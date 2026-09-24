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Hàng trăm khối đất đá tràn xuống, Quốc lộ 28 qua Lâm Đồng tê liệt

| | Xã hội

Mưa lớn kéo dài khiến taluy dương trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Sơn Điền sạt lở, hàng trăm khối đất đá tràn xuống phủ kín mặt đường, giao thông bị chia cắt.

Chiều 23/9, ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền (Lâm Đồng), cho biết mưa lớn kéo dài những ngày qua gây sạt lở tại Km50-Km51 trên Quốc lộ 28. Tại hiện trường, taluy dương bị sạt lở , hàng trăm khối đất đá tràn xuống phủ kín mặt đường.

Trong khi đó, taluy âm tiếp tục sạt lở, có nguy cơ ăn sâu vào nền đường. Đáng chú ý, vị trí này đang được thi công khắc phục hậu quả vụ sạt lở xảy ra trong mùa mưa năm 2025.

Đất đá tràn xuống Quốc lộ 28.

Sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Sơn Điền cử lực lượng kiểm tra, đánh giá tình hình và xây dựng phương án xử lý. Tuy nhiên, do lượng đất đá lớn và trời tiếp tục mưa nên việc khắc phục chưa thể triển khai.

Theo ông Nhuần, để đảm bảo an toàn, UBND xã Sơn Điền chỉ đạo Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã dựng biển cảnh báo, chốt chặn hai đầu khu vực sạt lở, hướng dẫn người dân lưu thông theo hướng khác. “Công an xã đã báo cáo vụ việc với Công an tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo công an các địa phương phối hợp điều tiết giao thông trên Quốc lộ 28, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện”, ông Nhuần nói.

Hồi cuối năm 2025, nhiều vị trí trên Quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền cũng từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng sau các đợt mưa lớn kéo dài, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.

Cơ quan chức năng cử lực lượng kiểm tra nơi sạt lở.

Sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai và triển khai công trình khẩn cấp xử lý sạt lở.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua khu vực đèo Gia Bắc trong thời điểm mưa lớn kéo dài do nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường.

Quốc lộ 28 là tuyến giao thông huyết mạch nối Quốc lộ 20 tại xã Di Linh, đi qua xã Sơn Điền (đoạn đèo Gia Bắc), sau đó kết nối với xã Bắc Bình và phường Phan Thiết (Lâm Đồng), ra Quốc lộ 1A. Tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông.

Thiên Trang/VTC News

VTC News

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