Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt xe máy bị 'phạt nguội' qua camera trong tháng 8

08-09-2025 - 15:50 PM | Sống

Thông qua hệ thống camera giám sát, 131 ô tô, xe máy bị phát hiện vi phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng 8/2025.

Ngày 8/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông báo danh sách phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tháng 8/2025, được phát hiện qua hệ thống camera giám sát.

Hàng loạt xe máy bị 'phạt nguội' qua camera trong tháng 8- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội.

Cụ thể, từ ngày 1/8 đến ngày 31/8, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng CSGT đã phát hiện, ghi hình dữ liệu vi phạm của 131 phương tiện. Trong đó gồm cả ô tô và mô tô.

Danh sách ô tô:

Hàng loạt xe máy bị 'phạt nguội' qua camera trong tháng 8- Ảnh 2.

Hàng loạt xe máy bị 'phạt nguội' qua camera trong tháng 8- Ảnh 3.

Danh sách xe máy:

Hàng loạt xe máy bị 'phạt nguội' qua camera trong tháng 8- Ảnh 4.

Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện khi nhận được thông báo phạt nguội hoặc thông qua việc tra cứu phạt nguội trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT, Bộ Công an (tại địa chỉ csgt.vn), hoặc liên hệ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, địa chỉ 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội, theo số điện thoại 0692196440.

Đối với người dân cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đến 14 địa điểm tiếp nhận, giải quyết kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (phạt nguội) của Phòng CSGT để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.

92 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Thanh Hà

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Ông trùm" sáng lập 2 bệnh viện tư nhân nghìn tỷ: Người đặt nền móng cho y tế tư nhân Việt Nam, bán 3 ha đất vì giấc mơ “y tế vị nhân sinh”

"Ông trùm" sáng lập 2 bệnh viện tư nhân nghìn tỷ: Người đặt nền móng cho y tế tư nhân Việt Nam, bán 3 ha đất vì giấc mơ “y tế vị nhân sinh” Nổi bật

1 chứng chỉ ngoại ngữ sắp “soán ngôi” IELTS ở Việt Nam? Nửa đầu 2025 đã hơn 10.000 thí sinh đăng ký, dẫn đầu toàn cầu

1 chứng chỉ ngoại ngữ sắp “soán ngôi” IELTS ở Việt Nam? Nửa đầu 2025 đã hơn 10.000 thí sinh đăng ký, dẫn đầu toàn cầu Nổi bật

FE CREDIT đồng hành cùng người trẻ mùa tựu trường với gói ưu đãi vay mua xe máy

FE CREDIT đồng hành cùng người trẻ mùa tựu trường với gói ưu đãi vay mua xe máy

15:30 , 08/09/2025
5 loại thực phẩm "bị oan", tưởng hại ai ngờ bổ bất ngờ

5 loại thực phẩm "bị oan", tưởng hại ai ngờ bổ bất ngờ

15:26 , 08/09/2025
Người phụ nữ mất trắng 1,6 tỷ đồng vì giao dịch trên Telegram

Người phụ nữ mất trắng 1,6 tỷ đồng vì giao dịch trên Telegram

15:10 , 08/09/2025
Người EQ cực thấp thường dễ vấp ngã, đánh mất cơ hội, tương lai u ám: 5 dấu hiệu cảnh báo phải thay đổi GẤP!

Người EQ cực thấp thường dễ vấp ngã, đánh mất cơ hội, tương lai u ám: 5 dấu hiệu cảnh báo phải thay đổi GẤP!

15:02 , 08/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên