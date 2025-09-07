Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

92 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

07-09-2025 - 07:35 AM | Sống

92 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Nhiều xe máy tại các tỉnh thành mắc các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ đã được hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi lại.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây thông báo, trong tuần đầu tháng 8, từ 29/8/2025 đến 04/9/2025 đã phát hiện 186 trường hợp xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Danh sách cụ thể như sau:

1. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông - 25 trường hợp

99G1-530.88; 29F2-1521; 98K1-347.37; 18F1-321.76; 99G1-215.20; 29.097-Y5; 11B1-356.18; 99G1-421.44; 34E1-320.52; 99E1-683.89; 99H5-6829; 97B1-279.82; 98G1-075.94; 98D1-112.22; 98D1-661.19; 98D1-958.12; 98B2-982.44; 98D1-697.06; 98D1-976.90; 98D1-161.18; 98D1-874.18; 98B2-931.77; 98D1-902.26; 98B2-495.47; 98H1-409.87

2. Không đội mũ bảo hiểm - 27 trường hợp

99D1-287.95; 99AA-042.72; 98Y2-9696; 99G1-099.71; 99G1-665.03; 99G1-421.13; 99G1-150.54; 99G1-322.81; 99G1-340.24; 99MĐ1-102.43; 99H1-242.46; 99G1-389.33; 99E1-500.25; 99G1-525.43; 99G1-242.06; 99F2-0570; 99G1-665.75; 98B3-202.26; 98K1-070.43; 98K1-374.49; 98B2-656.80; 98G1-119.91; 98D1-603.64; 98K1-161.41; 98B2-981.52; 98F1-133.56; 98D1-644.22

92 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Trường hợp xe máy vi phạm lỗi vượt đèn đỏ. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cũng phát hiện từ ngày  11/7/2025 đến ngày 20/7/2025 có 40 trường hợp xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông với biển số xe cụ thể như sau:

92 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

92 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

92 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

92 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.

Từ ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Theo đó, các lỗi vi phạm thường gặp được nêu trên sẽ có mức phạt như sau:

- Người điều khiển xe máy đi ngược chiều, đi trên vỉa hè (trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan); không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm.

- Xe máy chạy quá tốc độ quy định sẽ bị phạt: 400.000 đồng đến 600.000 đồng (quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h); 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng (quá tốc độ từ 10 - 20 km/h); 6 - 8 triệu đồng (quá tốc độ trên 20km/h) và bị trừ 4 điểm trên GPLX.

- Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

- Tải ứng dụng “Tra cứu phạt nguội toàn quốc” để tra cứu trên điện thoại (hỗ trợ cả 2 hệ điều hành phổ biến là iOS và Android)

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Doanh nhân tất tay mua trọn 21 căn hộ cùng tầng của chung cư rồi cải tạo lại, hàng trăm hộ gia đình đồng loạt phản đối: “Chúng tôi chưa cho phép”

Nguyên An

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cụ bà 73 tuổi mang 400 triệu đồng tiền mặt đến ngân hàng để nạp vào tài khoản của chính mình: Công an chỉ đạo nhân viên Nam A Bank dừng giao dịch gấp

Cụ bà 73 tuổi mang 400 triệu đồng tiền mặt đến ngân hàng để nạp vào tài khoản của chính mình: Công an chỉ đạo nhân viên Nam A Bank dừng giao dịch gấp Nổi bật

Nam sinh đỗ ĐH danh tiếng, bố mạnh tay chi 50 triệu đồng mở tiệc ăn mừng nhưng khách vừa đến đã khuyên: "Không thi lại là hỏng tương lai"

Nam sinh đỗ ĐH danh tiếng, bố mạnh tay chi 50 triệu đồng mở tiệc ăn mừng nhưng khách vừa đến đã khuyên: "Không thi lại là hỏng tương lai" Nổi bật

Công bố số tiền Hoa hậu Thuỳ Tiên đã chủ động nộp khắc phục hậu quả vụ kẹo Kera

Công bố số tiền Hoa hậu Thuỳ Tiên đã chủ động nộp khắc phục hậu quả vụ kẹo Kera

06:56 , 07/09/2025
Nghiên cứu của Anh phát hiện đời người có 2 thời điểm mà chúng ta hạnh phúc nhất

Nghiên cứu của Anh phát hiện đời người có 2 thời điểm mà chúng ta hạnh phúc nhất

06:31 , 07/09/2025
Vợ chồng U70 tuổi bán nhà gấp, định dùng 10 tỷ đồng mua vàng, ngân hàng đồng ý giao dịch rồi lại báo cảnh sát

Vợ chồng U70 tuổi bán nhà gấp, định dùng 10 tỷ đồng mua vàng, ngân hàng đồng ý giao dịch rồi lại báo cảnh sát

06:02 , 07/09/2025
Ăn cơm hay ăn mì tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra sự thật khiến nhiều người giật mình

Ăn cơm hay ăn mì tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra sự thật khiến nhiều người giật mình

05:02 , 07/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên