quen. Nếu có tin nhắn nhờ vả vay tiền, bình chọn, hãy gọi điện trực tiếp để xác minh danh tính và sự việc.

Tăng cường bảo mật tài khoản Zalo bằng cách kích hoạt xác thực hai lớp và sử dụng mật khẩu mạnh, kết hợp cả chữ, số và ký tự đặc biệt.

Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân (như nghề nghiệp, ngày sinh, địa chỉ) trên mạng xã hội và không kết bạn bừa bãi với các tài khoản lạ.

Chủ động Xác thực tài khoản Zalo thông qua tính năng "Zalo bảo mật" để được bảo mật tốt hơn và dễ dàng lấy lại tài khoản nếu bị đánh cắp.

Báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu lừa đảo nào để được hỗ trợ kịp thời.