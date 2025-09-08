Hàng loạt xe máy bị 'phạt nguội' qua camera trong tháng 8

Ngày 8/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông báo danh sách phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tháng 8/2025, được phát hiện qua hệ thống camera giám sát.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội.

Cụ thể, từ ngày 1/8 đến ngày 31/8, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng CSGT đã phát hiện, ghi hình dữ liệu vi phạm của 131 phương tiện. Trong đó gồm cả ô tô và mô tô.

Danh sách ô tô:

Danh sách xe máy:

Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện khi nhận được thông báo phạt nguội hoặc thông qua việc tra cứu phạt nguội trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT, Bộ Công an (tại địa chỉ csgt.vn), hoặc liên hệ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, địa chỉ 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội, theo số điện thoại 0692196440.

Đối với người dân cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đến 14 địa điểm tiếp nhận, giải quyết kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (phạt nguội) của Phòng CSGT để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.