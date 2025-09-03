4 mẫu xe máy cốp rộng nhất mà chị em "rất ưng"

Với chị em phụ nữ, một chiếc xe máy không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là "người bạn đồng hành" chứa đựng cả thế giới: từ túi xách, áo chống nắng, laptop đi làm, cho đến đồ đi chợ hay vô số vật dụng cho con nhỏ. Thấu hiểu nhu cầu đó, các hãng xe đã cho ra đời những mẫu xe có cốp chứa đồ siêu rộng.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe vừa thời trang, vừa tiện lợi để "cả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một chiếc cốp", thì đây chính là danh sách "chân ái" dành cho bạn.

1. Dat Bike Quantum

Dung tích cốp: 44 lít (lớn nhất thị trường)

Gây bất ngờ và soán ngôi tất cả các đối thủ xe xăng chính là Dat Bike Quantum - một mẫu xe điện thương hiệu Việt. Với cốp chính sâu lòng lên tới 41 lít cùng 2 hộc phụ phía trước, xe có tổng sức chứa lên đến 44 lít, đủ để vừa cả một chiếc balo laptop và túi đồ cá nhân. Không chỉ vô địch về sự rộng rãi, Quantum còn là lựa chọn thân thiện với môi trường, không có tiếng ồn và không cần dừng lại ở các trạm xăng.

Giá bán tham khảo: 35 - 49,9 triệu đồng.

2. Honda Lead

Dung tích cốp: 37 lít

Nhắc đến xe cốp rộng, không thể không kể đến Honda Lead – mẫu xe "quốc dân" đã gắn bó với bao thế hệ phụ nữ Việt. Dung tích 37 lít của Lead đã được kiểm chứng qua thời gian, dễ dàng chứa 2 mũ bảo hiểm nửa đầu và vô số vật dụng khác. Sự tiện lợi của Lead còn đến từ những chi tiết nhỏ nhưng tinh tế như đèn soi cốp giúp tìm đồ ban đêm và hộc phụ tích hợp cổng sạc điện thoại.

Giá bán tham khảo: từ 39,5 triệu đồng.

3. Yamaha Latte

Dung tích cốp: 37 lít

Nếu bạn tìm kiếm một mẫu xe có thiết kế mềm mại, thanh lịch hơn nhưng cốp vẫn phải "khủng", Yamaha Latte là câu trả lời. Với dung tích 37 lít tương đương Honda Lead, Latte còn sở hữu ưu điểm vượt trội về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, chỉ khoảng 1,8 lít/100km. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ ngoài thời trang, đậm chất châu Âu và sự kinh tế trong vận hành.

Giá bán tham khảo: từ 38 triệu đồng.

4. Piaggio Medley S

Dung tích cốp: 36 lít

Đến từ thương hiệu Ý danh tiếng, Piaggio Medley S là lựa chọn của các quý cô sành điệu, yêu thích sự sang trọng và mạnh mẽ. Dù có dung tích 36 lít, nhỏ hơn một chút so với các đối thủ, cốp xe Medley S lại được thiết kế cực kỳ thông minh để có thể chứa vừa hai chiếc mũ bảo hiểm cả đầu (full-face). Đây là ưu điểm độc nhất, thể hiện sự đẳng cấp và đề cao tính an toàn mà không mẫu xe nào trong danh sách có được.

Giá bán tham khảo: 80 - 96,8 triệu đồng.