Năm 1997, bộ phim Hoàn Châu Cách Cách phát sóng, trở thành hiện tượng châu Á và đưa dàn diễn viên trẻ vụt sáng thành những cái tên đình đám. Hai gương mặt nổi bật nhất là Triệu Vy, trong vai nàng “Én nhỏ” tinh nghịch và Phạm Băng Băng trong vai nàng nha hoàn Kim Tỏa. Sau 27 năm, ánh hào quang ngày nào giờ chỉ còn là hồi ức, chỉ còn 2 người với 2 ngã rẽ gây tiếc nuối: một người chật vật trong nợ nần, một người lặng lẽ mưu sinh bằng những buổi bán hàng trực tuyến.

Triệu Vy - Ngôi sao hạng A rơi vào cảnh khốn cùng

Trong hơn một thập kỷ, Triệu Vy là ngôi sao hàng đầu Trung Quốc, có trong tay cả sự nghiệp lẫn tài sản kếch xù nhờ đóng phim, kinh doanh và đầu tư chứng khoán. Nhưng kể từ sau năm 2021, khi hàng loạt bộ phim gắn liền với tên tuổi cô bị gỡ bỏ khỏi nền tảng, cái tên Triệu Vy gần như biến mất khỏi làng giải trí.

Scandal tài chính là cú đánh nặng nhất. Triệu Vy và chồng cũ Huỳnh Hữu Long bị kết luận gian lận chứng khoán, buộc phải đền bù cho hàng trăm nhà đầu tư. Con số bồi thường lên tới hàng chục triệu USD. Truyền thông Trung Quốc cho biết riêng trong một vụ kiện, cặp đôi đã phải chi trả khoảng 57,7 triệu NDT (gần 200 tỷ đồng). Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn đối mặt hơn 500 vụ kiện khác, với tổng giá trị bồi thường ước tính 13 triệu USD (khoảng 343 tỷ đồng).

Tờ Sina cho hay, hôn nhân tan vỡ cũng khiến Triệu Vy thêm gánh nặng. Theo thỏa thuận ly hôn, cô phải thanh toán hơn 50 triệu USD (hơn 1.300 tỷ đồng) cho con trai riêng của chồng cũ. Từng là nữ tỷ phú trẻ của làng giải trí, nay Triệu Vy thậm chí không đủ khả năng chi trả một khoản nợ nhỏ chỉ vài chục nghìn nhân dân tệ. Nhiều bất động sản, trong đó có biệt thự tại Hồng Kông (Trung Quốc), bị đưa ra bán đấu giá để siết nợ, còn cổ phần trong các công ty cũng lần lượt bị phong tỏa.

Những hình ảnh gần đây nhất được Triệu Vy đăng tải trên mạng xã hội

Gần đây, Triệu Vy bất ngờ tái xuất mạng xã hội. Hình ảnh của “đại hoa đán” một thời khiến khán giả ngỡ ngàng. Nữ diễn viên mặt mộc bơ phờ, tóc tai rối bù và đang có chuyến đi đến Tân Cương (Trung Quốc). Trước áp lực dư luận, cô chọn sống ẩn mình, không còn xuất hiện trong bất kỳ hoạt động giải trí nào.

Cách đây không lâu, Triệu Vy từng chia sẻ 1 trích dẫn trên mạng xã hội với nội dung: “Dũng cảm không phải là nói ‘tôi không sợ’, mà là dám thừa nhận sự yếu đuối của mình.” Đó là lời tự sự, cũng là minh chứng cho một ngôi sao từng đứng trên đỉnh vinh quang, nay chật vật với khoản nợ khổng lồ, cố gắng tìm lại sự bình yên trong cuộc sống thường nhật.

Phạm Băng Băng - “Nữ hoàng thảm đỏ” một thời cố gắng xây dựng lại hình ảnh

Trái ngược với Triệu Vy, Phạm Băng Băng dù cũng lao đao sau bê bối trốn thuế năm 2018 nhưng lại cho thấy bản lĩnh xoay chuyển đáng nể. Khi bị cơ quan chức năng yêu cầu nộp phạt và truy thu tổng cộng hơn 800 triệu NDT (2.900 tỷ đồng), sự nghiệp diễn xuất của cô gần như đóng băng. Các dự án điện ảnh bị hủy bỏ, hình ảnh bị gỡ khỏi truyền thông, “nữ hoàng thảm đỏ” một thời tưởng chừng biến mất khỏi màn ảnh.

Thế nhưng, Phạm Băng Băng không chọn cách rút lui. Cô âm thầm gây dựng thương hiệu mỹ phẩm Fan Beauty Secret, biến việc kinh doanh trở thành cứu cánh. Những buổi livestream bán mặt nạ dưỡng da, từng bị coi là “hạ thấp danh tiếng”, lại mang đến cho cô khoản lợi nhuận khổng lồ.

Phạm Bằng Băng trong 1 buổi livestream bán hàng

Tại một buổi livestream của Lý Gia Kỳ vào tháng 6/2025, chỉ trong 10 giây, sản phẩm của Phạm Băng Băng đã bán hết 100.000 hộp. Doanh thu năm 2024 của thương hiệu này được ước tính vào khoảng 1,45 tỷ nhân dân tệ, đưa Fan Beauty vào top 100 thương hiệu làm đẹp hàng đầu Trung Quốc.

Phạm Băng Băng xuất hiện tại một trung tâm thương mại ở Kuala Lumpur (Malaysia) hồi tháng 8/2025 để quảng bá thương hiệu mỹ phẩm do cô sáng lập

Dù vẫn chịu lệnh cấm xuất hiện trực tiếp trên các nền tảng bán hàng, Phạm Băng Băng chuyển sang đứng sau hậu trường, thuê KOL và người nổi tiếng đại diện giới thiệu sản phẩm. Từ ngôi sao quốc tế, nay cô trở thành nữ doanh nhân “ẩn mình”, xây dựng lại hình ảnh từng chút một. Song song với kinh doanh, Phạm Băng Băng cũng tìm đường trở lại nghệ thuật, tham gia vài dự án điện ảnh quốc tế như The Ice Road 2 cùng Liam Neeson, với hy vọng dần khôi phục tên tuổi trên màn ảnh.

(Tổng hợp)