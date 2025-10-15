2 năm đi 100.000 km, xe điện VinFast chai pin cỡ nào? Hai con số trên đồng hồ xe Xanh SM nói lên tất cả

So với các mẫu xe máy xăng đã xuất hiện từ lâu và được người dùng ghi nhận về khả năng hoạt động lâu dài, xe máy điện sử dụng pin mới có mặt phổ biến trên thị trường trong một vài năm nay nên nhiều người vẫn còn băn khoăn về độ bền.

Sau khoảng hai năm triển khai, nhiều chiếc xe máy điện trong đội xe dịch vụ của Xanh SM đã vượt qua mốc 100.000 km. Đây là con số rất lớn, ít khi nào một chiếc xe bình thường đạt được trong thời gian ngắn như vậy.

Vậy, chất lượng xe VinFast sau 100.000 km có còn tốt, đặc biệt là pin - bộ phận đơn lẻ có giá trị cao nhất trên một chiếc xe điện?

Trip: 48,4 km; dung lượng pin: 51%.

Bức ảnh trên do chính người viết bài chụp lại khi di chuyển bằng dịch vụ của Xanh SM. Chiếc xe này là mẫu Feliz S, có quãng đường di chuyển tối đa mỗi lần sạc (theo công bố) là 198 km. Người lái cho biết chiếc xe này là một trong những chiếc xe đầu tiên, vận hành từ thời gian đầu Xanh SM ra mắt - tức tới nay đã sử dụng khoảng 2 năm.

Điểm đáng chú ý trong bức ảnh này là con số trên đồng hồ đo quãng đường đi được (ODO), nay đã lên tới 99.999,9 km. Tài xế chia sẻ rằng chiếc xe đạt được con số này từ một thời gian trước, không nhớ cụ thể khoảng thời gian nào.

Trip: 50 km; dung lượng pin: 49%.

Tuy nhiên, đồng hồ đo của xe có 2 con số khác đáng chú ý hơn, đó là dung lượng pin và Trip (đồng hồ đo quãng đường xe đã chạy kể khi mở khóa điện).

Ở bức ảnh đầu tiên, có thể thấy rằng chiếc xe đã chạy được 48,4 km, pin còn 51%; ở bức ảnh thứ 2, số Trip đã lên tròn 50 km và dung lượng pin còn 49%. Điều cần nhắc đến tiếp theo là xe chạy ở chế độ Sport và chở hai người (tạm tính 140 kg), vốn có mức tiêu hao năng lượng cao hơn điều kiện vận hành tiêu chuẩn.

Trong điều kiện này, chiếc xe tốn khoảng 1% pin cho khoảng 1 km di chuyển; như vậy, tạm suy luận rằng nếu đi đến cạn pin, xe có thể đi được khoảng 100 km. Cần lưu ý rằng con số này đạt được khi chiếc xe đã đi ít nhất 100.000 km.

Người tài xế Xanh SM và chiếc xe trong câu chuyện.

Vị tài xế cho biết anh chạy khoảng 200 km mỗi ngày, vị chi 6.000 km mỗi tháng, tương đương hơn 70.000 km một năm.

Nhận xét về pin sau thời gian dài sử dụng, vị tài xế cho biết pin có bị chai , nhưng mức độ hao hụt không đáng kể . Thời gian đầu nhận xe, mỗi ca đi được khoảng 110 km; ở thời điểm hiện tại - sau hơn một năm sử dụng, mỗi ca đi được hơn 100 km.

Ảnh minh họa.

Vị tài xế Xanh SM chia sẻ anh vẫn sử dụng chiếc xe này hàng ngày, gần như online tất cả các ngày trong tuần. Anh thường bắt đầu một ngày làm việc từ sáng, đến quá trưa thì sẽ về nhà vừa chờ sạc vừa nghỉ ngơi, tới gần cuối chiều sẽ bắt đầu chạy tiếp đến khi gần cạn pin. Sau đó, anh về nhà nghỉ ngơi và sạc xe để hôm sau tiếp tục sử dụng.

Anh cũng cho biết chiếc thứ nhất (cũng là Feliz S) anh sử dụng gặp vấn đề về hệ thống định vị ở mốc khoảng 40.000 km, nên được đổi sang chiếc xe thứ 2 (là chiếc hiện tại) với ODO hơn 4.000 km.