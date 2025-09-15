Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãng xe xây nhà máy 4.100 tỷ tại Việt Nam ra mắt xe điện mini giá chỉ bằng 2 mẫu Honda SH, đối đầu Wuling Mini EV

15-09-2025 - 15:45 PM | Thị trường

Mẫu xe điện mini mới sở hữu kích thước nhỏ gọn và hàng loạt công nghệ ấn tượng, giá quy đổi hơn 173 triệu đồng.

Thương hiệu Livan Auto, thuộc Tập đoàn Geely, mới đây đã chính thức ra mắt mẫu xe điện mini mang tên Blue Balloon, vốn trước đó được biết đến với tên gọi Livan Smurf. Ngay khi trình làng, mẫu hatchback này đã nhanh chóng gây chú ý nhờ thiết kế nhỏ gọn, phong cách trẻ trung cùng mức giá dễ tiếp cận, hứa hẹn tạo thêm sự sôi động cho phân khúc xe điện mini tại Trung Quốc.

Blue Balloon có giá niêm yết 46.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 173,7 triệu đồng. Với mức giá này, mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi tại đô thị và cạnh tranh trực diện cùng những cái tên đã tạo dấu ấn như Wuling Hongguang Mini EV, Chery QQ Icecream hay Bestune Pony.

Hãng xe xây nhà máy 4.100 tỷ tại Việt Nam ra mắt xe điện mini giá chỉ bằng 2 mẫu Honda SH, đối đầu Wuling Mini EV- Ảnh 1.

Về thiết kế, Blue Balloon đi theo phong cách hộp vuông đặc trưng của dòng xe mini, vừa nhỏ gọn vừa dễ nhận diện. Phần đầu xe gây thiện cảm với lưới tản nhiệt hẹp được xử lý kín, những đường bo cong mềm mại và cụm đèn pha hình tròn tạo nên diện mạo đáng yêu. Thân xe thiết kế 2 cửa, 4 chỗ ngồi, kết hợp bộ mâm khí động học giúp tối ưu khả năng giảm lực cản không khí. Trong khi đó, phần đuôi tối giản với cụm đèn hậu hình chữ nhật bo tròn, hốc biển số hình thang ngược cùng cản sau gọn gàng, mang lại sự hài hòa tổng thể.

Livan cung cấp cho Blue Balloon bốn tùy chọn màu đơn sắc gồm xanh dương, hồng đào, xanh lá cỏ và trắng mây. Ngoài ra, khách hàng có thể chọn phiên bản sơn hai tông màu xanh dương – trắng, phù hợp thị hiếu cá nhân hóa của giới trẻ.

Hãng xe xây nhà máy 4.100 tỷ tại Việt Nam ra mắt xe điện mini giá chỉ bằng 2 mẫu Honda SH, đối đầu Wuling Mini EV- Ảnh 2.

Hãng xe xây nhà máy 4.100 tỷ tại Việt Nam ra mắt xe điện mini giá chỉ bằng 2 mẫu Honda SH, đối đầu Wuling Mini EV- Ảnh 3.

Về kích thước, xe dài 3.100 mm, rộng 1.558 mm, cao 1.610 mm, chiều dài cơ sở 2.015 mm, linh hoạt khi di chuyển trong phố, đồng thời vẫn đảm bảo không gian đủ cho 4 hành khách. Nội thất mang hơi hướng hiện đại với ba phối màu hai tông trẻ trung: hồng anh đào – trắng, xám lâu đài – trắng và xanh lá rừng – trắng.

Khoang lái được trang bị nhiều tiện ích đáng chú ý như màn hình LCD 9,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, vô lăng hai chấu đa chức năng và núm xoay chuyển số. Ngoài ra, xe còn có camera lùi, khả năng kết nối điện thoại di động, ghế sau gập linh hoạt giúp mở rộng khoang hành lý tối đa 800 lít. Một số chi tiết nhỏ như ngăn chứa đồ mở hay móc treo tiện dụng trên bảng điều khiển cũng cho thấy sự chú trọng đến trải nghiệm hàng ngày của người dùng.

Hãng xe xây nhà máy 4.100 tỷ tại Việt Nam ra mắt xe điện mini giá chỉ bằng 2 mẫu Honda SH, đối đầu Wuling Mini EV- Ảnh 4.

Hãng xe xây nhà máy 4.100 tỷ tại Việt Nam ra mắt xe điện mini giá chỉ bằng 2 mẫu Honda SH, đối đầu Wuling Mini EV- Ảnh 5.

Về vận hành, Blue Balloon sử dụng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt phía sau, cho công suất cực đại 40 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm. Xe có tốc độ tối đa 100 km/h, phù hợp nhu cầu đi lại trong thành phố. Pin lithium-ion sắt phosphate dung lượng 17,03 kWh do Guoxuan High-tech cung cấp, cho phép xe di chuyển 210 km theo chuẩn CLTC sau mỗi lần sạc, có sạc nhanh DC 22kW.

Hệ thống treo trước kiểu độc lập McPherson và treo sau dạng phụ thuộc đa liên kết giúp xe vận hành ổn định. Các trang bị an toàn ở mức cơ bản, gồm phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cảnh báo áp suất lốp và hai túi khí cho hàng ghế trước. Xe sử dụng bộ lốp tiêu chuẩn 155/65 R14, phù hợp kích thước nhỏ gọn của xe.

Mặc dù sở hữu thiết kế trẻ trung và giá bán hấp dẫn, Blue Balloon sẽ phải đối mặt với thách thức không nhỏ: làm sao có thể bứt phá trong thị trường mà Wuling Hongguang Mini EV đang giữ vị thế thống trị. Đây sẽ là bài toán quyết định sự thành công của mẫu xe điện mini mới nhà Geely.

Hãng xe xây nhà máy 4.100 tỷ tại Hưng Yên ra mắt đối thủ Toyota Camry: siêu tiết kiệm xăng, ngoại hình như Mercedes, giá mềm từ 332 triệu đồng

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 8/2025: VinFast không để các đối thủ kịp thở, chỉ có 1 mẫu sedan leo top

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 8/2025: VinFast không để các đối thủ kịp thở, chỉ có 1 mẫu sedan leo top Nổi bật

Chuyện thật như đùa: Nga đem lúa mì đổi lấy ô tô Trung Quốc để 'lách' trừng phạt thanh toán từ Mỹ, EU

Chuyện thật như đùa: Nga đem lúa mì đổi lấy ô tô Trung Quốc để 'lách' trừng phạt thanh toán từ Mỹ, EU Nổi bật

Sốc với hóa đơn điện hơn 5,1 triệu, gia đình ở Hà Nội tá hỏa khi biết nguyên nhân, lập tức viết thư cảm ơn EVN

Sốc với hóa đơn điện hơn 5,1 triệu, gia đình ở Hà Nội tá hỏa khi biết nguyên nhân, lập tức viết thư cảm ơn EVN

14:58 , 15/09/2025
Trung Quốc tiếp tục tăng kiểm tra an toàn thực phẩm, nhất là sầu riêng

Trung Quốc tiếp tục tăng kiểm tra an toàn thực phẩm, nhất là sầu riêng

14:10 , 15/09/2025
Pharmart.vn x Biomeq hợp tác: Chung tay bảo vệ huyết áp cùng Microlife

Pharmart.vn x Biomeq hợp tác: Chung tay bảo vệ huyết áp cùng Microlife

13:30 , 15/09/2025
Chưa có năm nào "đau đầu" vì mua iPhone 17 như năm nay: Người Việt nên chọn mẫu nào là chuẩn bài nhất?

Chưa có năm nào "đau đầu" vì mua iPhone 17 như năm nay: Người Việt nên chọn mẫu nào là chuẩn bài nhất?

12:23 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên