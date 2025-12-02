Hàng không Việt Nam phục hồi mạnh mẽ với tăng trưởng 2 con số 2025

Tăng trưởng ấn tượng, vượt mốc 84 triệu khách năm 2025

Theo thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam, trong 11 tháng đầu năm 2025, tổng thị trường vận tải hàng không đạt 69,3 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa, lần lượt tăng 10,8% và 18,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 30,9 triệu khách, tăng 7,4%, trong khi vận chuyển quốc tế ghi nhận 38,4 triệu lượt khách, tăng tới 13,6%.

Hoạt động bay tại sân bay quốc tế Nội Bài năm 2025 rất nhộn nhịp. Ảnh: Phan Công

Cục Hàng không dự kiến đến cuối năm 2025, toàn ngành sẽ đạt sản lượng khoảng 84 triệu khách và 1,4 triệu tấn hàng hoá, tương ứng tăng 11,4% và 18% so với năm trước đó.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết: "Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao, cùng với việc triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác khai thác quốc tế, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng bay phục hồi và phát triển."

Năm 2026 - năm bứt phá của hàng không Việt

Dự báo năm 2026, ngành hàng không sẽ tiếp tục đà phục hồi và bứt phá, với nhiều động lực tăng trưởng mới. Cục Hàng không đặt mục tiêu đạt 95 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hoá, tăng tương ứng 13% và 15% so với năm 2025.

Động lực tăng trưởng chính đến từ nền kinh tế vĩ mô. Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026, được Quốc hội thông qua, hứa hẹn tạo ra cú hích lớn cho tiêu dùng và du lịch – hai lĩnh vực có liên hệ trực tiếp với hàng không.

Ngoài ra, việc triển khai Luật Hàng không dân dụng mới cùng các chính sách, quy định hỗ trợ sẽ tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho hoạt động vận tải. Các dự án hạ tầng chiến lược như sân bay Long Thành (giai đoạn 1), cùng với sân bay Gia Bình, Phú Quốc được đẩy nhanh tiến độ, cũng được kỳ vọng nâng cao năng lực khai thác toàn ngành.

Cần chính sách ưu đãi, đầu tư hạ tầng để tạo nền tảng phát triển dài hạn

Cục Hàng không cho rằng để đạt được các mục tiêu đề ra, cần sớm giải quyết các điểm nghẽn tồn tại trong hạ tầng và cơ chế chính sách. Cụ thể, kiến nghị Bộ Xây dựng và các cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư mở rộng các cảng hàng không quốc tế trọng điểm, tránh tình trạng quá tải kéo dài làm đội chi phí logistics và cản trở tăng trưởng.

Ngoài ra, đề xuất các chính sách ưu đãi về thuế, phí và lãi suất tín dụng nhằm hỗ trợ tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp hàng không, giúp các hãng bay nâng cao năng lực tài chính, từ đó phục hồi và phát triển bền vững.

Về phía thị trường, việc tiếp tục mở rộng chính sách thị thực, lưu trú và xây dựng các chiến lược quốc gia về thu hút du lịch sẽ là yếu tố quan trọng để tăng lượng khách quốc tế - phân khúc đóng vai trò then chốt trong phục hồi toàn ngành.

Không chủ quan với rủi ro toàn cầu

Cùng với những kỳ vọng, Cục Hàng không cũng lưu ý đến các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, như xung đột vũ trang, biến động giá nhiên liệu, tỉ giá hay lãi suất quốc tế. Các yếu tố địa chính trị và thương mại toàn cầu sẽ tiếp tục là những biến số lớn cần theo dõi sát trong quá trình xây dựng và điều chỉnh chính sách.