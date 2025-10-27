Hàng loạt đặc quyền OCB Priority Banking chinh phục khách hàng cao cấp
Chương trình dành riêng cho phân khúc hội viên OCB Priority Banking.
Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa chính thức ra mắt chương trình “Đặc quyền kim cương - Sống tinh hoa”, tập hợp những sản phẩm chuyên biệt cùng trải nghiệm đẳng cấp dành riêng cho phân khúc hội viên OCB Priority Banking.
OCB Priority Banking (KHƯT) có thể kích hoạt đặc quyền tài chính vượt trội chỉ với một chạm thông qua tính năng Priority Zone ngay trên ứng dụng OCB OMNI. Tại đây, khách hàng dễ dàng quản lý tài sản, kết nối trực tiếp với đội ngũ tư vấn chuyên biệt đồng thời tiếp cận nhanh hàng loạt ưu đãi tài chính độc quyền về lãi suất tiết kiệm, lãi suất vay, các dịch vụ chuyển tiền quốc tế, bảo hiểm, giải pháp đầu tư “may đo” theo nhu cầu cá nhân, hứa hẹn mang đến sự thuận tiện và trải nghiệm liền mạch cho phân khúc khách hàng cao cấp của ngân hàng.
Giao diện Priority Zone được thiết kế tinh giản nhưng sang trọng, thể hiện đúng tinh thần tôn vinh vị thế khách hàng – nơi mọi thao tác đều nhanh gọn, an toàn và mang dấu ấn cá nhân hóa. Đặc biệt, KHƯT có thể đến giao dịch và trải nghiệm trực tiếp không gian sang trọng của Trung tâm KHƯT tại hội sở OCB.
Bên cạnh đó, OCB chú trọng sức khỏe toàn diện, mang đến các chương trình chăm sóc chuyên sâu, giúp KHƯT chủ động bảo vệ và duy trì phong độ sống tích cực. Giáo dục và tri thức cũng là một phần của hành trình thịnh vượng, thông qua những khóa học ngoại ngữ, sáng tạo tư duy dành cho thế hệ trẻ - hành trang vững vàng cho tương lai. Đam mê thể thao được tôn vinh với trải nghiệm golf chuẩn quốc tế hay pickleball hiện đại, đem đến năng lượng và tinh thần hứng khởi mỗi ngày.
Khép lại bộ sưu tập đặc quyền là quà tặng gốm sứ Minh Long cao cấp – biểu trưng cho giá trị bền vững, tinh tế và lời tri ân sâu sắc mà OCB gửi đến từng KHƯT.
Được định vị là giải pháp quản lý tài sản toàn diện, OCB Priority Banking mang đến cho khách hàng ưu tiên trải nghiệm đẳng cấp, nơi giá trị tài chính hòa quyện cùng nghệ thuật tận hưởng. Không chỉ là dịch vụ ngân hàng, đây còn là hành trình kiến tạo phong cách sống thịnh vượng, thể hiện dấu ấn của những nhà lãnh đạo thành đạt. Với tầm nhìn tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ cao cấp, OCB Priority Banking đang từng bước khẳng định vị thế là tâm điểm thịnh vượng, nơi mỗi khách hàng được quản lý tài chính tối ưu, đồng thời tận hưởng trọn vẹn những giá trị tinh hoa trong cuộc sống.
