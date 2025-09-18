Hãng xe máy điện Trung Quốc thách thức vị thế của Honda, Yamaha nhờ tự sản xuất pin, động cơ, giá rẻ hơn 30%

Tập đoàn Yadea của Trung Quốc, nhà sản xuất xe hai bánh điện lớn nhất thế giới, sẽ gia nhập thị trường Nhật Bản vào tháng 11, với mục tiêu cạnh tranh với các thương hiệu lớn như Honda Motor, song song cùng mức giá rẻ hơn khoảng 30%.

“Porta nhỏ gọn và giá cả phải chăng”, ông Yasumasa Hasegawa, chủ tịch Hasegawa Mobility, nhà nhập khẩu chính thức của Yadea tại Nhật Bản, cho biết. “Hiệu suất của xe phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày”.

Yadea Porta là xe máy điện công suất thấp được phân loại là Xe hạng 1 tại Nhật Bản. Xe có thể được sạc bằng ổ cắm điện gia dụng, với phạm vi hoạt động tối đa 60 km cho mỗi lần sạc.

Mặc dù một số người dự đoán mức giá vào khoảng 100.000 yên (680 đô la), nhưng giá xe lại được niêm yết ở mức 217.800 yên - dưới 1.500 đô la - sau khi tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn của Nhật Bản, bao gồm tốc độ tối đa và vị trí đèn báo rẽ.

Yadea gia nhập thị trường Nhật Bản trong bối cảnh chính phủ đang thắt chặt quy định về khí thải xe máy. Các quy định mới này tương đương với quy định tại châu Âu, yêu cầu các sản phẩm trong tương lai phải giảm đáng kể lượng khí thải carbon monoxide và nitơ oxit.

Do sự thay đổi này, các nhà sản xuất xe sẽ ngừng sản xuất các mẫu xe hai bánh hiện tại vào cuối tháng 10. Mỗi công ty đều có kế hoạch tung ra các mẫu xe chạy bằng xăng tuân thủ các quy định và hiện chỉ có Yamaha Motor cho biết thời điểm ra mắt rõ ràng là vào nửa đầu năm 2026.

Honda và Yamaha bán xe tay ga điện loại 1, nhưng các mẫu xe rẻ nhất của họ có giá khoảng 300.000 yên, cao hơn khoảng 100.000 yên so với các mẫu xe chạy bằng xăng. Yadea đang cung cấp Porta với mức giá tương đương với các mẫu xe chạy bằng xăng của các nhà sản xuất đã có uy tín trên thị trường.

Doanh số xe hai bánh nội địa của Nhật Bản đạt đỉnh vào đầu những năm 1980, đạt hơn 3 triệu chiếc mỗi năm. Các yếu tố như tỷ lệ sinh giảm và dân số già hóa của đất nước đã đẩy doanh số xuống còn khoảng 320.000 chiếc vào năm 2024, bằng 1/10 so với thời kỳ đỉnh cao.

Tuy nhiên, những thay đổi lớn trên thị trường như quy định khí thải nghiêm ngặt hơn có thể mang đến cơ hội cho các công ty mới nổi. Yadea đang tìm cách mở rộng thị trường xe hai bánh điện còn non trẻ của Nhật Bản.

Yadea được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2001. Thị trường xe hai bánh của Trung Quốc từng là một thành trì của các công ty Nhật Bản như Honda nhưng kể từ những năm 2000, đã có sự chuyển dịch sang xe điện như một phương tiện di chuyển hàng ngày, tạo cơ hội cho các nhà sản xuất nội địa tận dụng lợi thế giá rẻ để kiểm soát thị trường.

Yadea cho biết thế mạnh của họ nằm ở việc tự phát triển và sản xuất các linh kiện cốt lõi như pin và động cơ. Công ty được mệnh danh là “BYD của xe hai bánh”, tự hào chiếm thị phần lớn trong thị trường xe hai bánh điện dưới 5.000 nhân dân tệ (700 đô la) của Trung Quốc. Công ty cũng đang đẩy mạnh mở rộng ra nước ngoài, với mạng lưới bán hàng tại hơn 100 quốc gia và khu vực.

“Thị trường nội địa Trung Quốc đang trì trệ do giảm phát”, Hikaru Todoroki, giám đốc tại KPMG Consulting, cho biết. “Xe hai bánh cũng đang trong tình trạng sản xuất dư thừa, vì vậy các công ty có thể muốn bán sản lượng dư thừa của mình ra nước ngoài”.

Nhìn vào thị trường xe hai bánh toàn cầu, các nhà sản xuất Nhật Bản Honda, Yamaha, Suzuki Motor và Kawasaki Motors nắm giữ tổng cộng hơn 40% thị phần, một vị thế áp đảo dựa trên thế mạnh của họ về động cơ đốt trong. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Yano có trụ sở tại Tokyo, doanh số bán xe hai bánh mới đạt tổng cộng 59,9 triệu chiếc trên toàn thế giới vào năm 2024, trong đó, khoảng 8,5% trong số đó là xe điện. Theo kịch bản lạc quan của Yano, tỷ lệ điện khí hóa dự kiến sẽ đạt 18,8% vào năm 2035.

Trong bối cảnh đó, những đối thủ mới cũng đang nổi lên, bao gồm Ola Electric Mobility của Ấn Độ, VinFast của Việt Nam và Gogoro của Đài Loan. Một số mẫu xe có phạm vi hoạt động hơn 100 km, mang lại sự tiện lợi hơn.

“Không giống như xe bốn bánh, thị trường xe hai bánh sử dụng động cơ đốt trong vẫn đang mở rộng”, Takaki Nakanishi thuộc Viện Nghiên cứu Nakanishi cho biết. “Các nhà sản xuất Nhật Bản không cần phải đi đầu trong quá trình điện khí hóa”.

Những vấn đề như chi phí cao và cơ sở hạ tầng sạc chưa phát triển đồng nghĩa với việc xe hai bánh điện chưa được phổ biến rộng rãi bên ngoài Trung Quốc và một số khu vực khác. Tuy nhiên, các nhà sản xuất Nhật Bản không ngồi yên.

Honda có kế hoạch đầu tư 500 tỷ yên vào quá trình điện khí hóa xe hai bánh vào năm 2030. Công ty sẽ ra mắt 30 mẫu xe mới trên toàn thế giới, đặt mục tiêu doanh số hàng năm là 4 triệu chiếc. Khoảng 20% doanh số toàn cầu sẽ là xe điện.

“Sẽ mất thêm một chút thời gian nữa trước khi chúng tôi có thể kiếm được lợi nhuận từ xe điện”, Minoru Kato, người đứng đầu bộ phận xe hai bánh của Honda, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tokyo vào tháng 1. Hiện tại, Honda có kế hoạch dựa vào các động cơ đốt trong trong khi cải tiến công nghệ điện khí hóa của mình.

Trong khi đó, Yamaha cũng có kế hoạch điện khí hóa khoảng 30% số xe hai bánh mới mà hãng giới thiệu trong 3 năm kể từ năm 2025. Công ty sẽ điện khí hóa các mẫu xe hiện có của mình hoặc giới thiệu mô hình từ các công ty khởi nghiệp Mỹ mà hãng đã đầu tư.

Theo: Nikkei Asia, Reuters