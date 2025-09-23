Hãng xe máy nội được đầu tư thêm gần 600 tỷ đồng có xe điện "đi xa nhất Việt Nam", đang ưu đãi tháng 9

3 phiên bản mới của mẫu xe máy điện Dat Bike Quantum thuộc dòng S-series, có tên lần lượt là Quantum S1, Quantum S2 và Quantum S3 - sắp xếp theo thứ tự từ cao cấp nhất xuống đã được chính thức ra mắt thị trường cuối năm 2024.

Sự xuất hiện của Dat Bike Quantum S làm dấy lên một làn sóng mới trên thị trường xe máy điện Việt Nam.

Với thiết kế hiện đại, mẫu xe này không chỉ thu hút những người yêu phong cách mà còn giải quyết được một trong những nỗi lo lớn nhất của người dùng xe điện.

Cốp xe rộng kỷ lục, vượt cả Honda Lead

Ngoài ra, xe cũng có một loạt tính năng vượt trội so với phân khúc, tiêu biểu như cốp chính dưới yên 41 lít kèm 2 hộc đồ phụ (dung tích 1,5L mỗi hộc).

Với 2 hộc để đồ mới, Dat Bike Quantum S mới có tổng dung tích chứa đồ lên tới 44 lít, được xem là lớn nhất trong các dòng xe máy điện hiện nay tại Việt Nam.

Con số này không chỉ vượt xa các đối thủ cùng phân khúc mà còn lớn hơn đáng kể so với mẫu xe ga quốc dân Honda Lead (dung tích cốp 37 lít).

Điều này mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng, đặc biệt là phái đẹp, những người thường xuyên cần mang theo nhiều vật dụng cá nhân như mũ bảo hiểm, túi xách, laptop...

Ảnh: Hồ Minh Đức

Thiết kế sang trọng, công nghệ hiện đại

Dat Bike Quantum S được Dat Bike định vị là "xe điện hiệu năng cao" - không chỉ có vẻ ngoài sang trọng mà còn được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất. Xe có thể đạt vận tốc tối đa 100km/h và sở hữu động cơ mạnh mẽ 7.000W, cho trải nghiệm lái ấn tượng.

Quantum S là mẫu xe máy điện đi xa nhất Việt Nam. Theo thông tin được công bố, Dat Bike Quantum phiên bản S1 có thể đi tới 285 km mỗi lần sạc, thời gian sạc từ 0-100% chỉ khoảng 4 tiếng.

Ngoài ra, mẫu xe này còn được tích hợp nhiều tính năng thông minh như chống trộm, tìm xe từ xa và ga tự động (cruise control), mang đến sự an toàn và tiện nghi cho người sử dụng.

Hơn thế nữa, công nghệ pin của Dat Bike được công bố có khả năng giữ 80% dung lượng sau 350.000 km di chuyển, tương đương 25 năm sử dụng.

Với loạt ưu điểm này, Dat Bike Quantum S1 (phiên bản cao cấp nhất) chỉ có giá khoảng 50 triệu đồng - tương đương một mẫu xe tay ga hạng trung trên thị trường.

Giải pháp "chuyển đổi xanh" thiết thực

Trong bối cảnh các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM đang thúc đẩy việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Dat Bike Quantum S được coi là một giải pháp thiết thực.

Hãng xe cũng hỗ trợ người dùng bằng các chính sách tài chính linh hoạt, theo hình thức trả góp tối đa 24 tháng với số tiền trả trước chỉ từ 3,5 triệu đồng và chương trình thu mua xe xăng cũ, giúp việc sở hữu một chiếc xe điện trở nên dễ dàng.

Chương trình kéo dài tới hết tháng 9/2025.

Thông số kỹ thuật của Dat Bike Quantum S