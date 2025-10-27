Hàng loạt đặc quyền OCB Priority Banking chinh phục khách hàng cao cấp

OCB Priority Banking (KHƯT) có thể kích hoạt đặc quyền tài chính vượt trội chỉ với một chạm thông qua tính năng Priority Zone ngay trên ứng dụng OCB OMNI. Tại đây, khách hàng dễ dàng quản lý tài sản, kết nối trực tiếp với đội ngũ tư vấn chuyên biệt đồng thời tiếp cận nhanh hàng loạt ưu đãi tài chính độc quyền về lãi suất tiết kiệm, lãi suất vay, các dịch vụ chuyển tiền quốc tế, bảo hiểm, giải pháp đầu tư “may đo” theo nhu cầu cá nhân, hứa hẹn mang đến sự thuận tiện và trải nghiệm liền mạch cho phân khúc khách hàng cao cấp của ngân hàng.

Giao diện Priority Zone được thiết kế tinh giản nhưng sang trọng, thể hiện đúng tinh thần tôn vinh vị thế khách hàng – nơi mọi thao tác đều nhanh gọn, an toàn và mang dấu ấn cá nhân hóa. Đặc biệt, KHƯT có thể đến giao dịch và trải nghiệm trực tiếp không gian sang trọng của Trung tâm KHƯT tại hội sở OCB.

Được đầu tư về không gian, Trung tâm KHƯT mang đến hàng trải nghiệm giao dịch đẳng cấp dành cho khách hàng tinh hoa.

Song song với các sản phẩm và dịch vụ tài chính chuyên biệt, OCB còn mang đến hệ thống đặc quyền Sống tinh hoa - nơi mỗi trải nghiệm đều được chọn lọc kỹ lưỡng, thể hiện đẳng cấp và phong cách riêng. Từ nghệ thuật ẩm thực tại chuỗi nhà hàng Michelin Selected, những buổi trà chiều sang trọng, tiệc tối trên du thuyền riêng tư, cho đến kỳ nghỉ dưỡng 4–5 sao giữa không gian thiên nhiên trong lành – tất cả đều được thiết kế để mang đến khoảnh khắc trọn vẹn nhất cho khách hàng và gia đình.

Bên cạnh đó, OCB chú trọng sức khỏe toàn diện, mang đến các chương trình chăm sóc chuyên sâu, giúp KHƯT chủ động bảo vệ và duy trì phong độ sống tích cực. Giáo dục và tri thức cũng là một phần của hành trình thịnh vượng, thông qua những khóa học ngoại ngữ, sáng tạo tư duy dành cho thế hệ trẻ - hành trang vững vàng cho tương lai. Đam mê thể thao được tôn vinh với trải nghiệm golf chuẩn quốc tế hay pickleball hiện đại, đem đến năng lượng và tinh thần hứng khởi mỗi ngày.

Khép lại bộ sưu tập đặc quyền là quà tặng gốm sứ Minh Long cao cấp – biểu trưng cho giá trị bền vững, tinh tế và lời tri ân sâu sắc mà OCB gửi đến từng KHƯT.

Hàng loạt những đặc quyền từ: Chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, ẩm thực… dành riêng cho KHƯT của OCB.

Không ngừng đổi mới trong hành trình phát triển, OCB luôn lấy khách hàng làm trung tâm, coi đó là nền tảng để nâng tầm trải nghiệm và kiến tạo giá trị bền vững. Trên định hướng ấy, ngân hàng không chỉ tập trung hoàn thiện chất lượng dịch vụ và cá nhân hóa giải pháp tài chính, mà còn xây dựng hệ sinh thái ngân hàng cao cấp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của từng nhóm khách hàng – đặc biệt là phân khúc KHƯT. “Chương trình Đặc quyền kim cương – Sống tinh hoa là biểu tượng tri ân dành cho hội viên OCB Priority Banking, đồng thời thể hiện chiến lược của OCB trong việc mang đến giá trị khác biệt và trải nghiệm vượt trội dành cho phân khúc KHƯT. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng Quý khách trong việc quản lý và gia tăng tài sản, cũng như mở ra hành trình tận hưởng phong cách sống xứng tầm vị thế.” Đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ.

Được định vị là giải pháp quản lý tài sản toàn diện, OCB Priority Banking mang đến cho khách hàng ưu tiên trải nghiệm đẳng cấp, nơi giá trị tài chính hòa quyện cùng nghệ thuật tận hưởng. Không chỉ là dịch vụ ngân hàng, đây còn là hành trình kiến tạo phong cách sống thịnh vượng, thể hiện dấu ấn của những nhà lãnh đạo thành đạt. Với tầm nhìn tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ cao cấp, OCB Priority Banking đang từng bước khẳng định vị thế là tâm điểm thịnh vượng, nơi mỗi khách hàng được quản lý tài chính tối ưu, đồng thời tận hưởng trọn vẹn những giá trị tinh hoa trong cuộc sống.



