Hàng nghìn người Hưng Yên đón nhận tin vui lớn

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khu dân cư Phú Xuân.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc khu đất quy hoạch khu dân cư Phú Xuân, phường Trần Hưng Đạo.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khu dân cư Phú Xuân do Công ty Cổ phần Damsan làm chủ đầu tư, được triển khai trên khu đất có diện tích gần 1,3ha, tổng mức đầu tư 680 tỷ đồng, thuộc quỹ đất 20% trong tổng thể khu đô thị Phú Xuân 10,5ha.

Dự án gồm hai tòa nhà quy mô 15 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 58.000m², cung cấp 546 căn hộ nhà ở xã hội và 36 căn hộ dịch vụ thương mại, đồng bộ hạ tầng xã hội như trường học, nhà văn hóa, khu thể thao, công viên cây xanh, thương mại - dịch vụ, hệ thống giao thông và bãi đỗ xe.

Khi hoàn thành, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 1.800 người , chủ yếu là công nhân, người lao động, người có thu nhập thấp, các đối tượng chính sách và gia đình trẻ.

Đơn vị nhà thầu huy động phương tiện máy móc, sẵn sàng triển khai thực hiện dự án sau lễ khởi công.

Từ đầu tháng 11 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều nỗ lực để phát triển các dự án nhà ở xã hội. Hiện, Hưng Yên đang thông báo tìm nhà đầu tư cho hai dự án ở xã Việt Tiến và Nghĩa Trụ, với tổng vốn hơn 19.760 tỷ đồng.

Dự án đầu tiên tại khu B - khu đô thị phía đông huyện Văn Giang cũ, có tổng mức đầu tư khoảng 12.100 tỷ đồng. Dự án này có diện tích 28,3 ha nằm tại Nghĩa Trụ và xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên.

Theo quy hoạch được duyệt, dự án sẽ có 2 công trình hỗn hợp cao 36 tầng, 44 biệt thự, 406 nhà liền kề. Ngoài ra, khu đô thị này còn có 2 tòa nhà ở xã hội cao 9 tầng, 2 công trình thương mại dịch vụ 5 tầng. Sau khi hoàn thành, dự án có quy mô dân số dự kiến 9.400 người.

Dự án thứ 2 là Khu đô thị Tân Tiến (Ecoland City) tại xã Việt Tiến. Dự án này có tổng vốn đầu tư gần 7.661 tỷ đồng, quy mô 66 ha và dân số khoảng 9.800 người.

Dự án sẽ gồm 780 căn nhà liền kề, 546 căn biệt thự, công trình hỗn hợp cao 18 tầng, 2 tòa nhà ở xã hội cao 9 tầng, 2 công trình thương mại dịch vụ cao 3 tầng. Ngoài ra, khu đô thị còn các công trình trường học từ cấp mầm non tới THCS, văn hóa, y tế...