Hàng trăm nghìn chủ xe VinFast cần lưu ý để đảm bảo quyền lợi

VinFast vừa mới đây thông báo triển khai một đợt khảo sát ý kiến nhắm tới chủ sở hữu ô tô VinFast trên toàn quốc. Khảo sát được tổ chức ở quy mô lớn, dành cho gần 300.000 người sở hữu xe của hãng. Khảo sát được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 10 này.



Theo VinFast, cuộc khảo sát nhằm thu thập ý kiến về hoạt động hậu mãi của hãng, gồm ba nội dung chính là tác phong, thái độ phục vụ của nhân viên; tốc độ, thời gian sửa chữa; chất lượng sửa chữa, tay nghề kỹ thuật viên. Khảo sát cũng là dịp người dùng có thể đưa ra các góp ý về sản phẩm và trải nghiệm vận hành cá nhân.

Với kết quả thu được từ cuộc khảo sát, VinFast sẽ sử dụng để làm căn cứ xây dựng kế hoạch cải thiện dịch vụ trong thời gian tới.

VinFast cho biết sẽ gửi thư điện tử và thông báo trên ứng dụng đến khách hàng; người tham gia có thể nhận 50 điểm VPoint như một hình thức tri ân.

VinFast tổ chức khảo sát thu thập ý kiến từ gần 300.000 chủ xe ô tô của hãng.

Ngay trước cuộc khảo sát, VinFast cũng đã rất nhanh chóng triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho người dùng xe của hãng sinh sống ở khu vực bị mưa lũ ảnh hưởng. Chương trình đưa ra chính sách hỗ trợ lên tới 40% chi phí thay phụ tùng cho ô tô không có bảo hiểm vật chất (30% do VinFast cung cấp, phần còn lại do đại lý xem xét), hỗ trợ khoản miễn thường bảo hiểm 500.000 đồng/sự vụ cho xe có bảo hiểm.

Thậm chí, hãng cũng đưa ra cơ chế quy đổi quyền lợi thành voucher cho những khách đã tự sửa chữa xe trước thời điểm hãng đưa ra chính sách.

VinFast cũng triển khai các biện pháp phối hợp nhằm rút ngắn thủ tục bảo hiểm, đồng thời huy động nhân sự và điều phối xe tới xưởng ít bị ảnh hưởng nhằm giảm thời gian sửa chữa.

Hãng cũng đã áp dụng chương trình sửa chữa đặc biệt dành riêng cho người tiêu dùng bị mưa lũ ảnh hưởng.

Chương trình hỗ trợ đặc biệt này áp dụng cho các xe bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian từ ngày 28/9 đến ngày 31/10 tại tổng cộng 9 tỉnh, thành; việc sửa chữa dự kiến hoàn tất trước ngày 31/10.

Riêng xe máy điện, hãng áp dụng cơ chế hỗ trợ khác với thời hạn tới 15/11/2025. Theo đó, hãng sẽ hỗ trợ 10% chi phí thay thế các bộ phận có giá trị cao như pin, động cơ hay C-bõ; với các bộ phận khác, hãng hỗ trợ 30%. Chương trình này áp dụng cho người dùng xe ở khu vực Hà Nội, Cao Bằng, và Thái Nguyên.

Với hàng trăm nghìn chủ xe liên quan, việc thực hiện khảo sát, chia sẻ ý kiến và trải nghiệm sẽ là căn cứ cụ thể và thực tế giúp hãng nâng cao chất lượng phục vụ, từ đó đảm bảo quyền lợi của người sử dụng.