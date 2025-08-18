Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tặng 100.000 bộ decal cờ đỏ sao vàng cho khách hàng toàn quốc

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), VinFast triển khai chương trình tặng 100.000 bộ decal Quốc kỳ Việt Nam cho các chủ xe trên toàn quốc.

Từ ngày 18/8, khách hàng có thể đến hệ thống đại lý và nhà phân phối VinFast, GF để nhận miễn phí bộ tem gồm 3 decal cờ đỏ sao vàng với nhiều kích thước, dùng dán trên nắp ca-pô, cửa xe hoặc kính sau.

Theo VinFast, việc tặng decal nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh, nhằm lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng.

Theo thống kê, trong 7 tháng đầu năm, VinFast bán được 11.479 xe, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 79.048 chiếc. Đây là tháng thứ 10 liên tiếp VinFast dẫn đầu thị trường ôtô trong nước.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc kinh doanh VinFast toàn cầu cho biết, việc liên tiếp duy trì doanh số trên 11.000 xe trong ba tháng gần đây cho thấy sức hút của xe điện VinFast cũng như tốc độ chuyển đổi sang phương tiện xanh tại Việt Nam.

Trong dải sản phẩm, VF 3 là mẫu xe bán chạy nhất với 3.140 xe bàn giao trong tháng 7, cộng dồn 26.223 xe từ đầu năm. VF 5 đứng ở vị trí thứ hai với 2.552 xe, nâng tổng số lên 24.364 chiếc. Herio Green – phiên bản tối ưu của VF 5 – cũng đóng góp 2.128 xe trong tháng.