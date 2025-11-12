Hàng vạn người dân khu Đông TPHCM vui mừng khôn xiết khi tuyến đường định hình lại giao thông khu vực đã thông tuyến

Đoạn đường Liên Phường (phường Bình Trưng, TPHCM) có điểm đầu giao với dự án The Global City và điểm cuối kết nối ra đại lộ Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp; bao gồm đường dẫn và cầu bắc qua rạch Mương Kinh, kết nối giao thông trực tiếp đến Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc đã chính thức được thông xe vào ngày 8/11.

Công trình có tổng chiều dài khoảng 660m, vận tốc thiết kế trên đường 60km/h, thiết kế đường rộng 60m. Tuyến đường mới này rút ngắn đáng kể quãng đường từ nút giao Liên Phường - Đỗ Xuân Hợp đến ngã ba Cát Lái, đồng thời giảm áp lực cho các nút giao An Phú, ngã tư Bình Thái và ngã tư MK.

Tuyến đường Liên Phường TP Thủ Đức. Đồ họa: Lê Vũ

Đoạn đường Liên Phường liên phường được thông xe đã khớp nối toàn bộ tuyến Liên Phường dài 6,7km, nối từ đường Nguyễn Duy Trinh, đi xuyên tâm qua The Global City, giúp tái cấu trúc bài toán giao thông cửa ngõ phía Đông. Tuyến đường mới rút ngắn đáng kể quãng đường từ nút giao Liên Phường - Đỗ Xuân Hợp đến ngã ba Cát Lái, đồng thời giảm áp lực cho nút giao An Phú - nút giao lớn nhất TPHCM.

Khi tuyến Liên Phường đi vào hoạt động, cư dân khu vực Thảo Điền, phường An Khánh chỉ mất khoảng 5 phút để di chuyển đến The Global City, và cũng chỉ mất 10 phút khi đi từ Thủ Thiêm hoặc trung tâm thành phố đến đây. Cư dân tại khu Đông giờ đây có thể tiếp cận nhanh chóng hơn với cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, sân bay Long Thành tương lai, và các khu công nghiệp lớn tại Đồng Nai, Bình Dương.

Đoạn đẹp nhất của tuyến đường đi qua khu đô thị Global City.

Chính khả năng kết nối vượt bậc, đường Liên Phường sẽ đóng vai trò then chốt trong việc tái cấu trúc mạng lưới giao thông khu vực. Trước đây, nút giao An Phú – giao điểm giữa Mai Chí Thọ và Xa lộ Hà Nội – thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, trở thành "nút thắt" lớn nhất TP.HCM nay đã chính thức được tháo gỡ, biến TP. Thủ Đức thành cửa ngõ kinh tế thực thụ.

Theo các chuyên gia giao thông, sự kiện thông xe đường Liên Phường không chỉ mang lại lợi ích giao thông mà còn tạo "cú hích" mạnh mẽ cho thị trường BĐS khu Đông – khu vực vốn đã "nóng" nhờ các dự án hạ tầng tỷ đô. Với vai trò là trục đường huyết mạch nối liền các khu vực then chốt, tuyến đường không chỉ giải quyết bài toán ùn tắc giao thông mà còn mở ra cơ hội cho thị trường bất động sản.

