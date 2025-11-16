Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng chục triệu người dùng Zalo chú ý: Nếu nhận được kiểu tin nhắn như thế này, bạn có thể gặp nguy hiểm

16-11-2025 - 08:51 AM | Kinh tế số

Chỉ cần một phút lơ là, ai cũng có thể trở thành nạn nhân.

Lực lượng chức năng liên tục đưa ra các cảnh báo khẩn cấp về tình trạng tội phạm mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, đặc biệt là Zalo. Kẻ gian đã và đang sử dụng những chiêu thức ngày càng tinh vi để dụ người dùng, khiến nhiều người mất tài khoản, và sau đó là mất tiền. Người dùng cần nâng cao cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn này.

Chiêu thức tấn công phổ biến nhất

Kẻ lừa đảo thường dùng hai phương pháp chính để chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo của người dùng.

1. Giả danh người quen để nhờ bình chọn

Đây là một trong những thủ đoạn phổ biến nhất. Kẻ gian sẽ giả mạo là người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp để nhắn tin, nhờ vả bạn bình chọn hoặc thả "like" cho người thân đang tham gia các cuộc thi trực tuyến (như thi ảnh, thi sắc đẹp, thi video).

Chúng sẽ gửi một tin nhắn có kèm mã QR hoặc đường link lạ và yêu cầu bạn quét hoặc nhấp vào để thực hiện thao tác bình chọn. Vì tin tưởng là người quen, nhiều người dùng đã làm theo, và vô tình trao quyền kiểm soát tài khoản Zalo của mình cho kẻ xấu.

Hàng chục triệu người dùng Zalo chú ý: Nếu nhận được kiểu tin nhắn như thế này, bạn có thể gặp nguy hiểm- Ảnh 1.

Hình minh họa

2. Tạo trang web và mã QR giả mạo

Kẻ gian cũng thường tạo các trang web giả mạo và gửi đường link hoặc mã QR cho người dùng Zalo. Các nội dung này thường được ngụy trang dưới hình thức mời tham gia bình chọn các cuộc thi trực tuyến, các chương trình ưu đãi hấp dẫn để khiến người dùng mất cảnh giác.

Khi người dùng nhấp vào link hoặc quét mã QR, họ được yêu cầu nhập thông tin đăng nhập như số điện thoại và mật khẩu. Dữ liệu này ngay lập tức bị chuyển đến kẻ gian, giúp chúng thay đổi mật khẩu và xóa thông tin xác thực, kiểm soát hoàn toàn tài khoản.

Sau khi chiếm được tài khoản, mục đích cuối cùng của kẻ xấu là lừa tiền. Chúng sẽ giả danh chủ tài khoản để nhắn tin vay tiền gấp từ danh sách bạn bè, người thân. Nguy hiểm hơn, kẻ xấu còn nghiên cứu tin nhắn, danh sách liên lạc của nạn nhân và thậm chí lập tài khoản ngân hàng trùng tên với nạn nhân nhằm tạo sự tin tưởng tuyệt đối khi yêu cầu chuyển tiền.

Biện pháp bảo vệ tài khoản khẩn cấp

Để tránh trở thành nạn nhân, người dùng cần tỉnh táo và thực hiện ngay các biện pháp bảo mật sau.

Tuyệt đối không nhấp vào đường link hoặc quét mã QR lạ, ngay cả khi tin nhắn được gửi từ người quen. Nếu có tin nhắn nhờ vả vay tiền, bình chọn, hãy gọi điện trực tiếp để xác minh danh tính và sự việc.

Tăng cường bảo mật tài khoản Zalo bằng cách kích hoạt xác thực hai lớp và sử dụng mật khẩu mạnh, kết hợp cả chữ, số và ký tự đặc biệt.

Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân (như nghề nghiệp, ngày sinh, địa chỉ) trên mạng xã hội và không kết bạn bừa bãi với các tài khoản lạ.

Chủ động Xác thực tài khoản Zalo thông qua tính năng "Zalo bảo mật" để được bảo mật tốt hơn và dễ dàng lấy lại tài khoản nếu bị đánh cắp.

Báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu lừa đảo nào để được hỗ trợ kịp thời.

Một tiện ích trên ứng dụng iHanoi giúp người dân Hà Nội đảm bảo quyền lợi, tránh bị xử phạt hành chính khi tham gia giao thông

Theo Minh Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
lừa đảo, Zalo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thế giới mạng choáng váng với hacker AI đầu tiên trên thế giới: Tự động thực hiện 90% hoạt động, con người chỉ cần bấm nút triển khai

Thế giới mạng choáng váng với hacker AI đầu tiên trên thế giới: Tự động thực hiện 90% hoạt động, con người chỉ cần bấm nút triển khai Nổi bật

Cách đổi thẻ Căn cước miễn phí ngay tại nhà, người dân ai cũng nên biết

Cách đổi thẻ Căn cước miễn phí ngay tại nhà, người dân ai cũng nên biết Nổi bật

Bức ảnh có thể khiến tài khoản Zalo của nhiều người bị khóa vĩnh viễn

Bức ảnh có thể khiến tài khoản Zalo của nhiều người bị khóa vĩnh viễn

07:55 , 16/11/2025
Thay đổi quan trọng liên quan đến VNeID của người dân cả nước

Thay đổi quan trọng liên quan đến VNeID của người dân cả nước

18:00 , 15/11/2025
Từ chuyện một phụ huynh phải đi 19km lên trụ sở UBND xã để lấy xác nhận khai sinh, rồi lại gửi ra Hà Nội cho con, Thủ tướng nhấn mạnh điều này

Từ chuyện một phụ huynh phải đi 19km lên trụ sở UBND xã để lấy xác nhận khai sinh, rồi lại gửi ra Hà Nội cho con, Thủ tướng nhấn mạnh điều này

17:46 , 15/11/2025
Cách khiến đơn giản giúp ứng dụng trên điện thoại “tàng hình” chỉ trong vài phút

Cách khiến đơn giản giúp ứng dụng trên điện thoại “tàng hình” chỉ trong vài phút

17:46 , 15/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên