Khách Tây thử xe VinFast chưa bán ở Việt Nam: Kính cửa sổ như của máy bay, giảm xóc hơi, pin đặt trên nóc

Tại triển lãm xe buýt Bus World 2025 vừa diễn ra tại Bỉ, VinFast đã mang tới 2 mẫu xe buýt điện gồm EB 8 và EB 12. Trong khi mẫu EB 8 đã được nhiều đơn vị đưa vào vận hành ở Việt Nam, mẫu EB 12 dường như chưa từng xuất hiện chính thức và cũng chưa được sử dụng.

Tại sự kiện, một người tham quan tên là Terik (ở Cologne, Đức, giới thiệu từng là tài xế tàu điện tram suốt 10 năm) không những đã trải nghiệm thực tế chiếc VinFast EB 12 mà còn được ông Patrick Oosterveld - Giám đốc Bán hàng eBus tại Hà Lan - giới thiệu các tính năng của xe.

VinFast EB 12 chưa được sử dụng tại Việt Nam.

Nhìn chung, VinFast EB 12 là mẫu xe buýt công cộng cỡ lớn dài 12,11 mét, nặng 19,2 tấn, có thể chở tới 90 hành khách với 36 chỗ ngồi và 54 chỗ đứng, được thiết kế để phục vụ tại các đô thị lớn. Xe đáp ứng nhiều tiêu chuẩn của châu Âu và mang nhiều tính năng đặc thù, phù hợp với điều kiện vận hành tại đây.

Xe sử dụng nhiều phụ tùng, linh kiện đến từ các nhà cung cấp lớn, uy tín tại châu Âu, có thời hạn bảo hành dài và toàn diện. VinFast cũng chú ý đến việc thiết kế và trang bị các tính năng an toàn, tiện lợi nhằm giảm chi phí vận hành xe ở nhiều mặt.

VinFast EB 12 tại triển lãm.

Dưới đây là phần tóm lược các tính năng, đặc tính thiết kế theo giới thiệu của ông Patrick Oosterveld và người trải nghiệm, được gom theo từng nhóm.

Ngoại thất

VinFast EB 12 trang bị 3 cửa đôi giúp hành khách lên, xuống xe dễ dàng và nhanh chóng. Cửa giữa trang bị cầu cho xe lăn có thể điều khiển điện; khi kích hoạt, thân xe tự hạ xuống để người ngồi xe lăn dễ dàng lên xe. Điều này có thể thực hiện được do xe trang bị phuộc hơi, còn gọi là hệ thống treo khí nén.

Do vận hành ở châu Âu, nơi có thể có tuyết, băng giá, VinFast đã trang bị loại kính có dây sưởi. Kính chắn gió trước và kính bên của tài xế là kính sưởi chống băng tuyết.

Không chỉ vậy, kính cửa sổ là loại 2 lớp, có thiết kế tương tự loại sử dụng trên máy bay. Kính hai lớp được giới thiệu có khả năng cách nhiệt, cách âm tốt hơn, đảm bảo trải nghiệm thoải mái cho hành khách.

Nội thất

Cabin hành khách

Xe được thiết kế với nhiều loại ghế ngồi. Ở ngay sau tài xế là hai ghế liền, được thiết kế để cho mẹ và con ngồi.

Sau ghế mẹ-con là cụm ghế đơn ưu tiên, được thiết kế quay vào nhau để gia tăng không gian để chân.

Khu vực dành cho xe lăn cũng có một đệm đỡ riêng, đặt dọc. Cổng sạc USB cũng được trang bị ở một số khu vực ghế ngồi.

Một trong những điểm thú vị nhất trong cabin là toàn bộ ghế ngồi đều được thiết kế không có chân đỡ; thay vào đó, ghế có một giá đỡ đặt nổi lên khỏi sàn xe. Ông Patrick Oosterveld giới thiệu rằng thiết kế này giúp lao công có thể dọn xe dễ dàng và nhanh chóng, tiết kiệm sức lực, thời gian. Điều này dường như càng nhấn mạnh hơn nữa đến việc cắt giảm chi phí vận hành xe.

Không chỉ vậy, vị giám đốc của VinFast cũng giới thiệu rằng bọc ghế cũng có thể tháo ra dễ dàng, tiện lợi cho việc vệ sinh.

Do có thể vận hành trong điều kiện thời tiết cực đoan, xe được trang bị điều hòa hai chiều: Làm mát và sưởi ấm. Thậm chí, hệ thống điều hòa còn là loại hai vùng độc lập, một cho hành khách và một cho tài xế.

Cabin tài xế

Tài xế ngồi trong cabin riêng, có chốt khóa, vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo ngăn cách trong tình huống dịch bệnh lây lan. Khu vực tài xế được thiết kế kỹ lưỡng, vừa đảm bảo mọi chức năng nằm trong tầm tay, đồng thời có những chi tiết mang đến sự thoải mái tối đa.

Ghế lái có thể chỉnh 6 hướng, tựa lưng có thể điều chỉnh; cụm vô lăng, bàn điều khiển cũng có thể điều chỉnh. Ghế lái được trang bị tính năng sưởi ghế và làm mát ghế. Màn hình của tài xế là màn hình điện tử, hiển thị nhiều thông tin, trong đó có cả biển báo giao thông.

Đáng chú ý, mỗi tài xế được cấp một thẻ từ RFID, chỉ cần quẹt thẻ, toàn bộ cài đặt về ghế, vô lăng, điều hòa sẽ tự động đưa về cài đặt theo tài xế đó. Bên cạnh ghế lái, VinFast đặt cụm nút điều khiển gương, điều khiển điều hòa, bên cạnh đó là cổng sạc USB và ngăn để điện thoại. Cửa kính bên của tài xế cũng có rèm che nắng thủ công.

Hệ thống an ninh, an toàn

Tài xế có một camera giám sát, bên cạnh là màn hình với 6 khung hình từ các camera giám sát trong và ngoài xe.

VinFast EB 12 còn được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), trong đó có chức năng giám sát người lái, có thể đưa ra cảnh báo khi phát hiện người lái mệt mỏi. Cùng với đó, xe cũng có cảm biến, có thể cảnh báo có người đi bộ, động vật, vật cản ở phía đầu xe.

Pin, động cơ

Một trong những điều thú vị về xe là pack pin được đặt ở trên nóc. Đáng chú ý, pack pin này có tổng dung lượng 422 kWh, là pin LFP do CATL cung cấp.

Cấu hình động cơ của VinFast EB 12 có thể tùy biến theo nhu cầu của khách hàng. Chiếc xe trưng bày tại sự kiện đang trang bị 2 mô tơ điện gắn ở bánh xe với công suất 125 kW (khoảng 339 mã lực) mỗi chiếc.

Giám đốc VinFast eBus tại Hà Lan, ông Patrick Oosterveld, cũng giới thiệu rằng xe sử dụng nhiều linh kiện do các nhà cung cấp lớn ở châu Âu cung cấp, trong đó có cầu sau của ZF.

Cổng sạc của xe được đặt ở phía sau, là loại CCS2, công suất tối đa 140 kW. Tuy nhiên, vị trí cổng sạc cũng có thể được đưa lên phía trước, tùy nhu cầu khách hàng.

Bảo hành

Thời hạn bảo hành xe cũng là một trong những yếu tố cho thấy sự chú trọng về việc giảm chi phí vận hành cho khách hàng. Theo giới thiệu, VinFast EB 12 được bảo hành toàn xe trong 5 năm, riêng pin là 8 năm không giới hạn quãng đường, riêng khung gầm cũng là 8 năm chống gỉ sét.

Vị giám đốc của VinFast cho biết hãng có thể giao xe trong vòng 10 tháng kể từ khi đặt hàng. Song, giá bán của xe không được tiết lộ.



