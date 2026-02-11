Hàng loạt dự án nhà ở xã hội đổ bộ vào thủ phủ công nghiệp miền Bắc

Khu nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định số 196/QĐ-UBND giao chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh. Dự án này nằm ở thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà đất Thành Đô làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 4,94 ha, dân số khoảng 3.000 người.

Trong đó, công trình nhà ở xã hội được xây dựng trên các khu đất có tổng diện tích khoảng 22.380,7m2 theo đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt, đáp ứng khoảng từ 792 - 1.030 căn hộ.

Khu nhà ở thương mại gồm 3 công trình, mỗi công trình có chiều cao 4 tầng. Trường mầm non chiều cao 2 tầng; diện tích khu đất khoảng 1.019m2; diện tích sàn xây dựng khoảng 1.650m2.

Trạm Y tế cao 2 tầng; diện tích khu đất khoảng 1.019m2; diện tích sàn xây dựng khoảng 816m2. Bãi đỗ xe diện tích khoảng 1.028,7m2.

Ngoài ra, dự án còn có công viên, cây xanh, sân thể thao; hệ thống giao thông; hệ thống phòng cháy, chữa cháy ngoài nhà; hệ thống công trình vệ sinh; hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Trước đó, vào giữa tháng 1, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng công bố 4 dự án nhà ở xã hội chuẩn bị mở bán với tổng nguồn cung gần 1.000 căn. Mức giá cao nhất 18,6 triệu đồng một m2 thuộc về dự án nhà ở xã hội cạnh trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn, phường Bắc Giang. Dự án gồm một tòa nhà xã hội cao 12 tầng cung cấp 467 căn và một tòa nhà thương mại 15 tầng với 150 căn. Thời gian mở bán vào ngày 14/2.

Tiếp theo là dự án Khu nhà xã hội Cát Tường Smart City của chủ đầu tư Tập đoàn bất động sản Lan Hưng, với giá bán dao động 15,6-16,3 triệu đồng một m2. Các căn hộ có diện tích 46-72 m2. Dự án gồm 9 tòa nhà với tổng 1.040 căn, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào cuối năm nay.

Bắc Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả phát triển nhà ở xã hội. Năm 2025, tỉnh hoàn thành gần 20.000 căn nhà xã hội, chiếm khoảng 20% tổng nguồn cung cả nước.

Năm 2026, tỉnh Bắc Ninh được Chính phủ giao chỉ tiêu 19.000 căn, song tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thành trên 20.000 căn.