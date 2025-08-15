Ngày 15/8/2025, tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán: PLX), đơn vị trực thuộc là Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) đã chính thức công bố sản phẩm Nhiên liệu hàng không bền vững – Sustainable Aviation Fuel (SAF).

SAF là nhiên liệu hàng không được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu tái tạo, thay thế cho nhiên liệu hóa thạch truyền thống. SAF có khả năng giảm tới 80% lượng phát thải CO₂ so với nhiên liệu hàng không truyền thống. Đây được xem là giải pháp then chốt của ngành hàng không toàn cầu để giảm phát thải, hướng tới mục tiêu Net Zero - phát thải ròng bằng 0 - vào năm 2050.

Petrolimex là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nhập khẩu hydrocarbon được tổng hợp từ nguyên liệu có nguồn gốc sinh học/tái tạo (synthetic blending components - SBC). Petrolimex cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam làm chủ công nghệ pha chế SAF từ SBC tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như EI 1533, ASTM D7566, DEF STAN 91-091,... và Tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN 14414:2025. Sản phẩm SAF đã được Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) cung cấp, tra nạp thành công cho các chuyến bay thương mại trong nước.

Phát biểu tại sự kiện, Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh cho biết: “Petrolimex chủ động đầu tư, nghiên cứu, làm chủ công nghệ pha chế SAF tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè. Petrolimex cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nhập khẩu SBC dùng để pha chế SAF. Thành công này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn trong hành trình chuyển đổi xanh, đồng hành cùng Chính phủ, các hãng hàng không và toàn xã hội hướng tới phát triển bền vững”.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, ông Uông Việt Dũng, đánh giá cao Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Petrolimex Aviation đi đầu trong việc triển khai nghiên cứu, pha chế và cung ứng SAF. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh: “Việc ra mắt sản phẩm SAF không chỉ có ý nghĩa về mặt thương mại mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo tiền đề xây dựng chuỗi cung ứng SAF bền vững trong nước; đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế; khuyến khích hợp tác giữa các hãng hàng không, đơn vị cung cấp nhiên liệu, cơ quan quản lý và các tổ chức tài chính nhằm mở rộng quy mô sử dụng SAF tại Việt Nam”.

Tại sự kiện, Petrolimex Aviation ký kết thỏa thuận hợp tác tiêu thụ SAF với Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet). Theo thỏa thuận, Petrolimex Aviation sẽ tra nạp toàn bộ 1.200 m³ SAF đầu tiên được pha trộn tại Việt Nam cho các chuyến bay của Vietjet, đồng thời chuyển giao Bằng chứng Bền vững – Proof of Sustainability (PoS) theo tiêu chuẩn ISCC EU. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định cam kết của hai bên trong việc giảm phát thải khí carbon và phát triển ngành hàng không xanh tại Việt Nam.

Ông Tô Việt Thắng – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Vietjet cho biết: “Thỏa thuận hợp tác tiêu thụ SAF hôm nay giữa Vietjet và Petrolimex Aviation thể hiện cam kết của hai doanh nghiệp, ngành hàng không hướng tới các mục tiêu phát triển xanh, bền vững. Với tổng cộng 576 tàu bay hiện đại đã đặt hàng, đội bay xanh của Vietjet sử dụng SAF sẽ góp phần giảm đáng kể lượng khí thải, bảo vệ môi trường, tiên phong sử dụng nhiên liệu sạch, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu của đất nước.”

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Petrolimex Aviation ký kết hợp tác với AEG Fuels – đối tác quốc tế chiến lược hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng SAF. Sự hợp tác này mở rộng mạng lưới kết nối của Petrolimex Aviation ra thị trường toàn cầu, tạo tiền đề để SAF sản xuất tại Việt Nam tiếp cận khách hàng quốc tế và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của ngành hàng không.