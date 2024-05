Hãng xe mới vào Việt Nam ra mắt đối thủ của Toyota Camry: tiết kiệm nhiên liệu 4,8 lít/km, đi 200 km không tốn 1 giọt xăng

Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2024, hãng xe Trung Quốc Lynk & Co đã chính thức trình làng thế hệ mới của mẫu sedan hạng D là 07, trang bị hệ truyền động plug-in hybrid tiên tiến.

Lynk & Co 07 là mẫu sedan thứ 2 trong dải sản phẩm của hãng xe Trung Quốc, xếp trên dòng 03 đã được đưa về Việt Nam trong năm nay. 

Lynk & Co 07 thế hệ mới được phát triển trên nền tảng gầm bệ CMA Evo, có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.827 x 1.900 x 1.480 (mm). Chiều dài cơ sở của xe là 2.843 mm. So với mẫu 03 cùng chung khung gầm, mẫu 07 dài hơn 143 mm và trục cơ sở tăng 113 mm. 07 EM-P ngắn hơn một chút so với Toyota Camry.

Ngoại hình của Lynk & Co 07 không mang đến nhiều bất ngờ do nó kế thừa phong cách thiết kế đặc trưng của thương hiệu.

Xe được trang bị đèn LED định vị ban ngày theo thiết kế hai dải dọc được gọi là Aurora Borealis.

Cụm đèn pha có thiết kế mỏng, đặt ngang dưới đèn định vị. Giữa hai đèn pha là một ốp nhựa trong suốt có tích hợp camera phía trước, hỗ trợ cho các tính năng an toàn của xe. Phần đuôi xe cũng là kiểu thiết kế đèn hậu xuyên thấu nhưng có hai đèn tín hiệu kiểu răng nanh trông khá độc đáo. Bộ vành hợp kim 19 inch thiết kế 5 chấu kép phối hai tông màu.

Cột C của xe được thiết kế độc đáo, tay nắm cửa ẩn và cụm đèn hậu vắt ngang đuôi xe. Ngoài ra, mẫu sedan hạng D này còn được trang bị cánh gió nhỏ tích hợp vào cửa cốp sau và các chi tiết ngoại thất màu đen bóng, tăng cường hiệu ứng thị giác cho xe.

Về nội thất, Lynk & Co 07 được trang bị ghế da cao cấp, vô lăng vát đáy tích hợp các phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch đặt nổi với độ phân giải 2,5K và viền siêu hẹp. Ngoài ra, chiếc xe này sử dụng âm thanh 23 loa tiên tiến của Harman Kardon và là chiếc xe duy nhất trên thế giới giới thiệu âm thanh toàn cảnh WANOS,...

Về sức mạnh, Lynk & Co 07 sở hữu hệ truyền động plug-in hybrid bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp 1.5L và mô-tơ điện, kết hợp với hộp số Dedicated Hybrid Transmission (DHT) 3 cấp.

Động cơ xăng sản sinh công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm, trong khi mô-tơ điện đặt ở cầu trước mạnh 218 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm.

Phiên bản dẫn động một cầu của xe có tổng công suất 381 mã lực và mô-men xoắn 610 Nm. Phiên bản dẫn động hai cầu (AWD) thêm mô-tơ điện phía sau với 212 mã lực và 290 Nm, đưa tổng công suất lên đến 593 mã lực và mô-men xoắn 905 Nm.

Phiên bản tiêu chuẩn của Lynk & Co 07 sử dụng pin LFP 18,99 kWh cho phép xe di chuyển được 102 km mà không cần đến động cơ xăng, theo chu trình thử nghiệm CLTC.

Phiên bản cao cấp dự kiến sẽ trang bị cụm pin lớn hơn, có khả năng di chuyển quãng đường thuần điện trên 200 km.

Phạm vi hoạt động toàn diện của có thể đạt tới 1.400 km và ngay cả khi pin sắp hết, mức tiêu thụ nhiên liệu chính thức chỉ ở mức 4,8 lít/100 km.

Hiện mẫu xe này vẫn chưa có giá bán chính thức. Nếu được Lynk & Co đưa về Việt Nam trong tương lai, 07 sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của Mazda6, Toyota Camry, Honda Accord hay Kia K5 ở phân khúc sedan cỡ trung.