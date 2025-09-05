Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

187 ô tô, xe máy vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

05-09-2025

Danh sách phạt nguội do Công an các tỉnh công bố thời gian gần đây cho thấy rất nhiều phương tiện vi phạm lỗi vượt đèn đỏ.

Theo thông báo từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, trong tuần 22/8/2025 đến 28/8/2025 đã phát hiện tổng cộng 129 trường hợp xe ô tô và xe máy vi phạm lỗi vượt đèn đỏ qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Danh sách cụ thể như sau:

1. Ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (61 trường hợp)

29A-329.56; 30E-001.79; 30L-036.68; 98A-635.04; 99A-321.59; 99A-323.81; 30G-508.26; 97A-071.55; 99A-282.35; 29D-205.00; 99A-532.71; 29K-037.97; 88A-678.59; 29A-629.05; 30L-816.10; 99A-845.91; 99A-637.33; 99H-070.34; 19A-059.36; 99A-287.99; 18A-291.17; 88E-007.33; 99A-428.01; 36A-987.84; 29K-003.09; 30M-500.71; 99A-218.73; 99A-309.00; 99A-570.60; 98A-013.02; 99B-048.30; 99A-456.18; 98A-899.83; 98A-537.85; 98C-243.43; 98A-392.33; 98A-829.80; 98C-320.69; 98H-035.11; 99A-983.05; 29K-274.71; 98A-905.07; 20B-133.47; 98C-206.38; 98A-387.16; 98A-259.73; 98A-359.82; 98A-474.30; 98A-733.28; 99C-311.23; 98A-875.95; 14A-823.63; 98A-498.21; 89C-049.22; 98A-760.32; 20A-286.14; 98A-482.49; 98A-880.34; 99A-231.01; 30F-831.23; 998A-527.81.

2. Xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (68 trường hợp)

99E1-476.99; 99E1-536.27; 99G1-516.78; 99D1-287.95; 99E1-162.24; 99G1-670.41; 99AA-077.88; 99AA-096.04; 99H6-9639; 99AA-112.08; 29G1-385.96; 30K4-9693; 18D1-622.33; 29S7-079.24; 99B1-028.18; 88B1-090.19; 99G1-672.32; 19H9-2000; 99MĐ5-005.21; 29N8-8708; 99D1-256.11; 98B2-896.59; 99MĐ1-110.93; 99AK-025.37; 99E1-325.26; 99L5-1446; 98B1-912.38; 99AE-068.41; 99AA-080.65; 98B1-396.55; 99G1-208.70; 99E1-552.20; 99E1-665.03; 99G1-631.36; 99D1-295.97; 20F1-505.26; 99B1-494.91; 99E1-188.98; 99L5-0300.

187 ô tô, xe máy vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Xe máy vượt đèn đỏ. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá cũng thông báo, từ ngày 01/8/2025 đến ngày 10/8/2025, qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ đã ghi nhận 58 lượt phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ), cụ thể:

1. Ô tô vượt đèn đỏ (54 trường hợp)

187 ô tô, xe máy vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

187 ô tô, xe máy vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

187 ô tô, xe máy vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

187 ô tô, xe máy vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.

187 ô tô, xe máy vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 6.

2. Xe máy vượt đèn đỏ (4 trường hợp)

187 ô tô, xe máy vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 7.

Các phương tiện trong danh sách trên đều vi phạm lỗi “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông” (vượt đèn đỏ). Theo Nghị định 168 có hiệu lực từ 1/1/2025, một số hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ có mức phạt tăng mạnh so với trước. Người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4-6 triệu đồng), đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

- Tải ứng dụng “Tra cứu phạt nguội toàn quốc” để tra cứu trên điện thoại (hỗ trợ cả 2 hệ điều hành phổ biến là iOS và Android)

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Nguyên An

Đời sống pháp luật

