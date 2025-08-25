Hàng Mã đẹp rung chuyển mọi giác quan, tiểu thương bán hàng full công suất không kịp thở, 1m2 có 100 nụ cười rực rỡ

Không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang lan tỏa khắp Hà Nội, và giữa dòng chảy rộn ràng này, phố Hàng Mã lại một lần nữa trở thành tâm điểm. Con phố vốn nổi tiếng bởi sự nhộn nhịp, nay càng bừng sáng trong "chiếc áo mới" rợp cờ đỏ sao vàng. Từng hàng cờ hoa được trang trí bắt mắt, hòa cùng sắc đỏ vàng phủ kín cả dãy phố, tạo nên khung cảnh rực rỡ, đẹp như một bức tranh sống động chào mừng ngày lễ trọng đại của đất nước.

Dọc con phố Hàng Mã, các cửa hàng và gian hàng lớn bé đồng loạt bày bán đủ loại phụ kiện mang đậm dấu ấn quốc kỳ - từ cờ, nón, tranh, ảnh, khăn, áo cho đến những chiếc sticker nhỏ xinh. Cũng từ đây, phố Hàng Mã nhanh chóng trở thành tọa độ check-in được săn đón nhất Thủ đô. Du khách, người dân Hà Nội và các bạn trẻ từ nhiều tỉnh thành đều nô nức đổ về Hàng Mã, đặc biệt đông nhất vào những ngày cuối tuần. Ở đây, dường như bất cứ góc phố hay gian hàng nào cũng có thể trở thành phông nền rực rỡ cho những bức ảnh check-in xịn xò.

Phố Hàng Mã thay áo mới, kết thành "bầu trời cờ hoa" bừng sắc đỏ giữa lòng Hà Nội

Các gian hàng san sát nhau ở phố Hàng Mã đồng loạt khoe sắc đỏ rực, bày bán ngập tràn những món đồ gắn liền với tinh thần yêu nước. Nón, áo thun, gấu bông, sticker, khăn, quạt... tất cả đều được bày biện một cách bắt mắt, khiến bất kỳ ai đi qua cũng muốn dừng lại ngắm nghía. Những món đồ này sở hữu mức giá vô cùng dễ chịu: nón dao động từ 50.000 - 70.000 đồng tùy kích thước, áo phông từ 100.000 - 200.000 đồng tùy mẫu mã, khăn và quạt khoảng 40.000 - 60.000 đồng, còn sticker xinh xắn thì chỉ 5.000 - 10.000 đồng. Có thể thấy, chỉ cần bỏ ra một khoản nhỏ, khách hàng đã có thể rinh về những phụ kiện mang đậm dấu ấn quốc kỳ, vừa xinh xắn, vừa là cách để hòa mình vào không khí đại lễ đang lan tỏa khắp nơi.

Đặc biệt, khung cảnh "1 mét vuông 10 nàng thơ" check-in là điều không hề hiếm thấy, bởi ai cũng muốn tranh thủ background rực rỡ ở phố Hàng Mã để diện những set đồ vừa xinh vừa đậm sắc màu yêu nước, lưu lại loạt khoảnh khắc lung linh trong mùa đại lễ. Và dù tấp nập là thế, Hàng Mã vẫn giữ được sự thông thoáng nhất định để người đi bộ và các phương tiện giao thông có thể linh hoạt di chuyển.

Hàng loạt món đồ được bày bán tại phố Hàng Mã, từ áo, mũ, gấu bông, khăn, quạt... với mức giá hợp lý từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng

Không chỉ tạo nên khung cảnh đẹp mắt với những gian hàng yêu nước san sát nhau, phố Hàng Mã còn trở thành địa điêm lý tưởng để mọi người tranh thủ check-in, lưu lại khoảnh khắc rực rỡ trong không khí đại lễ