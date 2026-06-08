Hàng không dẫn lối, Sông Town bắt trọn khẩu vị lưu trú của dòng khách ngoại

Cam Ranh mở rộng "cửa ngõ" đón lữ khách toàn cầu

Bước sang quý 2/2026, bức tranh hạ tầng giao thông Cam Ranh tiếp tục đón nhận những trợ lực mạnh mẽ, củng cố vững chắc vị thế cửa ngõ hàng không quốc tế trọng điểm của Khánh Hòa. Động lực cho chu kỳ bứt tốc mới của khu vực này được dẫn dắt bởi chiến lược nâng tầm công suất nhà ga, không ngừng mở rộng mạng lưới đường bay và đón đầu làn sóng du khách toàn cầu.

Cụ thể, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh hiện đang vận hành với công suất 6,65 triệu lượt khách mỗi năm, tuy nhiên trên thực tế, công suất khai thác trong thời gian qua đã vượt xa năng lực hiện tại. Nhằm đáp ứng tốc độ phát triển và nhu cầu di chuyển ngày càng cao, quy hoạch mới đã đề xuất nâng cấp hệ thống nhà ga đạt 25 triệu khách/năm trong giai đoạn 2021–2030 và vươn tới mốc 36 triệu khách/năm với tầm nhìn đến năm 2050. Những định hướng vĩ mô này là bảo chứng vững chắc cho điểm đến mới này từng bước tạo đà thăng hạng trên bản đồ du lịch.

Chỉ trong bốn tháng đầu năm 2026, Khánh Hòa đã đón khoảng 1,4 triệu lượt khách quốc tế, ghi nhận mức tăng trưởng vô cùng ấn tượng lên tới 33,8%. Đáng chú ý, riêng cửa ngõ hàng không quốc tế đã phục vụ hơn 4.100 chuyến bay với gần 830.000 lượt hành khách chỉ trong chưa đầy một quý. Dòng khách từ thị trường Nga và khu vực CIS (Cộng đồng các Quốc gia Độc lập) tăng đột biến hơn 454%, đi cùng với đó là sự xuất hiện của các đường bay thẳng mới từ khu vực Đông Âu, điển hình như thị trường Belarus.

Trong tầm nhìn dài hạn, hạ tầng hàng không Cam Ranh còn được tiếp sức bởi dự án sân bay Thành Sơn, được quy hoạch khai thác theo mô hình lưỡng dụng. Dự kiến, công trình này sẽ đạt công suất 3 triệu khách/năm đến 2050. Sân bay Thành Sơn sẽ đóng vai trò như một "cánh tay nối dài", hỗ trợ đắc lực cho sân bay Cam Ranh trong mạng lưới hàng không của tỉnh Khánh Hòa.

CaraWorld - mảnh ghép chiến lược định hình hấp lực mới cho Cam Ranh

Sự bùng nổ của dòng khách Nga, CIS và Đông Âu mang đến cơ hội phát triển, nhưng cũng đồng thời đặt ra một bài toán cho Cam Ranh trong việc phát triển các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn để phục vụ nhóm khách lưu trú dài ngày (từ 1-2 tuần, thậm chí cả tháng) có yêu cầu rất cao về không gian sống đa trải nghiệm kết hợp giữa nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, khám phá các giá trị văn hóa, bản sắc của điểm đến.

Đón đầu dòng khách toàn cầu, đại đô thị CaraWorld với quy mô lên đến gần 800ha đã kiến tạo một hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện bằng mô hình "all-in-one". Tại đây, du khách có thể tận hưởng những kỳ nghỉ lưu trú dài ngày, thỏa sức vui chơi, giải trí, hòa mình vào các lễ hội rực rỡ, tham gia trải nghiệm biển… và tiếp cận hệ thống tiện ích cao cấp ngay trong cùng một điểm đến.

Hệ sinh thái all-in-one tại CaraWorld đáp ứng trọn vẹn nhu cầu trải nghiệm, lưu trú

Trong hệ sinh thái đó, "thỏi nam châm" thực sự giữ chân nhóm khách xứ lạnh chính là phân khu nhà phố Sông Town. Lấy cảm hứng từ những nền văn minh trứ danh, Sông Town mang đến kiến trúc đặc trưng của Hy Lạp, Ai Cập và vùng Địa Trung Hải, tạo nên một "thành phố bên dòng sông" khác biệt hiếm có trên thị trường bất động sản biển Việt Nam. Với tệp khách quốc tế ưa thích khám phá, đây chính là yếu tố bản sắc khơi gợi cảm hứng lưu trú.

Đặc biệt, thấu hiểu xu hướng đề cao sức khỏe và trải nghiệm wellness của khách quốc tế, Sông Town ra mắt các phiên bản giới hạn gồm RiverPool, RiverSpa và Infinity sở hữu hồ bơi riêng ngay thềm nhà, không gian trị liệu cá nhân hóa kết hợp cùng cảnh quan mặt nước yên bình. Không chỉ là nơi lưu trú, Sông Town còn hướng tới trở thành điểm đến khám phá văn hóa, mua sắm và giải trí, góp phần làm phong phú thêm hành trình trải nghiệm của du khách khi đến với CaraWorld.

Thiết kế đa công năng giúp nhà phố Sông Town tối đa hóa lợi thế khai thác

Hạ tầng cất cánh đang đưa lữ khách quốc tế không ngừng đổ về Cam Ranh, những sản phẩm tiên phong đáp ứng trọn vẹn nhu cầu trải nghiệm như Sông Town càng khẳng định sức hút. Sở hữu Sông Town lúc này chính là bước đi đón đầu chiến lược, tối ưu hóa hiệu quả khai thác kinh doanh và bảo chứng dòng tiền sinh lời bền vững cùng sự cất cánh của thủ phủ vịnh biển.