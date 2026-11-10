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Hãng Trung Quốc ra mắt điện thoại "màn hình rộng" như Huawei Pura X View: Giá chưa tới 4 triệu nhưng nhìn ảnh thực tế mà hoảng luôn!

| | Thị trường

Cool X Wide mở bán ngày 8/11 tại Trung Quốc, là mẫu điện thoại màn hình rộng hiếm hoi trên thị trường hiện tại nhưng chất lượng có vẻ không ổn lắm.

Hãng điện thoại Coolpad của Trung Quốc vừa mở bán Cool X Wide, mẫu điện thoại Android đầu tiên theo dạng "khoát trực bản", tức thân máy rộng hơn hẳn điện thoại thông thường. Máy bán trên JD.com từ 10h ngày 8/11 với ba phiên bản: 8GB RAM và 128GB bộ nhớ giá 999 tệ (khoảng 3,8 triệu đồng), 8GB và 256GB giá 1.199 tệ (khoảng 4,6 triệu đồng), 12GB và 256GB giá 1.399 tệ (khoảng 5,4 triệu đồng).

Điểm khác biệt nằm ở màn hình. Cool X Wide dùng tấm LCD 6,38 inch tỷ lệ 16:10, thay cho tỷ lệ 20:9 dài và hẹp trên hầu hết điện thoại hiện nay. Thân máy rộng 94,5 mm, cao 150,3 mm, nặng 209 g. Màn hình rộng giúp xem phim ngang ít bị viền đen, đọc web hoặc truyện cũng hiển thị được nhiều chữ trên mỗi dòng hơn. Mặt lưng có cụm camera hình đường đua nằm ngang, kiểu dáng gần giống Huawei Pura X View, mẫu đã mở ra dòng điện thoại này.

Giá rẻ đồng nghĩa với việc nhiều thứ bị cắt giảm. Màn hình chỉ có độ phân giải 720 x 1158, tần số quét 90Hz, viền dưới khá dày. Chip MediaTek Helio G99 ra mắt từ tháng 5/2022, chỉ hỗ trợ mạng 4G, không có 5G. Máy có một camera sau 50 MP, pin 4600mAh, sạc nhanh 18W. Máy vẫn có hai SIM, khe thẻ nhớ microSD mở rộng tối đa 256GB và cảm biến vân tay đặt ở phím nguồn cạnh bên.

Một tính năng được Coolpad nhấn mạnh là chạy cùng lúc 8 tài khoản WeChat ngay trên hệ thống, không cần cài thêm ứng dụng nhân bản. Máy cũng hỗ trợ chia đôi màn hình. Với người bán hàng online hay quản lý nhiều tài khoản, đây là điểm dễ thấy nhất của chiếc máy này.

Cool X Wide chưa phải máy dành cho người cần hiệu năng. Các trang tin công nghệ Trung Quốc nhận xét máy hợp làm máy phụ để xem video, đọc sách hoặc quản lý nhiều tài khoản hơn là máy chính. Bề ngang 94,5 mm cũng khiến việc cầm một tay không còn thoải mái như các máy phổ biến.

Ngày bán ban đầu là 8/11, sau đó Coolpad xin lỗi vì giao hàng chậm. Hãng cho biết nguyên nhân nằm ở khâu sản xuất và xuất hàng, hàng sẽ được giao dần từ 15/11. Chưa có thông tin về việc máy được bán ngoài thị trường Trung Quốc.

Theo Thế Duyệt

Đời sống & Pháp luật

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