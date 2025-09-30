Hãng xe rục rịch về Việt Nam ra mắt mẫu SUV hybrid cỡ lớn đối đầu Mercedes-Benz GLS: Giá tương đương 1,7 tỷ, đi từ Hà Nội đến Nha Trang mới cần tiếp nhiên liệu

Mẫu SUV hybrid cắm sạc cỡ lớn Zeekr 9X của Geely vừa chính thức ra mắt tại Trung Quốc với công suất 1.381 mã lực, hệ thống treo khí nén hai buồng và phạm vi hoạt động hỗn hợp lên đến 1.250 km. Giá khởi điểm của xe là 455.900 nhân dân tệ (63.910 USD). Trước đó, Zeekr 9X đã nhận được 42.667 đơn đặt hàng chỉ trong một giờ sau khi bắt đầu mở bán trước tại Trung Quốc.

Geely Automobile ra mắt Zeekr vào năm 2021 với tư cách là một thương hiệu BEV cao cấp. Tuy nhiên, Zeekr đã công bố một sự thay đổi chiến lược lớn sang dòng xe hybrid cắm sạc trong năm nay. Chiếc 9X chính là mẫu xe PHEV đầu tiên của thương hiệu. Thương hiệu này đã ký thoả thuận phân phối với Tasco Auto từ tháng 9/2024 nhưng chưa chính thức ra mắt thị trường. Trên website của đại lý hiện xuất hiện thông tin về 3 mẫu xe gồm Zeekr 001, 009 và X.

Quay trở lại chiếc Zeekr 9X – đây là một chiếc SUV cỡ lớn với kích thước 5.239/2.029/1.819 mm. Chiều dài cơ sở đạt 3.169 mm. Để rõ ràng hơn, xe dài hơn 32 mm, rộng hơn 75 mm và thấp hơn 4 mm so với Mercedes-Benz GLS. Kiểu dáng ngoại thất của mẫu SUV Trung Quốc này sử dụng đèn pha LED hình chữ C lớn, lưới tản nhiệt lớn và hốc gió chủ động. 9X cũng sở hữu tay nắm cửa truyền thống và cụm đèn hậu hình tròn.

Zeekr 9X có năm tùy chọn màu thân xe: đen, trắng, bạc, xám và tím. Xe sử dụng vành 22 inch với nhiều tùy chọn thiết kế. Zeekr 9X được trang bị tới 5 cảm biến LiDAR xung quanh thân xe. Chiếc crossover này sử dụng hệ thống treo khí nén hai buồng với hệ thống kiểm soát giảm xóc liên tục hai van. Khoảng sáng gầm xe đạt 288 mm ở chế độ treo cao nhất. Ở chế độ thấp nhất, chiếc SUV này có chiều cao gầm 178 mm. Đèn pha của xe có thể chiếu hình ảnh xuống mặt đường, tương tác với các tài xế và người đi bộ khác.

Khoang xe Zeekr 9X có sáu chỗ ngồi với bố cục 2+2+2. Xe có ba tùy chọn màu sắc nội thất gồm xanh đậm, be và nâu. Bảng điều khiển trung tâm của xe có một cụm lớn gồm hai màn hình 16 inch. Khách hàng cũng có thể chọn một màn hình 16 inch duy nhất và được giảm giá 5.000 nhân dân tệ (khoảng 700 USD).

Các tính năng khác của Zeekr 9X bao gồm màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió (HUD) 47 inch, công nghệ thực tế tăng cường. Hàng ghế sau có thêm một màn hình 3K 17 inch trên trần xe. Thời gian phản hồi 3 mili giây và năm góc điều chỉnh.

Tùy thuộc vào phiên bản, Zeekr 9X được trang bị bàn gập cho hành khách bên phải hàng ghế thứ hai, chức năng massage 22 điểm cho hàng ghế đầu và hàng ghế thứ hai, cùng rèm che nắng riêng tư cho mỗi cửa sổ bên. Hàng ghế thứ hai cũng có thể xoay 180 độ, tương tự như Lynk & Co 900. Những điểm nhấn sang trọng khác bao gồm cửa chỉnh điện và trợ lý giọng nói AI Eva.

Phiên bản Zeekr 9X cơ bản được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái G-Pilot H7 với một cảm biến LiDAR và chip Nvidia Thor-U cho 700 TOPS. Phiên bản cao cấp nhất cung cấp năm cảm biến LiDAR (bao gồm cảm biến 520-line) và hai SoC Nvidia Thor-U cho 1.400 TOPS. Zeekr gọi hệ thống này là "phiên bản sẵn sàng chocông nghệ tự lái L3". Xe có khả năng điều hướng điểm-điểm trên chế độ lái tự động (NOA) và tự đỗ xe. Một điểm nổi bật khác là hệ thống lái khẩn cấp tự động (AES) có khả năng tránh va chạm ở tốc độ 130 km/h.

Phiên bản tiêu chuẩn Zeekr 9X sử dụng sự kết hợp giữa động cơ đốt trong ICE 2 lít và hai động cơ điện, cho công suất 660 kW (885 mã lực). Phiên bản 9X Max được trang bị pin 55 kWh, cho phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện lên đến 300 km trong điều kiện CLTC. Phạm vi hoạt động hỗn hợp của xe ở chế độ PHEV đạt 1.200 km. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h là 3,9 giây.

Phiên bản hệ truyền động thứ hai cũng cung cấp sự kết hợp tương tự giữa động cơ đốt trong ICE và động cơ điện. Tuy nhiên, xe được trang bị pin 70 kWh cho phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện lên đến 380 km. Với bình xăng đầy, 9X có thể hoạt động lên đến 1.250 km. Phiên bản SUV cao cấp nhất sử dụng ba động cơ điện, cho công suất 1.030 kW (1.381 mã lực). Xe có thể di chuyển tối đa 355 km chỉ với một lần sạc. Quãng đường di chuyển hỗn hợp là 1.165 km. Xe tăng tốc lên 100 km/h trong 3,1 giây.

Điều đáng chú ý là Zeekr 9X hỗ trợ công nghệ sạc 6C, nhờ hệ thống điện áp cao 900V. Hệ thống này cho phép sạc pin từ 20% lên 80% trong 8 phút 21 giây. Bộ ICE dưới nắp ca-pô có thể truyền điện đến pin, sạc từ 30% lên 80% trong 90 phút, ngay cả khi xe đang chạy trên đường cao tốc với tốc độ 120 km/h.

Zeekr 9X có bốn phiên bản. Phiên bản Max cơ bản được trang bị hệ thống G-Pilot H7 và hệ dẫn động 4 bánh, cho công suất 660 kW (885 mã lực). Giá bán của xe là 465.900 nhân dân tệ (65.310 USD). Phiên bản thứ hai, Ultra, cung cấp hàng ghế thứ hai thoải mái và rèm che nắng riêng tư cho mỗi cửa sổ bên. Giá bán 485.900 nhân dân tệ (68.110 USD).

Phiên bản thứ ba, Zeekr 9X Hyper, được trang bị thanh ổn định chủ động 48V, hỗ trợ bên hông chủ động cho ghế lái, hàng ghế thứ hai xoay và hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến G-Pilot H9. Giá bán 559.900 nhân dân tệ (78.490 USD). Phiên bản cao cấp nhất, Zeekr 9X, màu đen Obsidian, có giá 599.900 nhân dân tệ (84.100 USD).

Khách hàng mua Zeekr 9X trước ngày 31/12 sẽ được giảm giá 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD). Do đó, mức giá của chiếc SUV này dao động từ 455.900 - 589.900 nhân dân tệ (63.910 - 82.690 USD).