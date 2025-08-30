Hàng triệu người dân Hải Phòng sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Hiện nay, TP Hải Phòng đang triển khai loạt dự án hạ tầng toàn diện và đồng bộ trong giai đoạn 2025–2030, bao phủ các hướng Đông – Tây và Nam – Bắc, kết nối cảng biển, sân bay quốc tế, các khu đô thị mới và vùng phụ cận.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận

Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận có tổng mức đầu tư 6.235 tỷ đồng, kết nối trung tâm thành phố với khu đô thị mới bắc sông Cấm. Diện tích đất thu hồi thực hiện dự án trên địa bàn phường Ngô Quyền là 54,47 ha, liên quan 33 tổ chức và 182 hộ dân.

Cầu Nguyễn Trãi gồm 4 làn xe cơ giới, được thiết kế là cầu dây văng, phần cầu có chiều dài gần 1.500 m, riêng nhịp giữa rộng 300 m, rộng nhất so với các cây cầu trên địa bàn Hải Phòng, hai trụ tháp cao 111 m

Phần nút giao kết nối với đường Lê Thánh Tông có kiến trúc hiện đại; mở rộng đường Nguyễn Trãi từ 18m lên 50,5 m, kết nối với tuyến đường Lê Hồng Phong và sân bay quốc tế Cát Bi.

Vừa qua, lãnh đạo thành phố đã có buổi làm việc với phường Ngô Quyền về tiến độ dự án này.

Đến nay, khối lượng xây lắp đạt gần 23% giá trị hợp đồng, trong đó có 2 gói thầu xây lắp chính gồm: gói thầu số 15 (xây dựng cầu dẫn, đường dẫn và nút giao) đạt 652,8/1.435 tỷ đồng (45,4%); gói thầu số 14 (xây dựng cầu chính dây văng) đạt 246,6/2.367 tỷ đồng (10,4%).

Dự án vẫn còn nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng với diện tích 26,5 ha chưa được bàn giao, trong đó có 35 hộ thuộc khu tập thể số 6 Nguyễn Trãi và số 8 Máy Tơ cùng một số tổ chức.

Ngoài ra, việc di dời đường sắt trên cầu cảng và ga đường sắt cảng Hoàng Diệu chưa hoàn thành cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công cầu Nguyễn Trãi. Theo kế hoạch, cầu Nguyễn Trãi sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Tuyến Đường nối Quốc lộ 5 – Quốc lộ 10 (Tây Nam thành phố)

Ngày 17/6/2025, UBND Hải Phòng thông qua dự án tuyến đường kết nối QL 5 – QL 10 qua Kiến An (cũ), với tổng vốn hơn 5.307 tỷ đồng, giai đoạn 2025–2029. Năm 2025 thực hiện chuẩn bị đầu tư, từ 2026–2029 sẽ thi công.

Tuyến đường dài khoảng 7,3 km, điểm đầu từ đường Bùi Viện (giao quốc lộ 5) và điểm cuối kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đi qua địa bàn quận Kiến An (cũ) và huyện Kiến Thụy (cũ). Đường có mặt cắt nền rộng 50,5 m, mỗi chiều 3 làn xe ô tô, dải an toàn, dải phân cách giữa, đường gom và vỉa hè 2 bên.

Phạm vi nghiên cứu dự án xây dựng tuyến đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10.

Dự án sẽ giảm tải cho các tuyến hiện hữu, rút ngắn khoảng 20 km kết nối Hải Phòng – Thái Bình, mở ra không gian phát triển đô thị phía Tây Nam, thúc đẩy đầu tư kinh tế – xã hội – thương mại dịch vụ dọc tuyến.

Tuyến đường tốc độ cao kết nối Đông - Tây thành phố Hải Phòng

Thành phố đặt mục tiêu xây dựng tuyến đường tốc độ cao dài 23,5 km nối Đông – Tây, với quy mô mặt cắt đường rộng 68 m, tổng vốn đầu tư hơn 19.129 tỉ đồng (trong đó giải phóng mặt bằng 4.537 tỉ đồng), dự kiến thực hiện giai đoạn 2026–2030.

Tuyến sẽ nối từ Vành đai 1 Hải Dương cũ, qua cầu Bùi Thị Xuân, đến nút giao QL 10 tại Khu công nghiệp An Dương, với nhiều ý nghĩa về mặt chính trị – xã hội – kết nối đô thị sau hợp nhất, là công trình trụ cột hạ tầng tương lai.

Do nguồn vốn lớn, thành phố cân nhắc các hình thức đầu tư như BT, ngân sách kết hợp, hoặc vay vốn ODA/EDCF để triển khai hiệu quả.



Ngoài ra, TP Hải Phòng vừa khởi công loạt dự án Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 như dự án xây dựng đường tránh quốc lộ 37, dự án xây dựng đường giao thông kết nối quốc lộ 17B với cầu Dinh, dự án xây dựng cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn thuộc tuyến đường vành đai I.