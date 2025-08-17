Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng ngàn người leo rào đi bộ, chụp ảnh trên cầu Rạch Miễu 2

17-08-2025 - 07:38 AM | Xã hội

Dù chưa chính thức đưa vào khai thác, nhưng hàng ngàn người dân vẫn tìm mọi cách để lên cầu Rạch Miễu 2 chiêm ngưỡng, tụ tập ăn uống…

Theo ghi nhận, những ngày gần đây, từ khoảng 16h chiều mỗi ngày, người dân lại bắt đầu tập trung về cầu Rạch Miễu 2 và cầu Mỹ Tho để tham quan, chụp ảnh.

Hàng ngàn người leo rào đi bộ, chụp ảnh trên cầu Rạch Miễu 2- Ảnh 1.

Rất đông người dân lên cầu Rạch Miễu 2 trước ngày đưa vào khai thác.

Dù cơ quan chức năng đã rào chắn hai đầu cầu, nhưng nhiều người dân vẫn tìm mọi cách lên cầu để chụp ảnh, đi bộ và hóng gió.

Anh Nguyễn Văn Chiến (phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, thấy cầu Rạch Miễu 2 đã hoàn thành và có nhiều người lên đây để tham quan nên anh cùng gia đình cũng lên thử. Buổi chiều ở đây rất mát mẻ, người dân tụ tập đi xem cầu, hóng gió cũng rất đông.

Hàng ngàn người leo rào đi bộ, chụp ảnh trên cầu Rạch Miễu 2- Ảnh 2.

Nhiều người bán hàng rong tụ tập mua bán trên cầu Rạch Miễu 2.

Theo ghi nhận, có nhiều thời điểm, do người dân tập trung lên cầu quá đông, khiến tình hình khá hỗn loạn. Xe máy, ô tô đậu ngay trên đường, trên cầu rất nguy hiểm.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 nối 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa Quốc lộ 1 với đường tỉnh 870) thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp và điểm cuối dự án tại km16+660 Quốc lộ 60, cách mố phía Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71km thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long.

Hàng ngàn người leo rào đi bộ, chụp ảnh trên cầu Rạch Miễu 2- Ảnh 3.

Người dân đậu xe kéo dài trên cầu Rạch Miễu 2.

Cầu chính Rạch Miễu 2 được thiết kế là cầu dây văng, chiều dài hơn 1,971km; đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe; tổng chiều dài dự án khoảng 17,6km.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 6.810 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Dự kiến, cầu Rạch Miễu 2 sẽ chính thức thông xe vào ngày 19/8.

Đồng Nai kiến nghị Trung ương hỗ trợ ngân sách cho dự án cầu thay phà Cát Lái

Theo Tấn Minh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngô Thị Thêu - Vợ của Mr Hunter vừa bị dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam là ai?

Ngô Thị Thêu - Vợ của Mr Hunter vừa bị dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam là ai? Nổi bật

Công an Hà Nội thông báo đến toàn bộ người tham gia giao thông từ 12h ngày 17/8

Công an Hà Nội thông báo đến toàn bộ người tham gia giao thông từ 12h ngày 17/8 Nổi bật

Ô tô BMW cháy ngụt ngụt trên phố Hà Nội

Ô tô BMW cháy ngụt ngụt trên phố Hà Nội

07:08 , 17/08/2025
Miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to trong 3 ngày tới

Miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to trong 3 ngày tới

21:54 , 16/08/2025
Lời khai lạnh người của đối tượng sinh năm 2007 sát hại tài xế xe ôm trong hẻm vắng ở TP.HCM

Lời khai lạnh người của đối tượng sinh năm 2007 sát hại tài xế xe ôm trong hẻm vắng ở TP.HCM

20:47 , 16/08/2025
Sai phạm trong mua kit test ở Cần Thơ, vì sao 2 giám đốc không bị truy cứu?

Sai phạm trong mua kit test ở Cần Thơ, vì sao 2 giám đốc không bị truy cứu?

20:36 , 16/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên