Xe máy điện 'chất' như Vespa: Đi 105 km/lần sạc, có thể lắp đến 2 pin, giá 43 triệu đồng

Thương hiệu QJMotor vừa chính thức khuấy động thị trường xe Đông Nam Á khi cho ra mắt mẫu xe máy điện E-LTR tại Malaysia. Với thiết kế cổ điển châu Âu gợi nhớ đến những chiếc Vespa huyền thoại, quãng đường di chuyển ấn tượng và hàng loạt trang bị hiện đại, E-LTR hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc xe điện đô thị.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, QJMotor E-LTR đã gây ấn tượng mạnh mẽ với kiểu dáng scooter cổ điển, mang đậm phong cách Ý. Xe được giới thiệu với hai lựa chọn màu sắc sang trọng là Xanh Đậm và Trắng, phù hợp với những người dùng yêu thích sự thanh lịch và tinh tế. Với chiều cao yên xe chỉ 760 mm, mẫu xe này được thiết kế để phù hợp với vóc dáng của người châu Á, mang lại tư thế ngồi thoải mái và dễ dàng điều khiển trong môi trường đô thị đông đúc.

Không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài, QJMotor E-LTR còn sở hữu một cấu hình vận hành đáng nể. Xe được trang bị động cơ điện 3 kW đặt ở bánh sau, cho phép đạt tốc độ tối đa lên đến 70 km/h. Người lái có thể linh hoạt tùy chỉnh trải nghiệm vận hành thông qua ba chế độ lái khác nhau.

Điểm sáng giá nhất nằm ở hệ thống pin lithium-ion 74V 27Ah, mang lại quãng đường di chuyển lên tới 105 km cho mỗi lần sạc đầy. Thời gian để sạc từ 30% lên 80% pin mất khoảng 5-6 giờ với nguồn điện dân dụng. Đặc biệt, QJMotor đã thiết kế E-LTR với khả năng lắp thêm một viên pin thứ hai, cho phép người dùng nhân đôi quãng đường di chuyển nếu có nhu cầu đi xa – một giải pháp cực kỳ thiết thực và hiếm thấy.

Để mang lại trải nghiệm lái thoải mái và an toàn, QJMotor đã trang bị cho E-LTR hàng loạt tiện ích hiện đại. Hệ thống treo bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau có thể điều chỉnh, giúp xe vận hành ổn định trên nhiều điều kiện đường sá. An toàn được đảm bảo với hệ thống phanh đĩa thủy lực trên cả hai bánh 12 inch, kết hợp cùng công nghệ phanh CBS giúp phân bổ lực phanh hiệu quả.

Toàn bộ hệ thống đèn trên xe đều sử dụng công nghệ LED, vừa tăng cường khả năng chiếu sáng, vừa tiết kiệm năng lượng. Các tiện ích phục vụ người dùng cũng rất đầy đủ, bao gồm hệ thống chìa khóa chống trộm, hai hộc chứa đồ tiện lợi phía trước, cốp xe rộng rãi dưới yên và một cổng sạc USB. Ngoài ra, xe còn được tích hợp hệ thống chẩn đoán lỗi ERR, giúp người lái nhanh chóng phát hiện các vấn đề kỹ thuật.

Với mức giá công bố tại Malaysia là 6.900 ringgit (tương đương khoảng 43 triệu đồng), QJMotor E-LTR là một đối thủ đáng gờm, kết hợp hài hòa giữa phong cách, hiệu suất và tính thực dụng cho nhu cầu di chuyển xanh trong thành phố.
























