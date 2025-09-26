Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hãng xe chuyên sản xuất Ranger Rover đã 1 tháng nay không xuất xưởng bất cứ chiếc xe nào – chuyện gì đang xảy ra?

26-09-2025

Jaguar Land Rover sẽ ngừng sản xuất xe cho đến ngày 1/10, thậm chí cón nguồn tin khẳng định việc này có thể kéo dài sang tháng 11.

Hãng xe chuyên sản xuất Ranger Rover đã 1 tháng nay không xuất xưởng bất cứ chiếc xe nào – chuyện gì đang xảy ra?- Ảnh 1.

Jaguar Land Rover đang phải đối mặt với một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử gần đây. Đã hơn ba tuần kể từ khi một nhóm hacker tuổi teen tấn công hãng xe Anh, làm tê liệt các hệ thống nội bộ và khiến hoạt động sản xuất bị đình trệ. Công ty hiện đã xác nhận việc ngừng hoạt động đã được gia hạn thêm một lần nữa, lần này ít nhất là đến ngày 1/10.

Thông thường, hơn 1.000 xe được xuất xưởng khỏi dây chuyền sản xuất của Jaguar Land Rover mỗi ngày. Tuy nhiên, các nhà máy Solihull, Halewood và Wolverhampton tại Anh đã im lặng kể từ vụ tấn công mạng xảy ra vào ngày 31/8. Việc tạm dừng kéo dài đã làm dấy lên lo ngại rằng các nhà cung cấp vừa và nhỏ có thể phải đối mặt với sự sụp đổ nếu hoạt động sản xuất không sớm được khôi phục.

Các nhà máy tạm dừng, chuỗi cung ứng chịu áp lực

Hãng xe chuyên sản xuất Ranger Rover đã 1 tháng nay không xuất xưởng bất cứ chiếc xe nào – chuyện gì đang xảy ra?- Ảnh 2.

Hãng xe chuyên sản xuất Ranger Rover đã 1 tháng nay không xuất xưởng bất cứ chiếc xe nào – chuyện gì đang xảy ra?- Ảnh 3.

Trong một tuyên bố xác nhận việc tạm dừng kéo dài, JLR cho biết "trọng tâm của chúng tôi vẫn là hỗ trợ khách hàng, nhà cung cấp, đồng nghiệp và các nhà bán lẻ vẫn đang hoạt động". Công ty cũng cho biết thêm rằng "đây là thời điểm khó khăn đối với tất cả những người liên quan đến JLR và chúng tôi xin cảm ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ và kiên nhẫn của họ".

Tuy nhiên, đây có thể chưa phải ác mộng lớn nhất. Các nguồn tin giấu tên đã nói với BBC rằng sự gián đoạn này có thể kéo dài đến tháng 11. Tuy nhiên, Jaguar Land Rover đã bác bỏ điều này và cho rằng đây chỉ là "suy đoán".

Theo ước tính, việc tạm dừng sản xuất khiến nhà sản xuất ô tô này thiệt hại từ 5 triệu bảng Anh (6,8 triệu đô la) đến 10 triệu bảng Anh (13,6 triệu đô la) mỗi ngày. Tình hình tồi tệ đến mức các đại lý phải sử dụng giấy tờ thủ công để hoàn tất việc đăng ký.

Một số nhà cung cấp đã nói với BBC rằng họ không đủ nguồn lực tài chính để đối phó với việc tạm dừng sản xuất kéo dài. Điều này đã khiến cựu giám đốc Aston Martin, Andy Palmer, gần đây cho rằng một số nhà cung cấp sẽ phá sản, và một số người khác cũng đồng tình với quan điểm này.

"Chúng tôi đã thấy các nhà tuyển dụng thảo luận về khả năng sa thải nhân viên", Jason Richards, một quan chức công đoàn địa phương, cho biết thêm. “Họ phải trả tiền thuê mặt bằng, họ phải trả tiền thế chấp, và nếu họ không nhận được bất kỳ khoản thu nhập nào, họ phải làm gì? Chúng ta cần có một chuỗi cung ứng cho Jaguar Land Rover”, ông nói.

Đức Nam

