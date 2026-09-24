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Phụ huynh kiểm tra đột xuất thấy cơm bán trú 'toàn tóp mỡ': Hiệu trưởng nói gì?

| | Xã hội

Phụ huynh đã đột xuất kiểm tra và ghi lại các món ăn bán trú của học sinh vào trưa ngày 23/9.

Hôm nay (23/9), mạng xã hội lan truyền hình ảnh cùng đoạn video livestream (phát trực tiếp) trong bếp ăn bán trú tại một trường học ở Hà Nội. Theo nội dung đoạn clip, thì một nhóm phụ huynh đã đột xuất kiểm tra bếp ăn bán trú và phát hiện nhiều khay thịt được nấu cho học sinh dùng trong trưa 23/9 "toàn là tóp mỡ".

Đáp lại thắc mắc của nhóm phụ huynh, nhân viên bếp giải thích khay thịt không phải là tóp mỡ mà là thịt ba chỉ, phần má thịt, thịt nạc. Tuy nhiên lời giải thích này không được các phụ huynh chấp nhận. Bên cạnh đó, các phụ huynh còn quay trực tiếp các suất ăn mà theo họ chỉ toàn rau giá, tóp mỡ, thịt xay và học sinh đã ăn những món này cả tuần. Được biết, đoạn video phát trực tiếp tại bếp ăn bán trú của trường tiểu học Quảng Bị 1 (Hà Nội).

Hình ảnh khay thịt được phụ huynh cho là "toàn tóp mỡ". (Ảnh cắt từ clip)

Phụ huynh còn quay trực tiếp các suất ăn mà theo họ chỉ toàn rau giá, tóp mỡ, thịt xay. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan vụ việc trên, thông tin trên Tuổi Trẻ, bà Lê Thị Tuyết - Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Bị 1, xác nhận hình ảnh lan truyền xảy ra tại trường. Bà Tuyết chưa thông tin cụ thể về thực đơn ăn bán trú của học sinh hôm nay gồm những loại thực phẩm nào. Theo bà Tuyết, hiện bà đang làm việc với hội đồng, đại diện xã Quảng Bị và đơn vị cung cấp thực phẩm. Khi có thông tin cụ thể, chính xác phía nhà trường sẽ cung cấp.

Hiện vụ việc đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Theo Hương Trà (T/H)

Phụ Nữ Mới

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