Hàng không toàn cầu chuẩn bị đón nhận đại dự án 16 tỷ USD của Việt Nam, đếm ngược đến thời khắc lịch sử
Việt Nam đang "chạy nước rút" trước thời khắc lịch sử ngày 16/12 tới đây.
Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra tiến độ dự án Cảng HKQT Long Thành
Mới đây, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Xây dựng kiểm tra thực địa tiến độ thi công dự án Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành. Cùng đi có Thứ trưởng Phạm Minh Hà.
Tại hiện trường rộng hơn 5.000 ha, Bộ trưởng Trần Hồng Minh và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra nhiều hạng mục trọng điểm như tuyến đường kết nối T1 - T2, đường cất hạ cánh số 2, khu vực sân đỗ tàu bay và mặt trước nhà ga hành khách. Đây đều là những hạng mục đang được thi công tăng tốc, bước vào giai đoạn nước rút để kịp phục vụ lễ khánh thành dự án vào ngày 19/12/2025.
Theo ông Nguyễn Tiến Việt - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), hiện toàn dự án đã huy động gần 14.000 kỹ sư, công nhân, chuyên gia cùng hơn 3.000 thiết bị hiện đại. Dù thời tiết mưa lớn kéo dài, các nhà thầu vẫn linh hoạt điều chỉnh biện pháp thi công, tranh thủ từng giờ nắng để bù tiến độ.
Đến nay, trong tổng số 15 gói thầu chính thì có 3 gói đã hoàn thành, 12 gói còn lại đang được triển khai với cường độ cao, nhiều gói rút ngắn tiến độ từ 3 - 5 tháng so với kế hoạch.
Trong đó, gói thầu 4.6 (đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay) đã cơ bản hoàn thành, vượt tiến độ ba tháng; gói 5.10 (nhà ga hành khách) đã hoàn tất phần mái và đang gấp rút hoàn thiện nội thất, cảnh quan, hướng tới mục tiêu sẵn sàng cho lễ khánh thành vào ngày 19/12.
Gói 4.8 tuyến kỹ thuật và giao thông nội cảng hoàn thiện những tuyến ưu tiên, cầu cạn, trạm điện bàn giao dần từ tháng 10/2025; Gói 6.12 tuyến giao thông kết nối T1/T2, tuyến 1 đã thông xe kỹ thuật, gói thầu dự kiến hoàn tất trong tháng 11/2025. Các gói còn lại như hệ thống nhiên liệu, nhà để xe, nhà ga hàng hóa, xử lý nước thải… đều rút ngắn tiến độ, theo sát mốc khai thác năm 2026.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương, chuyên nghiệp của các đơn vị, đồng thời nhấn mạnh để thực hiện mục tiêu đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên hạ cánh vào ngày 19/12/2025, thời gian còn lại không nhiều, do đó, các nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để hoàn thành, phải làm đến đâu gọn, sạch đẹp đến đó.
Bộ trưởng yêu cầu ACV tập trung hoàn thiện phần đường dẫn từ tuyến đường T1 đến khu vực nhà ga hành khách, 2 đường cất hạ cánh, bảo đảm thẩm mỹ. Trong đó, công trình đường cất hạ cánh thứ 2 cũng phải cơ bản hoàn thành trước ngày 19/12/2025. Sau khi hoàn thành các hạng mục ưu tiên, dự án tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện để triển khai đường băng thứ 3.
Long Thành sẵn sàng ghi tên vào bản đồ hàng không toàn cầu
Tọa lạc tại xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai), cách trung tâm TP.HCM khoảng 40 km về phía Đông, sân bay Long Thành được kỳ vọng trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại bậc nhất khu vực, góp phần nâng cao năng lực trung chuyển quốc tế và giảm tải áp lực cho sân bay Tân Sơn Nhất vốn đang quá tải.
Công trình này có tổng vốn đầu tư hơn 16 tỷ USD. Dự án được chia làm 3 giai đoạn, bao gồm giai đoạn 1 dự kiến khai thác vào năm 2026, với vốn đầu tư 5,45 tỷ USD, đạt công suất 25 triệu lượt khách/năm.
Với mã định danh ICAO là VVLT và mã IATA là LTH, sân bay được xây dựng ở độ cao 60 m so với mực nước biển, sở hữu hai đường cất - hạ cánh song song (05R/23L và 05L/23R) đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Cơ sở hạ tầng hiện đại này là nền tảng quan trọng để Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hành khách và hàng hóa của khu vực Đông Nam Á và châu Á.
Sân bay Long Thành, với quy mô và thiết kế mang tầm vóc quốc tế, thể hiện quyết tâm đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối trong kỷ nguyên mới của giao thông hàng không toàn cầu. Nước ta đã sẵn sàng tham gia vào mạng lưới vận tải hàng không quốc tế không chỉ với vai trò “điểm đến” mà còn là “trung tâm trung chuyển” của khu vực.
Dự án sân bay Long Thành không chỉ phục vụ cho ngành hàng không mà còn mở ra cánh cửa mới cho thương mại, logistics, đầu tư và du lịch. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sân bay Long Thành là “tấm danh thiếp” quốc gia – khẳng định vị thế, uy tín và khát vọng của Việt Nam trên trường quốc tế.
Theo đánh giá của trang quốc tế The Sun, sân bay Long Thành với vốn đầu tư trị giá 16 tỷ USD sau khi hoàn thành sẽ là một trong những sân bay lớn nhất trên thế giới, đứng thứ 6.
Với việc có thể đón tới 100 triệu lượt khách mỗi năm trong tương lai, giai đoạn đầu ước tính đón khoảng 25 triệu lượt khách/năm, đây sẽ là một trong những sân bay quy mô, có thể sánh ngang với các sân bay tại Atlanta và Dubai.
