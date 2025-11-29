Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hãng xe Trung Quốc xây nhà máy tại Hưng Yên ra mắt xe điện cỡ nhỏ: giá quy đổi từ 328 triệu đồng, 1 lần sạc đi gần 400 km

29-11-2025 - 09:48 AM | Thị trường

Mẫu xe điện mới này sẽ sớm được bán tại thị trường Việt trong năm 2026.

Thị trường xe điện giá rẻ tại Thái Lan tiếp tục nóng lên với sự xuất hiện của Geely EX2 2026, mẫu hatchback chạy điện vừa được giới thiệu với hai phiên bản Pro và Max. Dù gia nhập muộn, Geely đặt cược vào mức giá cạnh tranh để chen chân vào phân khúc vốn đã đông đúc và khốc liệt. EX2 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, với giá bán lần lượt 399.990 Baht (khoảng 328 triệu đồng) cho bản Pro và 429.990 Baht (khoảng 353 triệu đồng) cho bản Max.

Sức ép từ hàng loạt thương hiệu đã hiện diện sớm tại Thái Lan khiến Geely phải lựa chọn chiến lược “giá mềm”, đồng thời giới thiệu một cấu hình trang bị khá đầy đủ nhằm thu hút nhóm khách hàng trẻ đô thị – những người tìm kiếm một mẫu xe điện nhỏ gọn, dễ lái và tiết kiệm.

Hãng xe Trung Quốc xây nhà máy tại Hưng Yên ra mắt xe điện cỡ nhỏ: giá quy đổi từ 328 triệu đồng, 1 lần sạc đi gần 400 km- Ảnh 1.

Hãng xe Trung Quốc xây nhà máy tại Hưng Yên ra mắt xe điện cỡ nhỏ: giá quy đổi từ 328 triệu đồng, 1 lần sạc đi gần 400 km- Ảnh 2.

Geely EX2 2026 sở hữu kích thước dài 4.135 mm, rộng 1.805 mm, cao 1.570 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.650 mm – tương đương các mẫu hatchback cỡ B phổ thông nhưng mang phong cách hiện đại và tối giản hơn. Xe được nhận diện bởi cụm đèn pha và đèn hậu hình bầu dục, tay nắm cửa dạng ẩn và đường nét mềm mại đặc trưng. Dù có vóc dáng nhỏ gọn, EX2 vẫn tạo cảm giác trẻ trung, phù hợp với môi trường đô thị đông đúc.

Bên trong cabin, nội thất xe đối xứng, kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch và màn hình trung tâm 10,1 inch hoặc 14,6 inch tùy phiên bản. Hệ thống giải trí chạy nền tảng Flyme Auto, hỗ trợ điều khiển giọng nói hai vùng, cá nhân hóa giao diện, kết nối điện thoại qua Flyme Link và camera toàn cảnh 540° giúp hỗ trợ quan sát ở những khu vực hẹp.

Cốp sau xe có dung tích 375 lít, mở rộng lên 1.320 lít khi gập hàng ghế thứ hai. Xe còn có cốp trước 70 lít – chi tiết hiếm thấy trong phân khúc xe điện giá rẻ. Các tiện ích tiêu chuẩn gồm 6 túi khí, sạc nhanh không dây 50W, nhiều hộc chứa đồ như ngăn trung tâm 20 lít và hộc găng tay 10 lít.

Hãng xe Trung Quốc xây nhà máy tại Hưng Yên ra mắt xe điện cỡ nhỏ: giá quy đổi từ 328 triệu đồng, 1 lần sạc đi gần 400 km- Ảnh 3.

Hãng xe Trung Quốc xây nhà máy tại Hưng Yên ra mắt xe điện cỡ nhỏ: giá quy đổi từ 328 triệu đồng, 1 lần sạc đi gần 400 km- Ảnh 4.

Về vận hành, Cả 2 phiên bản Geely EX2 sử dụng động cơ điện đặt cầu sau, công suất 116 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm. Pin 39,4 kWh cho phạm vi hoạt động 395 km theo chuẩn NEDC.

Bên cạnh đó, EX2 được bổ sung nhiều tính năng mà các mẫu xe cạnh tranh như Wuling hay eMas 5 bản thấp chưa có, gồm sạc không dây, ghế lái chỉnh điện, nắp khoang đồ điện và đèn pha LED tự động. Bản Pro tại Thái Lan cũng được trang bị vô-lăng bọc da, tạo trải nghiệm cao cấp hơn. Thiết kế họa tiết nội thất mô phỏng cảnh quan thành phố là một điểm nhấn thú vị, mang đậm phong cách trẻ trung.

Xe có cả hai chế độ sạc nhanh và chậm. Với chế độ sạc nhanh, pin sẽ được sạc từ 30%-80% trong vòng 21 phút. Chức năng xả ngoài 3,3 kW cũng được hỗ trợ.﻿

Geely trang bị cho EX2 hệ thống an toàn chủ động cơ bản gồm kiểm soát hành trình thích ứng, nhận dạng biển báo giao thông, cảnh báo chệch làn đường và phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ lái cấp độ L2.

Geely EX2 2026 tại Thái Lan có các lựa chọn màu sắc Nebula Beige, Comet Grey, Star Silver và Moon White; riêng bản Max có thêm màu Aurora Green. Tất cả phiên bản đều dùng nóc đen tương phản. Nội thất có hai tùy chọn Skyline White hoặc Horizon Grey.

Sự xuất hiện của Geely EX2 được đánh giá là tiếp tục làm nóng cuộc đua xe điện giá rẻ tại Thái Lan. Bên cạnh đó, mẫu xe này dự kiến sẽ gia nhập thị trường Việt trong 2026.

Hãng xe xây nhà máy tại Việt Nam chuẩn bị ra mắt SUV ăn xăng 3,75L/100 km, giá khởi điểm hơn 300 triệu đồng

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

