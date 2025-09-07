Xe máy điện duy nhất của Yamaha tại Việt Nam giảm gần 20 triệu đồng, rẻ chưa từng có

Mẫu xe máy điện duy nhất của Yamaha tại Việt Nam là Neo's đang chứng kiến một đợt giảm giá sâu chưa từng có, với mức giảm lên tới gần 20 triệu đồng. Động thái này đã đưa giá bán thực tế của xe từ mức gần 50 triệu xuống chỉ còn ngang các mẫu xe tay ga phổ thông, tạo ra một lựa chọn hấp dẫn mới trên thị trường xe điện.

Theo khảo sát tại các đại lý Yamaha Motor Việt Nam, mẫu xe điện Neo's hiện đang được chào bán với mức giá phổ biến chỉ từ 33 - 34 triệu đồng. So với giá niêm yết ban đầu là 49,091 triệu đồng khi ra mắt vào cuối năm 2022, mức giảm này đã lên tới khoảng 15 - 16 triệu đồng.

Đáng chú ý, một số nhân viên bán hàng cho biết khách hàng thiện chí vẫn có thể thương lượng để giảm thêm, đưa giá xe thực tế về sát mốc 30 triệu đồng. Đây là mức giảm sâu nhất được áp dụng cho Yamaha Neo's từ trước đến nay, biến nó từ một mẫu xe điện giá cao trở thành một lựa chọn có giá cạnh tranh trực tiếp với Honda Vision hay các đối thủ xe điện khác.

Động thái giảm giá mạnh tay của Yamaha được xem là một bước đi tất yếu trong bối cảnh thị trường xe máy điện Việt Nam ngày càng khốc liệt. Tại thời điểm Neo's ra mắt, thị trường chưa quá sôi động. Nhưng hiện tại, đối thủ lớn nhất là Honda đã chính thức bước vào cuộc chơi với mẫu ICON e:. Cùng lúc đó, VinFast liên tục điều chỉnh giá và tung ra các mẫu mã mới, trong khi các thương hiệu như Yadea, Pega đã chiếm lĩnh vững chắc phân khúc giá rẻ.

Ngoài ra, mức giá niêm yết gần 50 triệu đồng bị xem là rào cản lớn nhất khiến Yamaha Neo's khó tiếp cận khách hàng. Mức giá này xấp xỉ một chiếc xe tay ga chạy xăng mạnh mẽ như Honda Vario 160, trong khi hiệu năng của Neo's lại khá khiêm tốn. Doanh số không như kỳ vọng đã buộc Yamaha phải có những chính sách mạnh tay để "xả hàng" và "hâm nóng" lại tên tuổi trong mảng xe điện.

Với mức giá chỉ còn hơn 30 triệu, Yamaha Neo's giờ đây đã trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai tìm kiếm một mẫu xe điện thương hiệu Nhật. Mẫu xe này ghi điểm nhờ chất lượng hoàn thiện bền bỉ, đi cùng hàng loạt trang bị hiện đại như hệ thống đèn LED, đồng hồ LCD kết nối điện thoại qua ứng dụng Y-Connect, khóa thông minh và cốp xe rộng tới 27 lít. Đặc biệt, ưu điểm vượt trội nhất của Neo's là viên pin có thể tháo rời, giải quyết hoàn toàn nỗi lo sạc pin cho người dùng sống ở chung cư.

Tuy nhiên, người mua cũng cần cân nhắc về hiệu năng còn khá khiêm tốn của xe. Với quãng đường di chuyển chỉ 72 km sau một lần sạc đầy và tốc độ tối đa 50km/h, Neo's có phần thua thiệt so với các đối thủ trong cùng tầm giá. Thêm vào đó, thời gian sạc pin kéo dài 8-9 tiếng và chiều cao yên 795mm hơi cao so với vóc dáng trung bình của phụ nữ Việt cũng là những điểm cần lưu ý.

Nhìn chung, đợt giảm giá lịch sử này đã thay đổi hoàn toàn vị thế của Yamaha Neo's, biến nó từ một lựa chọn đắt đỏ trở thành một mẫu xe điện "hàng hiệu" với giá phải chăng. Đây là cơ hội tốt cho những ai ưu tiên chất lượng và sự tiện lợi của pin tháo rời, miễn là họ chấp nhận đánh đổi về phạm vi hoạt động và tốc độ có phần hạn chế của xe.