Hàng trăm chuyên gia hội tụ cùng dự án Lan Anh Avenue tại TP. HCM

Sự kiện đã mang đến cho các chuyên gia nhiều thông tin hấp dẫn và mới nhất về Lan Anh Avenue sau công cuộc sáp nhập tỉnh thành, đồng thời, chính thức công bố chính sách bán hàng đột phá, mở ra cơ hội sở hữu 147 phiên bản giới hạn ngay tại TPHCM.

Theo đại diện LinkGroup – đơn vị phát triển dự án: "Lan Anh Avenue sở hữu ưu thế vượt trội khi là dự án thấp tầng duy nhất trong bán kính 5km quanh "đại bản doanh" Lego có pháp lý hoàn thiện, xây dựng theo tiêu chuẩn cao, vận hành theo mô hình compound an ninh, riêng tư, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sống cao dành cho giới chuyên gia".

Đặc biệt, tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư (CĐT) Lan Anh đã ký kết hợp tác chiến lược với 5 ngân hàng lớn: MB Bank, TPBank, MSB, Public Bank, PVCombank. Sự hợp tác này mang đến giải pháp tài chính tối ưu, linh hoạt giúp khách hàng dễ dàng hiện thực hóa giấc mơ an cư và đầu tư. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho cam kết lâu dài và sự đồng hành của CĐT cùng khách hàng.

Đại diện CĐT Lan Anh bắt tay hợp tác chiến lược với các ngân hàng

Nhà phố Sài Gòn xây sẵn - chính sách ưu đãi độc quyền

Nhằm mang đến những lợi ích tối đa cho khách hàng, CĐT Lan Anh đã công bố hàng loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Với chính sách "An tâm đầu tư", CĐT cam kết thuê lại sản phẩm trong 12 tháng, mức giá hấp dẫn từ 120 - 180 triệu đồng. Đây là giải pháp hiệu quả giúp các nhà đầu tư an tâm về dòng tiền, đồng thời tạo ra một kênh đầu tư sinh lời bền vững ngay sau khi sở hữu.

Sống đẳng cấp, an tâm đầu tư với chính sách ưu đãi độc quyền từ Lan Anh Avenue

Bên cạnh đó, chính sách "Sẵn sàng an cư" với gói quà tặng nội thất trị giá từ 60 - 90 triệu đồng sẽ giúp những khách hàng có nhu cầu an cư có thể dọn vào ở ngay mà không cần tốn thêm chi phí. Gói quà tặng này được "đo ni đóng giày" để mang đến không gian sống đẳng cấp, tiện nghi và hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn sống của giới chuyên gia.

Đặc biệt, chương trình chiết khấu cũng được áp dụng, mang đến lợi ích lớn cho khách hàng. Cụ thể, khách hàng địa phương cư trú tại 168 phường/xã/đặc khu TP.HCM sẽ được chiết khấu 1%. Ngoài ra, khách hàng mua sỉ sẽ được chiết khấu thêm 1% khi mua từ 2 sản phẩm và 1,5% khi mua từ 3 sản phẩm.

Chính sách thanh toán linh hoạt cũng là một điểm cộng lớn của dự án. Khách hàng chỉ cần thanh toán 666 triệu đồng để ký hợp đồng mua bán và có thể lựa chọn nhiều phương án khác nhau như: thanh toán chuẩn (chỉ cần 30% đến khi nhận nhà), thanh toán nhanh (nhận ngay chiết khấu 4%), hoặc hỗ trợ vay (lãi suất 0% trong 12 tháng, ân hạn nợ gốc đến 24 tháng).

Đáng chú ý, CĐT còn dành chính sách ưu đãi đặc biệt cho khách hàng đăng ký yêu cầu tư vấn sớm với quà tặng giá trị, cụ thể: 20 triệu đồng đối với nhà phố/nhà phố vườn 2 tầng, 30 triệu đồng đối với villa phố/villa vườn 2 tầng và 30 triệu đồng đối với nhà phố thương mại 3 tầng (áp dụng trừ trực tiếp vào giá bán chưa VAT).

Lan Anh Avenue - Nơi an cư sinh lợi, đầu tư sinh lời hấp dẫn



Được định vị là khu compound cao cấp, Lan Anh Avenue không chỉ mang đến không gian sống lý tưởng mà còn là kênh đầu tư đầy tiềm năng tại Đông Bắc Sài Gòn. Dự án sở hữu vị trí chiến lược khi tọa lạc tại phường Bình Cơ, TPHCM, ngay tại giao điểm vàng giữa hai đại lộ ĐT15 (41m) và ĐT746 (42m), cách Vành đai 4 chỉ 600m. Vị trí này mang đến khả năng kết nối vượt trội, chỉ mất 2 phút đến "đại bản doanh" Lego, KCN VISIP III, hứa hẹn mang đến tiềm năng tăng giá cao trong tương lai.

Lan Anh Avenue sở hữu vị trí chiến lược tại phường Bình Cơ, TPHCM, ngay tại giao điểm vàng giữa hai đại lộ ĐT15 (41m) và ĐT746 (42m), cách Vành đai 4 chỉ 600m

Với 147 phiên bản giới hạn, Lan Anh Avenue hiện là một trong những dự án hiếm hoi tại khu vực đáp ứng nhu cầu sống biệt lập, tạo nên giá trị đẳng cấp bền vững cho cư dân lẫn các nhà đầu tư. Mô hình compound cao cấp, an ninh khép kín 24/7 của dự án đảm bảo không gian riêng tư và an toàn, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào đô thị. Mỗi sản phẩm tại đây đều là một tác phẩm kiến trúc với thiết kế độc bản, tinh tế, hiện đại, chuẩn "may đo" dành riêng cho giới chuyên gia.

Đặc biệt, với hơn 18 tiện ích nội khu đặc quyền, Lan Anh Avenue đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của cuộc sống hiện đại và mang đến sự tiện nghi vượt trội dành cho cư dân. Nổi bật là công viên Serenity Garden gần 2000m², vừa là "lá phổi xanh" của khu compound cao cấp vừa là nơi giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn nhịp sống trong lành, thư thái, hòa mình cùng thiên nhiên mỗi ngày.

Hơn 18 tiện ích nội khu đẳng cấp, Lan Anh Avenue đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống hiện đại

Chị Nguyễn Thị Bình, một khách hàng mua ở, chia sẻ: "Tôi đã tìm kiếm một nơi an cư lý tưởng từ lâu và Lan Anh Avenue đã chinh phục tôi hoàn toàn. Không gian sống biệt lập và tiện ích nội khu đẳng cấp là những yếu tố khiến tôi tin rằng đây chính là nơi an cư lý tưởng cho gia đình mình."

Hơn cả chốn an cư, Lan Anh Avenue là nơi "an cư sinh lợi, đầu tư sinh lời", hội tụ nhiều ưu thế vượt trội dành cho các chuyên gia và nhà đầu tư. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa giá trị sống cũng tiềm năng cho thuê và tăng giá cao tại khu vực, Lan Anh Avenue chính là nơi hiện thực hóa giấc mơ "Live a Perfect Life" - Sống đời trọn vẹn, ngay tại siêu đô thị TPHCM đầy phồn vinh.

Hiện nay, dự án được nhiều sàn môi giới chính thức cùng tham gia phân phối: Dat Xanh Services, Linkgroup, Đất Xanh miền Bắc, DXMD Việt Nam, Công ty CP CN iHouzz, Opus Realty, HD Real, SDT Land, CONA Land, BAM Land, DAT Group, Thanh Phát Land, Max Real, BĐS Phú Nam, địa ốc Hồng Oanh, BĐS Kavi, Minh Triệu Phú, Thế Giới Địa Ốc, BĐS Toàn Cầu…