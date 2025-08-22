Hàng loạt cổ phiếu nóng giảm sàn, VN-Index mất hơn 42 điểm

Sau giai đoạn liên tục đi lên lập đỉnh mới, thị trường chứng khoán vừa trải qua một phiên giảm mạnh với số mã cổ phiếu đỏ, sàn áp đảo. Hàng loạt cổ phiếu nóng thời gian qua như VPB, BSR, SHB, TCB, TPB, MBB, ACB… đều quay đầu giảm mạnh. Một số mã phiên trước tăng kịch trần, phiên nay đã nằm sàn.

Thậm chí, không ít cổ phiếu chưa kịp tăng được bao nhiêu cũng “vạ lây”, có thể kể đến HPG, FPT, VNM,… VN30 chỉ có đúng 4 cổ phiếu tăng giá, gồm BID, DGC, VCB và VIB nhưng mức tăng cũng không lớn và đều bị thu hẹp đáng kể so với thời điểm cao nhất phiên.

Kết phiên 22/8, VN-Index giảm 42,53 điểm (-2,52%) xuống mức 1.645,47 điểm. VN30 giảm 60,89 điểm (-3,25%) xuống 1.814,02 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao, với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 60.000 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh tay hơn 1.500 tỷ trên cả 3 sàn. Đây là phiên thứ 12 liên tiếp nhà đầu tư nước ngoài xả hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với tổng giá trị lên đến hơn 17.000 tỷ đồng.

Nhìn chung sau nhịp tăng kéo dài, áp lực chốt lời là điều khó tránh khỏi. Theo nhận định của MBS, định giá thị trường đã không còn quá hấp dẫn. P/E trailing hiện tại của VN-Index hiện ở mức 15,3 lần, cao nhất trong vòng 3 năm gần đây và tương đương P/E bình quân 5 năm.

Mặc dù mức định giá hiện tại vẫn thấp hơn so với thời điểm 2021 khi VN-index ở vùng 1.500 điểm, P/E trailing ở mức 20 – 21 lần, song định giá thị trường Việt Nam đang cao hơn so với một số nước trong khu vực như Singapore (14,6 lần), Malaysia (14,4 lần), Indonesia (12 lần).

Về phân tích kỹ thuật, bộ phận phân tích MBS cho rằng rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang tăng lên. Đây có thể là giai đoạn mà chỉ số Vn-Index tăng/giảm không nhiều nhưng danh mục cổ phiếu có mức thiệt hại lớn, tức việc tham chiếu chỉ số có thể không phản ánh đúng diễn biến phần lớn ở mặt bằng cổ phiếu, diễn biến này có thể diễn ra trong tuần sau.

Vùng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực 1.566 – 1.588 điểm. Các chuyên viên phân tích MBS dự báo VN-Index có thể "lùi" về vùng này vào cuối tháng 8.

Tuy nhiên, về nội tại thị trường, MBS vẫn kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết có thể đạt mức17%/16% svck giai đoạn 2025-26 ở kịch bản cơ sở bao gồm yếu tố xuất khẩu chậm lại do quy định về “hàng trung chuyển”.

Ở kịch bản tích cực, lợi nhuận thị trường 2025-26 có thể tăng cao hơn ở mức 18%/17% nếu xuất khẩu tốt hơn dự kiến nhờ qui định về “hàng trung chuyển” không qua khắt khe. Bên cạnh đó, Việt Nam đang tiến gần hơn đến cơ hội được tham gia vào nhóm các TTCK mới nổi của FTSE trong năm 2025.