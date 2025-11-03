Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sẽ điều chỉnh quy hoạch 2 dự án hơn 2.700 tỉ đồng ở Cần Thơ

03-11-2025 - 17:38 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Lãnh đạo TP Cần Thơ đề nghị phải có 2 phương án hoàn chỉnh để báo cáo Thường trực UBND thành phố chọn phương án tối ưu.

Ngày 3-11, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa họp với các sở, ngành về phương án tuyến thuộc dự án Quốc lộ 91 (từ tuyến tránh Thốt Nốt đến nút giao Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) và dự án đường nối vào Khu Công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2).

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp TP Cần Thơ, dự án Quốc lộ 91 (từ tuyến tránh Thốt Nốt đến nút giao Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) có tổng chiều dài nghiên cứu khoảng 5,3 km.

Điểm đầu của tuyến này tại nút giao với tuyến tránh Thốt Nốt, điểm cuối ở vị trí nút giao Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.246 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026 – 2029. Quy mô đầu tư dự kiến là đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 60 km/h.

Còn dự án đường dẫn vào Khu Công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2) có tổng chiều dài nghiên cứu khoảng 2,6 km, gồm 2 tuyến. Dự án có điểm đầu tại Khu Công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2) và điểm cuối tại Quốc lộ 91 (từ tuyến tránh Thốt Nốt đến nút giao Lộ Tẻ - Rạch Sỏi). Tổng mức đầu tư dự án hơn 516 tỉ đồng.

Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hoà, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh hiện nay TP Cần Thơ, Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang (cũ) đã sáp nhập nên dù đầu tư trước hay sau cũng phải điều chỉnh quy hoạch.

Sơ đồ 2 tuyến đường dự kiến đầu tư

Nếu không điều chỉnh sẽ cắt xén hạ tầng đã có thì không thể nào đầu tư. Vì vậy, ông Hòa lưu ý phương án thông qua là phương án hoàn chỉnh phải có điều chỉnh quy hoạch.

Ngoài ra, phải hoàn thành 2 phương án hoàn chỉnh để báo cáo Thường trực UBND thành phố chọn phương án tối ưu, tài chính cân đối, nằm trong tổng thể của dự án đường vành đai phía Tây (giai đoạn 2) và cân đối đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để đề xuất.

Cao tốc trị giá hơn 21.500 tỷ đồng chạy nước rút về đích cuối năm 2025: Bộ Trưởng Bộ Xây dựng đưa ra yêu cầu với chủ đầu tư

Theo Ca Linh

Người Lao Động

