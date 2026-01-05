Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hàng loạt khoản phụ cấp được miễn thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026

05-01-2026 - 16:49 PM | Smart Money

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 vừa được Quốc hội thông qua ngày 10-12-2025 với nhiều nội dung mới, liên quan đến quyền lợi của người lao động

Theo đó, Luật Thuế thu nhập cá nhân đã quy định các khoản thu nhập, phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân từ 2026.

Cụ thể, theo điểm c khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

- Phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công;

- Phụ cấp quốc phòng, an ninh;

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm;

- Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật;

- Phụ cấp, trợ cấp, sinh hoạt phí do cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chi trả;

- Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, trợ cấp tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về BHXH;

- Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm;

- Trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp, thu nhập khác không mang tính chất tiền lương, tiền công do Chính phủ quy định.

Theo T.Yên

Người lao động

