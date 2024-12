Hàng hóa rủ nhau tăng giá trước Tết

Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở

Sở Công Thương TP HCM vừa có văn bản đề nghị UBND TP Thủ Đức, quận, huyện... tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh việc chấp hành quy định nhà nước về giá hàng hóa tại các chợ dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Triển khai việc chốt chặn, kiểm tra hành chính trên địa bàn, không để phát sinh điểm kinh doanh tự phát, hoạt động vận chuyển, giết mổ và kinh doanh gia súc, gia cầm trái phép, không bảo đảm an toàn thực phẩm, làm ảnh hưởng trật tự giao thông và mỹ quan đô thị.

Đồng thời, yêu cầu các ban quản lý chợ tăng cường hoạt động kiểm tra, nhắc nhở bảo đảm thực hiện nghiêm túc quy định về niêm yết giá, hàng hóa kinh doanh có nguồn gốc, xuất xứ, bảo đảm an toàn thực phẩm, giữ gìn an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường tại chợ; tuyên truyền, vận động tiểu thương cam kết không kinh doanh, tàng trữ hàng gian, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm, không lấn chiếm lòng lề đường...