Hàng giả "núp bóng" doanh nghiệp hợp pháp, quy mô hàng chục ngàn tỉ đồng

Sáng 4-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thân mật các gương điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX.



Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an), phát biểu tại buổi gặp mặt



Tại buổi gặp mặt, các đại biểu được giao lưu, lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng của các điển hình tiên tiến. Bộ Công an cũng tổ chức tôn vinh 80 điển hình tiên tiến của lực lượng Công an nhân dân và 20 điển hình tiên tiến của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an), cho biết hiện nay C01 đang điều tra 6 vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo Đại tá Tuấn, các vụ án sản xuất buôn bán hàng giả trước đây các đối tượng với thủ đoạn bí mật, che giấu, ngụy trang, quy mô nhỏ. Tuy nhiên, hiện nay, các đối tượng sản xuất, buôn bán một cách công khai dưới vỏ bọc các doanh nghiệp hợp pháp, sản xuất với quy mô công nghiệp.

"Số lượng hàng giả được bán ra thị trường trong 6 vụ án lên tới giá trị gần 10.000 tỉ đồng. Đây là sự khác biệt" - đại tá Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh.

Theo Phó Chánh Văn phòng C01, trong mỗi vụ án, lãnh đạo Bộ Công an luôn đặt ra một câu hỏi tại sao các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với quy mô lớn như vậy, trong thời gian dài như vậy? Trách nhiệm trong quản lý nhà nước ra sao?

"Các vụ án hàng giả phát triển rất nhanh, rất rộng, rất đáng lo ngại. Trong quá trình điều tra, đối chiếu các quy định của pháp luật, quản lý an toàn thực phẩm thì thấy rằng gần đây có một quy định mới mở, giải quyết thi hành Luật an toàn thực phẩm nhưng không đảm bảo đúng theo quy định của luật"- đại tá Nguyễn Minh Tuấn nêu rõ.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho rằng việc này tạo hành lang mở gần như một lỗ hổng, dẫn đến rất khó quản lý kiểm soát chất lượng hàng hoá. Đặc biệt, trong đó có một nội dung cho phép doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn chất lượng, tự chịu trách nhiệm mà không thực hiện tiền kiểm trước khi lưu thông hàng hoá.

Về việc này, C01 đã báo lãnh đạo Bộ Công an để tham mưu cho Chính phủ, ban ngành sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, đảm bảo chặt chẽ hơn, phòng ngừa tội phạm.

Theo Bộ Công an, từ những phong trào thi đua, đã xuất hiện hàng ngàn những tấm gương sáng thể hiện bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu được tặng các phần thưởng cao quý, trong đó có 44 tập thể, cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân"; 78 Huân chương Quân công, 735 Huân chương Chiến công, 59 Huân chương Lao động, hơn 3.000 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 3 Huân chương Dũng cảm và hàng vạn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, lực lượng CAND được tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ năm.